MÄRKTE USA/Hoffnung auf Ende des Iran-Kriegs dürfte Börse stützen

DOW JONES--Neue Hoffnung auf ein Ende des Nahostkonflikts dürfte die US-Börsen etwas fester in die neue Woche starten lassen. Der S&P-Future und der Nasdaq-Future liegen vorbörslich 0,7 und 1,0 Prozent im Plus. Der Ölpreis fällt kräftig, nachdem US-Präsident Donald Trump nach eigenen Angaben weitere geplante Angriffe auf iranische Ziele abgesagt hat. Stattdessen sollten am Montag Friedensverhandlungen wiederaufgenommen werden, so Trump. Ein Sprecher des iranischen Außenministeriums widersprach allerdings: Teheran verhandele derzeit nicht mit den USA. Aktuell verbilligt sich das Barrel Brentöl um etwa 5,5 Prozent auf gut 83 Dollar, zusätzlich belastet von der Ankündigung der Opec, die Fördermenge im September anzuheben.

Unterstützung für den Aktienmarkt kommt auch von fallenden Marktzinsen. Am Anleihemarkt fällt die Rendite zehnjähriger US-Anleihen um 7 Basispunkte auf 4,67 Prozent. Der Dollar tendiert knapp behauptet. Zum Yen gibt der Greenback etwas deutlicher nach, nachdem die USA und Japan eine koordinierte Intervention zur Stützung der japanischen Währung bestätigt haben.

Konjunkturseitig werden am Montag der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex sowie der ISM-Index, jeweils für das verarbeitende Gewerbe im Juli, veröffentlicht, dazu die Bauausgaben aus dem Juni. Im Wochenverlauf stehen allerdings stark beachtete Daten vom Arbeitsmarkt an: Am Dienstag Daten zu den Stellenangeboten, am Mittwoch der ADP-Arbeitsmarktbericht für Juli, am Donnerstag die wöchentlichen Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und als Highlight der Woche am Freitag der offizielle Arbeitsmarktbericht für Juli.

Die Bilanzsaison legt am Montag eine Pause ein. Nach Börsenschluss wird Palantir über den Verlauf des zweiten Quartals berichten. Am Dienstag wird Spacex erstmals seit dem Börsengang Quartalszahlen vorlegen.

Im Blick steht eine mögliche Fusion im Pharmasektor: Bristol-Myers Squibb soll Berichten zufolge über einen Zusammenschluss mit Astrazeneca verhandeln. Die Aktie von Bristol-Myers Squibb steigt im vorbörslichen Handel um 4,2 Prozent.

===

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,24 -0,05 4,26 4,23

5 Jahre 4,39 -0,07 4,42 4,38

10 Jahre 4,67 -0,07 4,70 4,67

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 17:10

EUR/USD 1,1529 +0,0 0,0002 1,1527 1,1498

EUR/JPY 180,75 -0,7 -1,3000 182,05 182,9900

EUR/CHF 0,9322 +0,1 0,0012 0,9310 0,9301

EUR/GBP 0,8559 +0,1 0,0012 0,8547 0,8543

USD/JPY 156,76 -0,5 -0,8100 157,57 159,1200

GBP/USD 1,3467 -0,1 -0,0013 1,348 1,3455

USD/CNY 6,7523 +0,0 0,0014 6,7509 6,7509

USD/CNH 6,7527 0,0 0,0002 6,7525 6,7531

AUS/USD 0,6998 -0,3 -0,0023 0,7021 0,7021

Bitcoin/USD 62.565,59 -1,4 -872,07 63.437,66 62.566,24

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 78,99 -6,7 -5,68 84,67

Brent/ICE 83,14 -5,5 -4,79 87,93

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.046,78 +0,1 5,84 4.040,94

Silber 57,50 -0,2 -0,13 57,63

Platin 1.624,82 -1,0 -17,20 1.642,02

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mpt/

(END) Dow Jones Newswires

August 03, 2026 08:49 ET (12:49 GMT)