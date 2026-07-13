Micron Technology Aktie
WKN: 869020 / ISIN: US5951121038
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13.07.2026 15:46:40
MÄRKTE USA/Iran-Krieg und KI-Sorgen dämpfen Kauflaune an Wall Street
DOW JONES--Zum Start in die neue Woche geht es mit den Kursen an den US-Börsen abwärts. Auf dem breiten Markt lastet die neuerliche Eskalation des Iran-Kriegs. US-Streitkräfte haben Ziele im Iran angegriffen, während die iranische Seite Handelsschiffe in der Straße von Hormus beschoss. Technologiewerte werden zusätzlich belastet von der Sorge, dass die KI-getriebene Rally des Sektors an Schwung verliert. Der Dow-Jones-Index steigt zwar um 0,3 Prozent auf 52.767 Punkte. Der S&P-500 fällt jedoch um 0,2 Prozent. Der Nasdaq-Composite verliert 0,8 Prozent, nachdem Chipwerte in Asien heftige Verluste verzeichnet haben. In Seoul stürzte der technologielastige Kospi um 9 Prozent ab, in die Tiefe gerissen von den beiden Chipriesen Samsung Electronics (-10%) und SK Hynix (-15,4%). Erst am Freitag hatten die ADR von SK Hynix in den USA ein sehr erfolgreiches Börsendebüt gefeiert. Am Montag sacken die ADR von SK Hynix um 7,2 Prozent ab. Im Sektor verlieren Nvidia 0,4, Intel 4,2 und Micron 6,5 Prozent.
Die Ölpreise ziehen an, nachdem der Iran die Straße von Hormus, einen der wichtigsten Öltransportwege, erneut für geschlossen erklärt hat. Aktuell verteuert sich das Barrel Brentöl um 3,3 Prozent auf 78,49 Euro, zeitweise hatte der Preis aber sehr viel deutlicher zugelegt.
Wenig passiert derweil am Devisenmarkt; der Dollarindex tendiert kaum verändert. Am Anleihemarkt steigen die Renditen leicht; die Zehnjahresrendite klettert um 1 Basispunkt auf 4,58 Prozent. Mit dem Goldpreis geht es deutlicher abwärts; die Feinunze verbilligt sich um 1,5 Prozent. Das Edelmetall werde von Inflationssorgen und der Erwartung steigender Zinsen belastet, sagen Marktteilnehmer. Höhere Marktzinsen mindern die Attraktivität des zinslos gehaltenen Goldes.
In den Blick rückt allmählich auch die Bilanzsaison zum zweiten Quartal. Am Montag stehen noch keine bedeutenden Unternehmenszahlen auf der Agenda. Schon am Dienstag werden jedoch die US-Großbanken Bank of America, JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup und Goldman Sachs Quartalsausweise veröffentlichen. Im Wochenverlauf folgen weitere große US-Unternehmen.
Die Agenda der Konjunkturdaten ist am Montag ebenfalls noch leer. Am Dienstag werden die Verbraucherpreisdaten für Juni veröffentlicht. Von ihnen erhoffen sich Anleger Aufschluss über die Geldpolitik der US-Notenbank.
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INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
DJIA 52.766,93 +0,3 +129,92 52.637,01
S&P-500 7.559,50 -0,2 -15,89 7.575,39
NASDAQ Comp 26.075,70 -0,8 -205,91 26.281,61
NASDAQ 100 29.430,76 -1,3 -394,35 29.825,11
US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief
2 Jahre 4,23 +0,02 4,24 4,21
5 Jahre 4,33 +0,02 4,34 4,31
10 Jahre 4,58 +0,01 4,59 4,57
DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 17:01
EUR/USD 1,1426 +0,1 0,0013 1,1413 1,1422
EUR/JPY 185,27 +0,4 0,7000 184,57 184,8500
EUR/CHF 0,9253 +0,3 0,0026 0,9227 0,9227
EUR/GBP 0,8528 +0,1 0,0012 0,8516 0,8518
USD/JPY 162,12 +0,3 0,4300 161,69 161,8100
GBP/USD 1,3394 -0,1 -0,0011 1,3405 1,3407
USD/CNY 6,7766 0,0 0,0000 6,7766 6,7772
USD/CNH 6,7785 -0,0 -0,0028 6,7813 6,7820
AUS/USD 0,6941 -0,1 -0,0009 0,695 0,6944
Bitcoin/USD 62.613,63 -2,4 -1.553,62 64.167,25 63.884,99
ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
WTI/Nymex 73,88 +3,5 2,47 71,41
Brent/ICE 78,49 +3,3 2,48 76,01
Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
Gold 4.059,55 -1,5 -60,53 4.120,08
Silber 58,41 -2,4 -1,43 59,84
Platin 1.622,68 -0,3 -4,71 1.627,39
(Angaben ohne Gewähr)
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Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/uxd
(END) Dow Jones Newswires
July 13, 2026 09:46 ET (13:46 GMT)
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