MÄRKTE USA/Leichte Erholung - Berichtssaison stärker im Fokus

NEW YORK (Dow Jones)--Leicht erholt von der zweitägigen Talfahrt ist die Wall Street am Donnerstag in den Handel gestartet. Am Mittwoch konnten anfängliche Gewinne allerdings nicht behauptet werden. Weiterhin drückt die Sorge vor einer schnelleren als bislang erwartet ausfallenden geldpolitischen Straffung durch die US-Notenbank auf das Sentiment.

Daher richten sich die Blicke auf das Treffen der Fed in der kommenden Woche. Hier hofft man auf Hinweise, mit welchem Tempo die Notenbanker die geldpolitischen Zügel anziehen wollen, um die steigende Inflation einzudämmen. Mittlerweile geht der Markt mehrheitlich von vier Zinserhöhungen in diesem Jahr aus, beginnend im März. Etwas Entspannung kommt vom US-Anleihemarkt, wo es für die Renditen wie schon am Vortag nach unten geht. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen fällt um 4,3 Basispunkte auf 1,82 Prozent.

Der Dow-Jones-Index gewinnt kurz nach der Eröffnung 0,4 Prozent auf 35.158 Punkte. Für den S&P-500 geht es um 0,5 Prozent nach oben, der Nasdaq-Composite steigt um 1,1 Prozent.

Ein durchwachsenes Bild liefern die vorbörslich veröffentlichten US-Konjunkturdaten. So fiel der Philadelphia-Fed-Index für Januar besser aus als erwartet. Dagegen erhöhte sich die Zahl der wöchentlichen Erstanträge, wohingegen Ökonomen mit einem Rückgang gerechnet hatten. Eine halbe Stunde nach Handelsbeginn folgt dann noch der Verkauf bestehender Häuser aus dem Dezember.

Travelers und American Airlines überzeugen mit Quartalszahlen

Daneben gibt vor allem die Fahrt aufnehmende Berichtssaison den Takt vor. Vor Handelsbeginn haben unter anderem American Airlines und Travelers ihre Ergebnisse für das vierte Quartal vorgelegt. Der US-Versicherungskonzern hat im vierten Quartal 2021 deutlich mehr verdient als am Markt erwartet. Bereinigt um Sonderfaktoren ergab sich ein Ergebnis je Aktie von 5,20 Dollar nach 4,91 Dollar vor Jahresfrist. Das ist deutlich mehr, als von Factset befragte Analysten mit im Mittel 3,86 Dollar je Aktie geschätzt hatten. Die Aktie legt um 3,2 Prozent zu.

American Airlines hat seinen Verlust im vierten Quartal weiter eingegrenzt und die Erwartungen des Marktes übertroffen. Der US-Konzern steigerte seinen Umsatz zum Vorjahr deutlich, das Niveau vor der Pandemie konnte aber nicht erreicht werden. Auch im ersten Quartal 2022 dürfte die Entwicklung noch deutlich unter dem Vorkrisenniveau liegen. Die Titel fallen um 0,7 Prozent.

Die von Alcoa nach Handelsende am Mittwoch vermeldeten Geschäftszahlen werden positiv aufgenommen. Für die Aktie geht es um 3,6 Prozent nach oben. United Airlines schloss das vierte Quartal zwar mit einem Verlust ab, der aber geringer ausfiel als von Analysten erwartet. Zudem steigerte die Fluggesellschaft den Umsatz überraschend deutlich. Dennoch verliert die Aktie 0,8 Prozent. Die Fluglinie sei immer noch weit entfernt von den Vor-Pandemie-Niveaus, die Kapazitäten dürften 2022 niedriger als 2019 ausfallen, die Kosten dagegen höher sein, heißt es.

Die Aktie des Spezialchemieherstellers H.B. Fuller fällt um 0,8 Prozent, nachdem die Zahlen zum vierten Geschäftsquartal weitgehend im Rahmen der Erwartungen gelegen haben.

Dollar wenig bewegt - Ölpreise kommen leicht zurück

Wenig bewegt zeigen sich Dollar und Euro. Beim Greenback steht übergeordnet bereits das Fed-Treffen in der kommenden Woche im Blick. Die Devisenanalysten der Bank of America glauben wegen der anhaltenden US-Inflation und der eher vorübergehenden Inflation in der Eurozone an einen mittelfristig schwächeren Euro. "Unsere Prognose liegt bei 1,10 Dollar zum Jahresende verglichen mit einem Konsens von 1,15 und einem aktuellen Kurs von rund 1,14", so die Experten.

Für die Ölpreise geht es nach der jüngsten Aufwärtsbewegung leicht nach unten. Zuletzt war Brent auf den höchsten Stand seit sieben Jahren geklettert. Am Vorabend meldete das American Petroleum Institute (API) bei den wöchentlichen Öllagerdaten eine Zunahme um 1,4 Millionen Barrel, was leicht über der Erwartung lag. Nun wird auf die offiziellen US-Daten am Nachmittag gewartet.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 35.158,03 +0,4% 129,38 -3,3%

S&P-500 4.555,66 +0,5% 22,90 -4,4%

Nasdaq-Comp. 14.495,43 +1,1% 155,18 -7,4%

Nasdaq-100 15.205,14 +1,0% 157,30 -6,8%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 1,04 -1,2 1,05 30,9

5 Jahre 1,61 -3,8 1,65 35,0

7 Jahre 1,77 -5,4 1,82 32,8

10 Jahre 1,82 -4,3 1,87 31,5

30 Jahre 2,15 -3,2 2,18 24,5

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:41 Mi, 17:04 % YTD

EUR/USD 1,1347 +0,0% 1,1363 1,1348 -0,2%

EUR/JPY 129,49 -0,2% 130,04 129,76 -1,1%

EUR/CHF 1,0383 -0,1% 1,0392 1,0397 +0,1%

EUR/GBP 0,8321 -0,1% 0,8335 0,8326 -1,0%

USD/JPY 114,12 -0,2% 114,45 114,31 -0,9%

GBP/USD 1,3635 +0,2% 1,3631 1,3630 +0,8%

USD/CNH (Offshore) 6,3459 -0,1% 6,3448 6,3494 -0,1%

Bitcoin

BTC/USD 42.808,12 +1,9% 42.055,51 41.994,58 -7,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 86,70 86,96 -0,3% -0,26 +15,3%

Brent/ICE 88,19 88,44 -0,3% -0,25 +13,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.844,00 1.840,40 +0,2% +3,60 +0,8%

Silber (Spot) 24,48 24,20 +1,2% +0,28 +5,0%

Platin (Spot) 1.055,73 1.026,40 +2,9% +29,33 +8,8%

Kupfer-Future 4,53 4,47 +1,3% +0,06 +1,5%

