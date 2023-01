MÄRKTE USA/Hoffnung auf langsamere Zinserhöhungen stützt Kurse

NEW YORK (Dow Jones)--An der Wall Street geht es zum Start in den Mittwochshandel leicht nach oben, getragen von der Hoffnung auf langsamere Zinserhöhungen der US-Notenbank. Der Dow-Jones-Index steigt um 0,2 Prozent. Der S&P-500 gewinnt 0,3 Prozent und der Nasdaq-Composite 0,7 Prozent.

Die am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturdaten sprechen alles in allem dafür, dass die Federal Reserve das Tempo ihrer Zinserhöhungen drosselt. So sind die Erzeugerpreise im Dezember insgesamt stärker zurückgegangen als erwartet. In der Kernrate wurde ein geringer Anstieg verzeichnet, der sich aber mit den Erwartungen deckte. Die Daten unterstreichen, dass die Inflation in den USA allmählich auf dem Rückzug ist.

Der Einzelhandelsumsatz sank derweil im vergangenen Monat etwas deutlicher als angenommen. Produktion und Kapazitätsauslastung der US-Industrie gingen im Dezember stärker zurück als erwartet. Im späteren Verlauf wird die Fed ihren Wirtschaftsbericht "Beige Book" veröffentlichen.

Technische Faktoren könnten den Anstieg der Kurse derweil begrenzen, heißt es bei Fundstrat. So stehe der CBOE-Volatilitätsindex unterhalb von 20, was auf eine gewisse Gleichgültigkeit schließen lasse. Außerdem seien viele Aktien überkauft. Daher sei mit einer Stagnation der Kurse zu rechnen.

United Airlines nach guten Zahlen gesucht

Daneben geht die Bilanzsaison weiter. So hat die Fluggesellschaft United Airlines überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt, was die Aktie um rund 2 Prozent nach oben treibt. Als durchwachsen werden hingegen die Zahlen von Progress Software (-3%) bezeichnet.

Moderna springen um 7,3 Prozent, nachdem ein Impfstoffkandidat des Unternehmens in einer Phase-3-Studie die primären Endpunkte erreicht hat.

Disney (kaum verändert) profitieren nicht davon, dass China nach langem Ringen endlich die Vorführung zweier Filme der zu Disney gehörenden Marvel-Studios genehmigt hat. "Black Panther: Wakanda Forever" und "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" sollen nächste Woche in den chinesischen Kinos zu sehen sein.

Microsoft gewinnen 0,2 Prozent. Der Konzern hat den Abbau von 10.000 Arbeitsplätzen bestätigt. Das seien knapp 5 Prozent der Belegschaft.

Anleiherenditen fallen nach Erzeugerpreisen kräftig

Die US-Anleiherenditen kommen nach den Konjunkturdaten deutlicher zurück. Der Dollar gerät unter Druck. Der Dollarindex sinkt um 0,8 Prozent.

Die Abwertung des Dollar und die sinkenden US-Anleiherenditen machen Gold für Anleger attraktiver. Der Preis für die Feinunze zieht an.

Deutlich nach oben geht es mit den Ölpreisen. Auftrieb gibt zum einen die Einschätzung der Internationalen Energieagentur, wonach die chinesische Nachfrage nach Aufhebung der pandemiebedingten Einschränkungen ein Rekordniveau erreichen dürfte. Rückenwind dürfte daneben vom schwächeren Dollar kommen.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 33.964,85 +0,2% 54,00 +2,5%

S&P-500 4.004,32 +0,3% 13,35 +4,3%

Nasdaq-Comp. 11.170,96 +0,7% 75,85 +6,7%

Nasdaq-100 11.636,40 +0,7% 79,21 +6,4%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,09 -11,4 4,21 -32,7

5 Jahre 3,46 -16,7 3,62 -54,4

7 Jahre 3,41 -18,3 3,60 -55,7

10 Jahre 3,39 -16,2 3,55 -49,5

30 Jahre 3,53 -12,8 3,66 -43,8

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:10 Uhr Di, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0876 +0,8% 1,0787 1,0803 +1,6%

EUR/JPY 139,00 +0,5% 141,04 138,44 -1,0%

EUR/CHF 0,9888 -0,6% 0,9955 0,9948 -0,1%

EUR/GBP 0,8755 -0,3% 0,8776 0,8800 -1,1%

USD/JPY 127,85 -0,3% 130,88 128,15 -2,5%

GBP/USD 1,2423 +1,1% 1,2310 1,2276 +2,7%

USD/CNH (Offshore) 6,7485 -0,3% 6,7729 6,7763 -2,6%

Bitcoin

BTC/USD 21.401,79 +0,8% 21.271,17 21.112,52 +28,9%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,97 80,18 +2,2% +1,79 +2,1%

Brent/ICE 87,30 85,92 +1,6% +1,38 +1,5%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 63,48 60,06 +5,7% +3,42 -18,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.925,02 1.908,60 +0,9% +16,42 +5,6%

Silber (Spot) 24,30 23,98 +1,4% +0,32 +1,4%

Platin (Spot) 1.075,25 1.043,00 +3,1% +32,25 +0,7%

Kupfer-Future 4,34 4,22 +2,8% +0,12 +14,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/smh

(END) Dow Jones Newswires

January 18, 2023 09:41 ET (14:41 GMT)