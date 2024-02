MÄRKTE USA/Kaum verändert - Notenbanker-Aussagen bremsen

NEW YORK (Dow Jones)--An den US-Börsen zeichnet sich zum Start in den Dienstagshandel eine Seitwärtsbewegung ab. Die Futures auf die großen Aktienindizes tendieren kaum verändert. Der Markt steht immer noch unter dem Eindruck "falkenhafter" Äußerungen des US-Notenbankchefs Jerome Powell vom Wochenende. Powell hatte signalisiert, dass die Federal Reserve es nicht eilig habe, die Zinsen zu senken.

Am Montag legte der Präsident der Minneapolis Fed, Neel Kashkari, nach: Es sei nicht notwendig, die Zinsen rasch zu senken, da das Niveau nicht so hoch sei, dass es das Wachstum bremsen würde. Das wurde am Markt dahingehend verstanden, dass eine erste Zinssenkung schon im kommenden Monat ausgeschlossen ist. Daraufhin zogen die Anleiherenditen am Montag nochmals deutlich an und verharren aktuell mehr oder weniger auf dem erhöhten Niveau. Auch der Dollar verteidigt seine jüngsten Gewinne großteils.

Wichtige Konjunkturdaten stehen nicht auf der Agenda. Dafür müssen die Anleger eine Fülle von Unternehmensergebnissen verarbeiten. Unter den Einzelwerten springen Palantir Technologies im vorbörslichen Handel um 18 Prozent nach oben. Das Softwareunternehmen ist im vierten Quartal überraschend stark gewachsen. Auch der Chiphersteller NXP Semiconductors schnitt besser ab als erwartet, was der Aktie zu einem Plus von 3 Prozent verhilft.

Überzeugt haben auch die Zahlen von Spotify (+7,4%). Dank Preiserhöhungen und Einsparungen fiel der Verlust des Musik-Streamingdienstes geringer aus als angenommen.

Die hohe Nachfrage nach dem Diabetesmedikament Mounjaro hat Umsatz und Gewinn des Pharmaherstellers Eli Lilly (+5%) kräftig steigen lassen. Mounjaro wird auch zur Behandlung von Adipositas eingesetzt, ohne offiziell dafür zugelassen zu sein. Im vergangenen Dezember hat Eli Lilly das mit Mounjaro identische Mittel Zepbound mit der Zulassung als Therapie bei krankhaftem Übergewicht auf den Markt gebracht, das sich bisher ebenfalls sehr gut verkauft.

Die Ölpreise tendieren etwas fester. Sie bewegen sich im Spannungsfeld aus Angebotssorgen wegen der Gefahr einer Eskalation der Lage im Nahen Osten und dem festeren Dollar, der die Nachfrage etwas dämpft.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,44 -2,9 4,47 2,1

5 Jahre 4,09 -2,4 4,12 9,3

7 Jahre 4,13 -2,4 4,15 15,6

10 Jahre 4,14 -1,6 4,16 26,3

30 Jahre 4,34 -0,1 4,34 36,7

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:13 Mo, 17:25 % YTD

EUR/USD 1,0733 -0,1% 1,0761 1,0728 -2,8%

EUR/JPY 159,42 -0,2% 159,72 159,69 +2,4%

EUR/CHF 0,9362 +0,1% 0,9355 0,9351 +0,9%

EUR/GBP 0,8545 -0,3% 0,8565 0,8564 -1,5%

USD/JPY 148,55 -0,1% 148,44 148,88 +5,4%

GBP/USD 1,2559 +0,2% 1,2565 1,2526 -1,3%

USD/CNH (Offshore) 7,1986 -0,3% 7,1986 7,2233 +1,1%

Bitcoin

BTC/USD 42.834,06 +0,9% 42.754,24 42.517,75 -1,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,36 72,78 +0,8% +0,58 +1,6%

Brent/ICE 78,58 77,99 +0,8% +0,59 +2,1%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 28,775 28,13 +2,3% +0,65 -10,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.027,48 2.025,24 +0,1% +2,25 -1,7%

Silber (Spot) 22,32 22,35 -0,1% -0,03 -6,1%

Platin (Spot) 906,82 898,50 +0,9% +8,32 -8,6%

Kupfer-Future 3,78 3,77 +0,1% +0,01 -2,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 06, 2024 08:41 ET (13:41 GMT)