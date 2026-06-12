MÄRKTE USA/Hoffnung auf Ende des Iran-Kriegs dürfte weiter stützen

DOW JONES--Zum Wochenausklang dürften die US-Börsen an die positive Entwicklung vom Donnerstag anknüpfen, wenngleich die Gewinne deutlich niedriger ausfallen dürften. Die Futures auf die großen Aktienindizes tendieren vorbörslich etwas fester. Am Vortag war es mit den Kursen steil nach oben gegangen, nachdem US-Präsident Donald Trump von seinen angekündigten Militärschlägen gegen den Iran Abstand genommen hatte. In den sozialen Medien vermeldete Trump, dass alle Beteiligten den Erörterungen und Endpunkten sowohl im Konzept als auch in den Details zugestimmt hätten. Der Iran widersprach allerdings; es sei keine endgültige Entscheidung über das Abkommen getroffen worden.

Der Markt schenkt gleichwohl den Worten des US-Präsidenten Glauben. Die Ölpreise geben kräftig nach. Das Barrel Brentöl verbilligt sich um etwa 3 Prozent auf rund 88 Dollar. Das lindert Inflationsängste und lässt am Anleihemarkt die Renditen mehr oder weniger seitwärts laufen. Die Zehnjahresrendite steigt um 1 Basispunkt auf 4,47 Prozent. Der Dollar tendiert knapp behauptet. Er ist in der aktuell optimistischen Stimmung nicht als "sicherer Hafen" gefragt. Auf dem Greenback laste auch der gesunkene Ölpreis, denn die USA seien ein Netto-Ölexporteur, heißt es aus dem Handel.

Konjunkturseitig steht am Freitag nur der Uni-Michigan-Index der Verbraucherstimmung auf der Agenda. Im Mittelpunkt des Interesses dürfte aber der Börsengang von SpaceX stehen. Die Aktien von Elon Musks Raumfahrt- und KI-Unternehmen werden zum Kurs von 135 Dollar ausgegeben, womit dem Unternehmen die Rekordsumme von 75 Milliarden Dollar zufließen wird. Der Börsenwert wird über 1,7 Billionen Dollar betragen.

Aktien des Raumfahrtsektors, die am Vortag kräftige Kursgewinne verbucht hatten, zeigen keine einheitliche Tendenz. Virgin Galactic stürzen vorbörslich um 11,3 Prozent ab, hatten am Donnerstag aber fast 22 Prozent gewonnen. Rocket Lab klettern um 2,8 Prozent. Ast Spacemobile tendieren gut behauptet.

Gewinnmitnahmen drücken Aktien mit KI-Bezug, die aber am Vortag ebenfalls teils zweistellig zulegt hatten. Super Micro Computer fallen um 3,2, Intel um 1,0 und Micron um 1,8 Prozent.

Adobe verbilligen sich um 7,8 Prozent. Das Softwareunternehmen hat zwar Rekordzahlen für sein zweites Geschäftsquartal vorgelegt und damit auch die Erwartungen des Marktes übertroffen, doch wie bei anderen Branchenunternehmen auch bezweifeln die Anleger, dass sich die hohen Investitionen in KI-Anwendungen für den Konzern auszahlen werden. Adobe hat KI-Angebote ohne sofortige Bezahlschranke angekündigt, mit denen das Unternehmen neue Kunden gewinnen will. Auch der Abgang des Finanzchefs, der zum Chipkonzern Marvell Technology wechselt, kommt nicht gut an. Marvel sinken um 2,6 Prozent, hatten am Donnerstag aber einen Sprung von 11 Prozent gemacht.

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US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,08 +0,01 4,08 4,04

5 Jahre 4,20 +0,01 4,20 4,15

10 Jahre 4,48 +0,01 4,48 4,44

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:20

EUR/USD 1,1562 -0,1 -0,0015 1,1577 1,1550

EUR/JPY 185,28 +0,1 0,1100 185,17 185,3500

EUR/CHF 0,9216 +0,2 0,0014 0,9202 0,9219

EUR/GBP 0,8633 +0,1 0,0004 0,8629 0,8623

USD/JPY 160,24 +0,2 0,3200 159,92 160,4600

GBP/USD 1,3391 -0,2 -0,0021 1,3412 1,3390

USD/CNY 6,7618 -0,2 -0,0138 6,7756 6,7757

USD/CNH 6,7651 +0,0 0,0020 6,7631 6,7786

AUS/USD 0,7033 -0,2 -0,0015 0,7048 0,7016

Bitcoin/USD 63.437,73 +0,2 93,45 63.344,28 62.041,83

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 85,30 -2,8 -2,41 87,71

Brent/ICE 87,85 -2,8 -2,53 90,38

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.198,29 -0,4 -15,55 4.213,84

Silber 66,59 -1,1 -0,77 67,35

Platin 1.698,30 -1,3 -21,61 1.719,91

(Angaben ohne Gewähr)

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June 12, 2026 09:01 ET (13:01 GMT)