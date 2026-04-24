MÄRKTE USA/Intel-Kursfeuerwerk befeuert Technologieaktien

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Im Spannungsfeld der weitgehend unverändert angespannten Lage im Nahen Osten und der Straße von Hormus und guten Geschäftszahlen geht es am Freitag im Frühhandel an der Wall Street mit den Indizes nach oben. Insbesondere Technologieaktien werden gekauft, nachdem der Chiphersteller Intel starke Zahlen präsentiert hat und zudem überraschend für das laufende Quartal einen Gewinn erwartet. Der Markt quittiert das mit einem Kursfeuerwerk um 22,5 Prozent.

Entsprechend gewinnen die technologielastigen Nasdaq-Indizes bis zu 1,1 Prozent, während der breite S&P-500-Index nur ganz leicht zulegt und der eng gefasste Dow-Jones-Index leicht nachgibt.

Die Sorgen über schleppende und undurchsichtige Verhandlungen zur Beendigung des Irankrieges treten etwas in den Hintergrund, zumal US-Präsident Donald Trump eine um drei Wochen verlängerte Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon verkündet hat. Sorgen bereiten vor allem die immer weiter steigenden Ölpreise angesichts der andauernden Blockade der Straße von Hormus. Röhöl der Sorte Brent kostet aktuell gut 105 Dollar.

Das hält die Befürchtung einer global anziehenden Inflation am Leben, entsprechend verharren die Renditen der US-Anleihen auf dem zuletzt erhöhten Niveau. Die Zehnjahresrendite liegt wenig verändert bei 4,31 Prozent. Der Dollar kommt nach seinem jüngsten Anstieg leicht zurück, der Euro kostet 1,1711 Dollar.

Im Fahrwasser von Intel legen auch andere Chipaktien zu. AMD machen einen Satz um fast 14 Prozent, Arm gewinnen gut 11 Prozent, Nividia kommen immerhin um 1,4 Prozent voran. Texas Instruments, die am Vortag nach eigenen starken Zahlen bereits kräftig zugelegt hatten, kommen um 2 Prozent zurück.

Neben Intel sorgen aber auch gute Zahlen von SAP für Kauflaune bei Technologieaktien, zumal die Kurse von Unternehmenssoftwareherstellern am Vortag stark gefallen waren nach durchwachsenen Zahlen von ServiceNow. Nun können sich im SAP-Sog Salesforce um 2,0 und Workday um 1,4 Prozent leicht erholen.

Für die Nike-Aktie geht es um 1,3 Prozent nach oben. Nach Meta Platforms und Microsoft kündigte mit Nike ein weiteres prominentes Unternehmen einen umfassenden Stellenabbau an, Der Schritt ist Teil des Plans des Unternehmens, die Komplexität seiner weltweiten Abläufe zu verringern.

Procter & Gamble legen um 3,7 Prozent zu. Der Anbieter von Haushaltsgütern schnitt im abgelaufenen Quartal besser als gedacht ab. Der etwas enttäuschende Gewinnausblick geht unter.

Comfort Systems verlieren 1,3 Prozent, obwohl der Anbieter von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen besser als erwartet ausgefallene Gewinn- und Umsatzkennziffern gemeldet hat. Hier dürften Gewinne mitgenommen werden, die Aktie liegt seit Jahresbeginn über 80 Prozent im Plus, Newmont legen um 7,3 Prozent zu; der Goldminenbetreiber überbot die Marktprognosen für den Berichtszeitraum bereits zum sechsten Mal in Folge.

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 49.140,21 -0,3 -170,11 49.310,32

S&P-500 7.125,02 +0,2 +16,62 7.108,40

NASDAQ Comp 24.605,37 +0,7 +166,87 24.438,50

NASDAQ 100 27.085,22 +1,1 +302,59 26.782,63

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 3,79 -0,03 3,85 3,78

5 Jahre 3,93 -0,03 3,98 3,92

10 Jahre 4,31 -0,02 4,36 4,30

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 18:05

EUR/USD 1,1711 +0,2 0,0028 1,1683 1,1700

EUR/JPY 186,73 +0,1 0,1500 186,58 186,5600

EUR/CHF 0,9199 +0,2 0,0015 0,9184 0,9178

EUR/GBP 0,8667 -0,1 -0,0008 0,8675 0,8672

USD/JPY 159,44 -0,2 -0,2700 159,71 159,4500

GBP/USD 1,3508 +0,3 0,0041 1,3467 1,3489

USD/CNY 6,8359 +0,2 0,0099 6,8260 6,8260

USD/CNH 6,8344 0,0 0,0001 6,8343 6,8311

AUS/USD 0,7139 +0,2 0,0011 0,7128 0,7153

Bitcoin/USD 77.944,42 +0,0 23,42 77.921,00 78.449,30

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 95,20 -0,7 -0,65 95,85

Brent/ICE 105,26 +0,2 0,19 105,07

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.727,49 +0,7 34,80 4.692,69

Silber 75,97 +0,7 0,55 75,43

Platin 2.019,88 +0,7 13,83 2.006,05

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April 24, 2026 10:31 ET (14:31 GMT)