MÄRKTE USA/Kleine Verluste voraus - Berichtssaison macht Kurse

NEW YORK (Dow Jones)--Nach zwei Handelstagen mit kräftigen Gewinnen ist an der Wall Street am Dienstag Konsolidierung angesagt. Der S&P-500 hatte am Montag auf dem höchsten Niveau seit einem Monat geschlossen. Nun liegen die Terminkontrakte auf die Aktienindizes leicht im Minus. Neben den Dauerthemen Zinsen, Inflation und Rezessionsgefahr steht die Berichtssaison im Blick.

Zuversichtlich für den Moment zeigt sich Marktstratege Jani Ziedins vom Cracket Market Blog: "Der Markt liebt Symmetrie, und der enorme Ausverkauf von den September-Höchstständen wird zu einem ebenso beeindruckenden Wiederanstieg führen", glaubt er: "Sicher, vielleicht stehen uns längerfristig niedrigere Kurse bevor, aber man sollte nie vergessen, dass die größten und schnellsten Erholungen während Bärenmärkten auftreten."

3M schwach - Coca-Cola fest

Dazu müssten aber auch die Zahlen der Unternehmen passen. Vorbörslich haben etliche von ihnen ihre Bücher geöffnet, die ein uneinheitliches Bild aufzeigen. So hat GM (vorbörslich +1%) den Gewinn gesteigert, wobei allerdings die Margen sanken. UPS (+0,3%) hat beim Gewinn die Erwartungen übertroffen und den Ausblick bestätigt. Dagegen muss General Electric (-3,2%) einen Rückgang des bereinigten Gewinns um 19 Prozent verkraften. 3M (-2,9%) hat die Gewinnprognose für 2022 gekappt, begründet wurde es mit dem festen Dollar und der konjunkturellen Unsicherheit. Höhere Preise erlauben es Coca-Cola (+2,6%), die Umsatz- und Gewinnprognosen zu erhöhen. Raytheon (+0,7%) hat die Gewinnziele übertroffen und hebt das untere Ende seiner Ergebnisprognose an.

Bereits am späten Montag wurden einige Quartalszahlen publiziert. So hat die SAP-Tochter Qualtrics International das dritte Quartal überraschend mit einem kleinen Gewinn abgeschlossen, den Umsatz deutlich gesteigert und erneut die Jahresprognose angehoben. Für die Aktie geht es vorbörslich um 11 Prozent nach oben.

Die Papiere von Packaging Corporation of America verlieren 2,7 Prozent. Das Unternehmen hat beim Gewinn je Aktie die Analystenschätzungen knapp übertroffen, der Umsatz blieb aber unter den Erwartungen. Die Titel von Crown Holdings knicken um 10 Prozent ein. Der Verpackungshersteller hat im dritten Quartal sowohl beim bereinigten Gewinn je Aktie als auch beim Umsatz die Erwartungen der Analysten verfehlt.

Linde mit Delisting leichter

Linde sacken um 1,8 Prozent ab. Die Aktie wird künftig nur noch in den USA, nicht mehr in Deutschland gelistet sein. Am deutschen Markt bricht das Papier um 7 Prozent ein, weil viele Index-Tracker die Aktie mit dem geplanten deutschen Delisting verkaufen müssen.

Am Devisenmarkt verzeichnet der Dollar leichte Gewinne, der Dollarindex legt um 0,1 Prozent zu. Für die US-Devise sprechen laut Händlern die üblichen Argumente: Sicherheit, straffe Geldpolitik und hohe Marktzinsen.

Anleihen sind gesucht, weil die Teilnehmer weiter die Hoffnung hegen, dass der Zinspfad der US-Notenbank nicht so steil ausfallen könnte wie befürchtet. Die Zehnjahresrednite sinkt um 7,5 Basispunkte auf 4,17 Prozent.

Der Ölpreis leidet erneut unter Nachfragesorgen, gerade auch wegen der aggressiven Zinspolitik der Fed und anderer Notenbanken. Teilnehmer befürchten, dass dies die Volkswirtschaften in die Rezession treiben wird. Hinzu kommen die Lockdowns in China. Am Vortag waren chinesische Ölimportdaten schwach ausgefallen.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,47 -1,7 4,49 374,1

5 Jahre 4,30 -5,9 4,36 303,8

7 Jahre 4,23 -7,6 4,30 278,9

10 Jahre 4,16 -8,4 4,25 265,2

30 Jahre 4,31 -6,7 4,38 241,5

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:25 Uhr Mo, 17:28 Uhr % YTD

EUR/USD 0,9862 -0,1% 0,9878 0,9877 -13,3%

EUR/JPY 146,77 -0,2% 147,08 146,99 +12,1%

EUR/CHF 0,9891 +0,1% 0,9887 0,9993 -4,7%

EUR/GBP 0,8708 -0,5% 0,8748 0,8742 +3,6%

USD/JPY 148,84 -0,1% 148,88 148,82 +29,3%

GBP/USD 1,1324 +0,4% 1,1292 1,1297 -16,3%

USD/CNH (Offshore) 7,3673 +0,6% 7,3338 7,3140 +15,9%

Bitcoin

BTC/USD 19.282,42 -0,4% 19.345,35 19.272,72 -58,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 83,76 84,58 -1,0% -0,82 +20,0%

Brent/ICE 92,16 93,26 -1,2% -1,10 +25,3%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 100,00 99,17 +0,8% +0,83 +48,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.641,87 1.649,80 -0,5% -7,93 -10,3%

Silber (Spot) 18,87 19,28 -2,1% -0,40 -19,0%

Platin (Spot) 911,20 929,00 -1,9% -17,80 -6,1%

Kupfer-Future 3,39 3,45 -1,8% -0,06 -23,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

