MÄRKTE USA/Kleine Börsengewinne sind zum Start drin

DOW JONES--Die Stimmung an der Wall Street bleibt übergeordnet positiv. Allerdings dürften die US-Börsen am Donnerstag nur bedingt an die Aufschläge der ersten beiden Wochentage anknüpfen, nachdem die US-Börsen am Vortag stagniert haben. Der Aktienterminmarkt lässt auf einen gut behaupteten Handelsbeginn schließen. Nachdem die US-Notenbanksitzung am Vortag keine Impulse gesetzt hat, rückt die laufende Berichtsperiode wieder in den Vordergrund. Die mit Spannung erwarteten Geschäftsausweise der US-Dickschiffe Meta Platforms, IBM und Microsoft liefern aber kein einheitliches Bild.

Während IBM und vor allem Meta mit einem optimistischen Ausblick die KI-Euphorie am Leben halten, überzeugt Microsoft die Anleger nicht. Der Software-Konzern spricht von steigenden Kosten im Zusammenhang mit KI und prognostiziert einen geringer als gedacht ausfallenden Umsatzausblick der Azure-Cloud-Sparte. Vorbörslich sinken Microsoft um 6,9 Prozent - Meta bzw. IBM legen dagegen um 8,4 und 9,1 Prozent zu.

Tesla steigen um 2,1 Prozent. Der Rückgang des Betriebsergebnisses ist geringer als vom Markt befürchtet ausgefallen. Dank unerwartet starker Margen wurden die Gewinnerwartungen übertroffen. Zudem will der E-Autohersteller in einer Fabrikationsstätte statt eigener Fahrzeuge nun Optimus-Roboter fertigen, wie CEO Elon Musk mitteilte.

Keiner dieser Geschäftsberichte scheine geeignet, den breiteren Markt entscheidend anzuschieben. Aber sie setzten wahrscheinlich auch der anhaltenden Aktienrally kein Ende, heißt es im Handel. Mit den Geschäftszahlen des Technologiegiganten Apple wartet nach Börsenschluss schon der nächste Höhepunkt der Berichtsperiode. "Marktteilnehmer wollen heute von Apple und nächste Woche von Amazon und Alphabet wahrscheinlich deutlich mehr sehen, aber es gibt nichts, was mich veranlasste, meine bullische Einschätzung für Aktien zu überdenken", sagt Marktstratege Michael Brown von Pepperstone.

Die anstehenden Konjunkturdaten dürften so kurz nach der jüngsten Notenbanksitzung kaum Akzente setzen. Avisiert sind die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten, die US-Handelsbilanz November, die US-Produktivität in der Zweitlesung zum dritten Quartal und der wichtige Auftragseingang der US-Industrie im November.

Die Zinskurve für US-Staatsanleihen ist nach der Sitzung der Notenbank steiler geworden. Die Renditen kurzlaufender Staatsanleihen geben leicht nach, während die Renditen länger laufender Anleihen steigen. Im Zehnjahresbereich verharrt die Rendite bei 4,25 Prozent. Damit scheint der Markt im laufenden Jahr weiter auf Zinssenkungen zu setzen.

Nach der leichten Erholung am Vortag von allerdings ganz niedrigem Niveau sinkt der US-Dollar nun wieder leicht - der Dollar-Index büßt 0,1 Prozent ein. Anleger bleiben hinsichtlich des Greenback pessimistisch. "Es gibt keine Anzeichen, dass die Märkte schon jetzt bereit sind, den Dollar-Pessimismus abzubauen", meint ING-Analyst Francesco Pesole. Kommentare von US-Finanzminister Scott Bessent haben am Mittwoch nach Aussage von Analysten der Deutschen Bank zu einer Stabilisierung des US-Dollar geführt. Bessent hatte sich für eine "Politik eines starken Dollar" ausgesprochen.

Gold und Silber sind derweil nicht zu bremsen - die Edelmetalle springen auf weitere Rekordhochs angesichts der Spannungen rund um den Iran. Auch für die Ölpreise geht es mit den zunehmenden geopolitischen Risiken aufwärts - auf die höchsten Stände seit September. Zu den preistreibenden Risiken gehörten mögliche US-Maßnahmen gegen den Iran und die anhaltenden ukrainischen Angriffe auf die russische Exportinfrastruktur, erläutert Analyst Vikas Dwivedi von Macquarie.

Am Aktienmarkt zeigen sich Sherwin-Williams wenig verändert. Während der Jahresausblick des Farbenanbieters unter den Schätzungen liegt, liegt das bereinigte Quartalsergebnis darüber. Caterpillar steigen dagegen um 1,2 Prozent, der Baumaschinenherstelller hat im vierten Quartal einen Umsatzsprung verzeichnet - der bereinigte Gewinn schlägt die Markterwartungen. Der Gewinn von Honeywell International (+0,4%) ist im vierten Quartal belastet durch Rückstellungen gesunken - der Erlös des Industriekonglomerats stieg jedoch aufgrund der anhaltenden Nachfrage. Lockheed Martin erlöste in der Schlussperiode 2025 mehr als vorausgesagt - der Kurs zieht um 5,5 Prozent an.

Nach überzeugenden Zweitquartalszahlen springen die Halbleitertitel Lam Research um 4,4 Prozent nach oben. Las Vegas Sands sausen 7 Prozent gen Süden, der Kasinobetreiber verschreckt mit schwacher Gewinnentwicklung. Mit einem Absturz um 9 Prozent trifft es Servicenow noch arger. Während sich die Viertquartalszahlen positiv lesen, sorgen sich Anleger wahrscheinlich über eine Reihe von Deals, die das Software-Unternehmen abgeschlossen hat, um sich im KI-Bereich besser aufzustellen. Southwest Airlines heben nach positivem Quartalsausweis um 5,4 Prozent ab.

===

Devisen zuletzt +/- % 0:00 Vortag Mi, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1961 +0,0% 1,1956 1,1938 +1,8%

EUR/JPY 183,31 -0,1% 183,43 183,42 -0,4%

EUR/CHF 0,9180 -0,1% 0,9186 0,9190 -1,3%

EUR/GBP 0,8660 -0,0% 0,8663 0,8664 -0,7%

USD/JPY 153,26 -0,1% 153,42 153,65 -2,1%

GBP/USD 1,3812 +0,1% 1,3804 1,3780 +2,5%

USD/CNY 6,9723 -0,0% 6,9749 6,9753 -0,7%

USD/CNH 6,9421 -0,0% 6,9436 6,9465 -0,5%

AUS/USD 0,7059 +0,3% 0,7039 0,6994 +5,5%

Bitcoin/USD 87.965,40 -1,4% 89.253,25 89.190,60 +0,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 64,80 63,21 +2,5% 1,59 +10,0%

Brent/ICE 70,00 68,40 +2,3% 1,60 +10,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 5.537,85 5.415,55 +2,3% 122,30 +22,6%

Silber 118,97 116,82 +1,8% 2,16 +63,8%

Platin 2.305,80 2.267,11 +1,7% 38,69 +29,3%

Kupfer 6,36 5,93 +7,3% 0,43 +3,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/brb

(END) Dow Jones Newswires

January 29, 2026 08:20 ET (13:20 GMT)