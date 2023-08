MÄRKTE USA/Hohe Renditen und China-Probleme dürften belasten

NEW YORK (Dow Jones)--Leichter werden die US-Aktien für den Start am Freitag indiziert, da die Anleger steigende Anleiherenditen und die wirtschaftlichen Turbulenzen in China in den Blick nehmen. Der S&P-500 ist an zehn der vergangenen 13 Handelstage gefallen und hat den Donnerstag auf dem niedrigsten Stand seit dem 26. Juni beendet. Das wichtigste Thema an den Märkten bleiben die sinkenden Notierungen von Staatsanleihen mit längeren Laufzeiten. Die Rendite für 10-jährige Anleihen liegt nahe dem höchsten Stand seit 2008, obwohl sie am Freitag in einer Gegenbewegung etwas nachgibt.

"Ein wesentlicher Grund für die höheren Langfristzinsen ist der Umfang der Neuemissionen des US-Finanzministeriums", sagt Louis Navellier, Vorsitzender und Gründer von Navellier & Associates. Das US-Finanzministerium habe Nachholbedarf nach der Verschiebung der Haushaltsobergrenze und der mangelnden Käufe durch die Fed, die ihr riesiges Portfolio abbaut. Zudem gäben sich die traditionellen Käufer von festverzinslichen Wertpapieren nicht mit niedrigeren Renditen bei längeren Laufzeiten zufrieden, wenn kürzere Laufzeiten höhere Renditen abwürfen, so Navellier.

Die Aufmerksamkeit der Märkte richtet sich derzeit auch auf China, nachdem der Immobilienentwickler Evergrande bei einem US-Gericht Insolvenzschutz beantragt hat und die chinesische Zentralbank eingeschritten ist, um der angeschlagenen Währung zu helfen.

Der kleine Verfall an der Wall Street könnte laut Nomura-Stratege Charlie McElligott für zusätzliche Volatilität sorgen, insbesondere wenn der S&P-500 auf die Marke von 4.320 Punkten zurückkommen sollte. Vor der in der kommenden Woche stattfindenden Tagung der Federal Reserve Kansas City in Jackson Hole stehen keine Wirtschaftsdaten zur Veröffentlichung an.

Nach seiner jüngsten Rally zeigt sich der Dollar wenig bewegt, der Dollarindex notiert unverändert. Die Unsicherheit an den Märkten in Kombination mit den zuletzt starken US-Daten dürfte die US-Devise auch weiter stützen, heißt es von Teilnehmern.

Die Ölpreise geben leicht nach. Sie hatten zuletzt kräftig angezogen, doch nun sorgen die Bedenken hinsichtlich der chinesischen Wirtschaft für Abgaben.

Applied Materials rücken vor

Die Quartalszahlen von Applied Materials sind am Donnerstag nachbörslich positiv aufgenommen worden. Der Kurs stieg um 2,4 Prozent. Der Ausrüster der Halbleiterindustrie übertraf mit dem gegenüber dem Vorjahr leicht rückläufigen bereinigten Gewinn die Analystenerwartung. Netto verdiente Applied Materials 1,56 (Vorjahr: 1,61) Milliarden Dollar. Dazu fielen die Prognosen für das laufende vierte Quartal besser als bislang geschätzt aus.

Farfetch stürzen um 30 Prozent ab, nachdem das Luxusbekleidungsunternehmen einen unerwartet niedrigen Absatz für das zweite Quartal berichtet hat. Der Verlust wurde ausgeweitet, der Umsatz schmolz.

Für Keysight Technologies geht es um 9,3 Prozent nach unten. Der Messgerätehersteller hatte eine flache Umsatzentwicklung für das Quartal berichtet und einen niedrigeren Gewinn, der dennoch über dem Analystenkonsens lag. Allerdings gab Keysight auch einen mauen Ausblick ab.

Ross Stores meldete höhere Ergebnisse für das zweite Quartal und hob seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr an. Der Kurs des Discounters für Bekleidung und Wohnaccessoires legt darauf um 5,7 Prozent zu.

