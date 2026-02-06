MÄRKTE USA/Leichte Erholung - Amazon-Aktie unter Druck

DOW JONES--Die Wall Sreet beendet am Freitag eine dreitägige Talfahrt und geht mit Aufschlägen in den Wochenausklang. Nach zuletzt schwachen Arbeitsmarktdaten ist die Hoffnung auf Zinssenkungen wieder präsenter, dies stützt den Aktienmarkt. Im frühen Handel könnte die Verbraucherstimmung der Universität Michigan neue Impulse in der Zinsdebatte setzen. Die eigentlich vorgesehene Bekanntgabe des offiziellen Arbeitsmarktberichts für Januar wurde wegen des Haushaltstreits auf Mittwoch verschoben. Im frühen Handel steigt der Dow-Jones-Index um 1 Prozent auf 49.414 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite klettern um 0,6 bzw. 0,3 Prozent.

Verunsicherung wegen neuer KI-Anwendungen mit Blick auf die Zukunft der Softwarebranche hatte in den vergangenen Tagen zu einem regelrechten Ausverkauf bei Branchenaktien geführt. Die Sorgen im KI-Bereich sind aber keineswegs verflogen, wie das jüngste Beispiel Amazon zeigt. Denn die ehrgeizigen Investitionspläne großer Technologieunternehmen werden von Anlegern in zunehmendem Maße kritisch gesehen. Wie schon Alphabet hat nun auch Amazon angekündigt, die KI-Investitionen kräftig hochzufahren. Der E-Commerce-Riese will dieses Jahr 200 Milliarden Dollar in KI investieren, eine Steigerung um 56 Prozent. Hinzu kommt, dass die Geschäftszahlen zum vierten Quartal nicht in allen Punkten überzeugen. Der Kurs stürzt daher um 9,4 Prozent ab.

"Der Bullenmarkt ist nicht tot, aber er altert, und wir sind nicht überrascht, dass Anleger den Unternehmensgewinnen und der Rentabilität mehr Aufmerksamkeit schenken", erläutert Marktstratege Clark Bellin von Bellwether Wealth.

Am Rentenmarkt steigen die Notierungen mit der wieder hochkochenden Debatte über Zinssenkungen. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen sinkt um 1 Basispunkt auf 4,19 Prozent. Die Zinsspekulation drückt den Dollar, der Dollar-Index gibt 0,2 Prozent nach. Bitcoin erholt sich leicht vom jüngsten Einbruch. Devisenhändler erklären den jüngsten Wertverlust der Kryptowährung mit der verringerten Risikoneigung der Anleger. Innerhalb eines Monats hat Bitcoin etwa ein Drittel an Wert eingebüßt. Bei Gold steigen Anleger auf dem tieferen Niveau wieder ein - der Preis steigt um 3,1 Prozent.

Die Ölpreise halten zwischenzeitlich moderate Aufschläge nicht und drehen ins Minus. Die Notierungen für Brent und WTI verlieren bis zu 1,0 Prozent. Der Markt fokussiert sich ganz auf die anstehenden Gespräche zwischen den USA und dem Iran. Durch die Verhandlungen gehen Angebotssorgen zurück.

Am Aktienmarkt fallen Philip Morris um 0,1 Prozent. Der Tabakkonzern hat im vierten Quartal 2025 einen höheren Gewinn verzeichnet und prognostiziert für die kommenden Jahre weiteres Wachstum. Der Umsatz blieb aber leicht unter den Erwartungen des Marktes. News Corp (-2,2%) übertraf mit ihren Umsätzen die Erwartungen der Analysten. Der Nettogewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen sank aber um 21 Prozent, im Vorjahreszeitraum waren Gewinne aus einem Verkauf von Vermögenswerten enthalten. Der bereinigte Gewinn pro Aktie liegt über den Analystenschätzungen.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 49.414,21 +1,0% 505,49 +1,8%

S&P-500 6.841,84 +0,6% 43,44 -0,7%

NASDAQ Comp 22.617,48 +0,3% 76,90 -3,0%

NASDAQ 100 24.651,80 +0,4% 103,11 -2,8%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:59 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1819 +0,3% 1,1782 1,1801 +0,3%

EUR/JPY 185,38 +0,2% 185,01 185,16 +0,5%

EUR/CHF 0,9176 +0,1% 0,9166 0,9173 -1,5%

EUR/GBP 0,8691 -0,1% 0,8703 0,8713 -0,2%

USD/JPY 156,85 -0,1% 157,04 156,90 +0,2%

GBP/USD 1,3599 +0,5% 1,3537 1,3545 +0,5%

USD/CNY 6,9524 -0,1% 6,9589 6,9530 -1,0%

USD/CNH 6,9322 -0,1% 6,9382 6,9345 -0,5%

AUS/USD 0,6999 +1,0% 0,6929 0,6969 +3,9%

Bitcoin/USD 67.392,90 +5,4% 63.926,40 67.879,55 -29,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 62,65 63,29 -1,0% -0,64 +9,9%

Brent/ICE 66,98 67,55 -0,8% -0,57 +10,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.923,21 4.774,29 +3,1% 148,92 +10,6%

Silber 75,41 70,90 +6,4% 4,51 -0,6%

Platin 1.738,94 1.690,39 +2,9% 48,55 -3,6%

Kupfer 5,80 5,82 -0,3% -0,02 +2,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

