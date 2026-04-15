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WKN: 885836 / ISIN: US6174464486

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15.04.2026 16:00:41

MÄRKTE USA/Gut behauptet - Hoffnung auf Ende des Iran-Kriegs stützt

DOW JONES--Die US-Börsen starten mit kleinen Gewinnen in den Mittwochshandel. Kurz nach Handelsbeginn gewinnt der Dow-Jones-Index 0,1 Prozent auf 48.581 Punkte. Der S&P-500 legt um 0,2 Prozent zu und der Nasdaq-Composite um 0,3 Prozent. Stimmungstützend wirken weiter optimistische Erwartungen an Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Nachdem erste Gespräche am Wochenende ergebnislos abgebrochen worden waren, hat US-Präsident Donald Trump nun die Möglichkeit einer zweiten Gesprächsrunde angedeutet. Das Ende des Kriegs sei "sehr nahe", sagte er.

Die am Vortag kräftig gefallenen Ölpreise verharren in etwa auf dem niedrigeren Niveau klar unter der Marke von 100 Dollar. Der Preis für ein Barrel Brentöl steigt aktuell um 0,2 Prozent auf 94,99 Dollar. Der Dollar tendiert behauptet. Am US-Anleihemarkt steigt die Zehnjahresrendite um 1 Basispunkt auf 4,27 Prozent. Gold verbilligt sich um 0,4 Prozent auf 4.819 Dollar je Feinunze.

Konjunkturdaten bewegen eher wenig, nachdem am Vortag unerwartet günstig ausgefallene Erzeugerpreisdaten Inflations- und somit Zinserhöhungserwartungen etwas gelindert hatten. Der Empire State Manufacturing Index erhöhte sich im April wider Erwarten auf plus 11,0 Punkte, während Volkswirte einen Rückgang auf minus 0,5 erwartet hatten. Der Anstieg der Importpreise war im März mit 0,8 Prozent geringer als die von Ökonomen vorhergesagten 2,4 Prozent. Im Späthandel steht der Wirtschaftsbericht "Beige Book" der US-Notenbank auf dem Kalender.

Auf Unternehmensseite haben mit der Bank of America und Morgan Stanley zwei weitere große US-Banken Geschäftszahlen veröffentlicht. Beide Geldhäuser haben im ersten Quartal mehr verdient als erwartet. Für Morgan Stanley geht es um 3,9 Prozent aufwärts. Bank of America gewinnen 3,1 Prozent.

Broadcom rücken um 3,2 Prozent vor, nachdem der Chiphersteller den Ausbau seiner Partnerschaft mit Meta bekanntgegeben hat. Broadcom wird die Facebook-Mutter in noch größerem Umfang mit speziell angefertigten KI-Chips beliefern. Meta tendieren 0,9 Prozent höher.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 48.581,32 +0,1 +45,33 48.535,99

S&P-500 6.980,84 +0,2 +13,46 6.967,38

NASDAQ Comp 23.713,48 +0,3 +74,39 23.639,08

NASDAQ 100 25.860,31 +0,1 +18,31 25.842,00

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 3,76 +0,01 3,77 3,74

5 Jahre 3,88 +0,01 3,89 3,86

10 Jahre 4,27 +0,01 4,27 4,24

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:20

EUR/USD 1,1792 -0,0 -0,0003 1,1795 1,1797

EUR/JPY 187,53 +0,1 0,2600 187,27 187,3600

EUR/CHF 0,9216 +0,1 0,0008 0,9208 0,9208

EUR/GBP 0,8695 +0,0 0,0001 0,8694 0,8689

USD/JPY 158,99 +0,1 0,2200 158,77 158,8100

GBP/USD 1,3561 -0,0 -0,0003 1,3564 1,3575

USD/CNY 6,82 +0,1 0,0044 6,8156 6,8157

USD/CNH 6,8153 +0,1 0,0055 6,8098 6,8074

AUS/USD 0,7145 +0,3 0,0022 0,7123 0,7136

Bitcoin/USD 74.188,03 +0,1 61,97 74.126,06 74.855,48

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 91,15 -0,1 -0,13 91,28

Brent/ICE 94,99 +0,2 0,20 94,79

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.818,76 -0,4 -21,58 4.840,34

Silber 79,24 -0,4 -0,29 79,53

Platin 2.108,00 +0,2 4,35 2.103,65

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/sha

(END) Dow Jones Newswires

April 15, 2026 10:01 ET (14:01 GMT)

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