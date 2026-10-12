MÄRKTE USA/"KI-Aktien" geben nach - Micron mit Konkurrenz aus China schwach

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Uneinheitlich geht es am Montagmittag an der Wall Street zu. Zum Feiertag "Columbus Day" pausiert der Anleihehandel, weswegen am Aktienmarkt einige Akteure fehlen dürften, um ein verlängertes Wochenende zu genießen. Der eng gefasste Dow-Jones-Index steigt um 0,5 Prozent, der breite S&P-500 steigt nur ganz leicht, während die technologielastigen Nasdaq-Indizes hinterher hinken. Sie geben um bis zu 0,5 Prozent nach. Hier sorgen wieder einmal Bedenken über die hohen KI-Investitionen für Kaufzurückhaltung, zumal angesichts des stark gestiegenen Zinsniveaus, das die Finanzierung von Übernahmen oder Kapazitätserweiterungen verteuert.

Bremsend wirken die Ölpreise. Brent- Öl verteuert sich um rund 2 Prozent auf knapp unter 107 Dollar. Dass US-Präsident Trump mit Russland eine Vereinbarung getroffen hat, wonach Russland große Mengen Diesel an die USA und die Weltmärkte liefern soll im Gegenzug für die Lockerung von Sanktionen, sorgt für keine Entspannung. Auch, weil von Iran unterstützte Huthi-Milizen am Wochenende Angriffe auf den wichtigsten Flughafen Saudi-Arabiens verübten.

Allerdings herrscht - zumindest bei den Anleihen in Europa - trotz der deutlich anziehenden Ölpreise relative Ruhe. Dort tendierten die Renditen seitwärts. Unterdessen hat Goldman Sachs Goldman für einen Zeitraum von drei Monaten wieder eine Übergewichten-Position für Aktien eingenommen vor dem Hintergrund gesunkener Bewertungen und zugleich Anleihen für zwölf Monate auf Übergewichten hochgestuft.

Der Tageskalender gibt an Impulsgebern nichts her. Das ändert sich am Dienstag, wenn der Startschuss für die Berichtssaison gegeben wird, wie üblich von den Banken. Die großen Banken setzten oft den Ton, weil aus ihren Zahlen abzulesen sei, wie es der Wirtschaft gehe, sagen die Strategen von Bellwether Wealth.

Im Blick haben die Akteure auch schon den Mittwoch mit neuen wichtigen Inflationsdaten. Ob sie die Zinsspekulation für das Treffen der US-Notenbanker am 28. Oktober doch noch einmal bewegen, bleibt abzuwarten. Aktuell wird eine knapp 80-prozentige Wahrscheinlichkeit dafür eingepreist, dass die Zinsen stabil gehalten werden. Im Dezember könnte es dann aber soweit sein mit einer Zinserhöhung ; hierfür wird die Wahrscheinlichkeit bei rund 88 Prozent gesehen.

Amazon liegen 0,5 Prozent im Minus. Der Konzern befindet sich laut einem Bericht des Wall Street Journal in Gesprächen über den Kauf von Decart, einem KI-Software-Startup, das Entwicklern hilft, zwischen verschiedenen KI-Chips zu wechseln. In dem Deal könnte Decart mit rund 7 Milliarden Dollar bewertet werden. Daneben soll Nvidia Interesse an Reflection AI zeigen. Nvidia geben um 1,1 Prozent nach.

Microsoft hat seinen neuesten KI-Chip vorgestellt, als Teil einer Initiative, maßgeschneiderte Hardware in seinen Rechenzentren einzusetzen. Dies wird als jüngstes Zeichen dafür gesehen, dass große KI-Unternehmen ihre Abhängigkeit von teuren Chips von Drittanbietern verringern wollen. Microsoft liegen 1,2 Prozent höher.

Die Micron-Aktie büßt fast 3 Prozent ein, nachdem der chinesische Konkurrent CXMT Fortschritte bei einer neuen DRAM-Architektur gemeldet hat. Bis Ende 2026 will CXMT einen neuen Serverspeicher auf den Markt bringen und damit stärker mit Micron, Samsung und SK Hynix konkurrieren. SK Hynix geben um 3,7 Prozent nach.

Iren steigen um 0,7 Prozent. Das Cloud-Computing-Unternehmen soll laut The Information eine Vereinbarung mit Anthropic getroffen haben.

Salesforce werden nach einer Hochstufung um zwei Stufen auf "Buy" von "Underperform" durch die Bank of America 1,8 Prozent höher gestellt und sind die festeste Aktie im Dow.

Starbucks hat nach eigenem Bekunden kein Interesse an einem Kauf von Chipotle Mexican Grill, worüber in einem Bericht jüngst spekuliert wurde. Starbucks steigen darauf um 1,8 Prozent, während Chipotle um über 4 Prozent nachgeben.

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 51.901,90 +0,5 +246,95 51.654,95

S&P-500 7.817,63 +0,1 +6,09 7.811,54

NASDAQ Comp 27.316,91 -0,2 -49,26 27.366,17

NASDAQ 100 30.740,79 -0,5 -142,35 30.883,15

US-Treasuries

Kein Handel

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 17.31

EUR/USD 1,1159 -0,4 -0,0042 1,1201 1,1193

EUR/JPY 177,11 -0,1 -0,2000 177,31 177,2500

EUR/CHF 0,9314 +0,2 0,0016 0,9298 0,9300

EUR/GBP 0,8449 -0,2 -0,0013 0,8462 0,8460

USD/JPY 158,69 +0,2 0,3800 158,31 158,3500

GBP/USD 1,3206 -0,2 -0,0025 1,3231 1,3228

USD/CNY 6,6925 +0,0 0,0005 6,6920 6,6920

USD/CNH 6,6951 +0,0 0,0024 6,6927 6,6935

AUS/USD 0,6957 -0,4 -0,0025 0,6982 0,6976

Bitcoin/USD 82.877,77 -0,9 -736,78 83.614,55 82.949,37

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 93,78 +2,1 1,93 91,85

Brent/ICE 106,64 +1,8 1,92 104,72

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.165,52 -0,7 -28,31 4.193,83

Silber 60,27 -0,9 -0,53 60,81

Platin 1.680,90 -0,4 -6,31 1.687,21

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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October 12, 2026 12:29 ET (16:29 GMT)