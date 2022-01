MÄRKTE USA/Leichte Erholung - Zahlen der US-Banken überzeugen

NEW YORK (Dow Jones)--Nach den kräftigen Abgaben des Vortages wird an der Wall Street am Mittwoch mit einer leichten Erholung gerechnet. Begünstigt wird dies durch überzeugende Geschäftszahlen von Bank of America und Morgan Stanley. Auch Unitedhealth und Procter & Gamble konnten mit ihren Ergebnissen überzeugen. Die Renditen, deren deutlicher Anstieg zuletzt die Märkte belastet hatte, kommen dagegen leicht zurück. Die Rendite zehnjähriger US-Titel fällt auf 1,86 Prozent nach einem Tageshoch bei 1,90 Prozent. Der Future auf den S&P-500 legt um 0,5 Prozent zu.

Unverändert geht der Markt vor dem Hintergrund der hohen Inflation von einer deutlichen Straffung der Geldpolitik durch die US-Notenbank aus. Mittlerweile wird mit bis zu vier Zinserhöhungen in diesem Jahr gerechnet - auch eine fünfte Erhöhung wird nicht ausgeschlossen. Wenngleich mit einer ersten Erhöhung erst im März, nach dem Abschluss des Wertpapierkaufprogramms, gerechnet wird, rückt die Sitzung der US-Notenbank in der kommenden Woche immer stärker in den Fokus. Hier erhofft sich der Markt vor allem Hinweise auf das Tempo der Zinserhöhungen.

Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist erneut übersichtlich. Die Baubeginne stiegen im Dezember, während Ökonomen einen Rückgang erwartet hatten. Auch die Baugenehmigungen erhöhten sich stärker als prognostiziert.

Bank of America und Morgan Stanley übertreffen Erwartungen

Die Berichtssaison sorgt indes für Impulse. Die Quartalsergebnisse von Bank of America und Morgan Stanley haben die Markterwartungen übertroffen. Bank of America hat im vierten Quartal dank höherer Einnahmen sowie einer Auflösung von Risikorückstellungen deutlich mehr verdient und die Gewinnerwartungen der Analysten übertroffen. Im Investmentbanking fuhr die Bank höhere Erträge ein. Die Aktie gewinnt vorbörslich 3,5 Prozent.

Morgan Stanley hat den Gewinn im vierten Quartal stärker gesteigert als erwartet. Die Bank profitierte von höheren Einnahmen, die vor allem dem Wealth Management und dem Investmentbanking zu verdanken waren. Der Nettogewinn stieg in den drei Monaten bis Ende Dezember um 9 Prozent auf 3,7 Milliarden Dollar. Das Ergebnis je Aktie betrug 2,01 Dollar. Analysten hatten im Factset-Konsens nur mit 1,94 Dollar gerechnet. Die Einnahmen lagen im Rahmen der Erwartungen. Die Titel steigen um 4,0 Prozent.

Der US-Konsumgüterhersteller Procter & Gamble (P&G) hat trotz gestiegener Preise ein weiteres Quartal mit starkem Umsatzwachstum verbucht. P&G hat ihre Umsatzprognose für das am 30. Juni zu Ende gehende Geschäftsjahr trotz der Erwartung höherer Kosten angehoben. Die Aktie klettert um 1,5 Prozent.

Unitedhealth hat im vierten Quartal und Gesamtjahr 2021 besser abgeschnitten als erwartet und die Prognose für das laufende Jahr bekräftigt. Wie der US-Krankenversicherer mitteilte, ergab sich ein bereinigter Gewinn je Aktie von 4,48 Dollar, der den Factset-Konsens von 4,30 Dollar übertraf. Auch der Umsatz lag über der Wartung der Analysten. Die Aktien gewinnen 0,8 Prozent.

Dollar mit leichten Abgaben - Ölpreise steigen weiter

Der Dollar gibt einen Teil seiner Vortagesgewinne wieder ab. Der Dollar-Index reduziert sich um 0,2 Prozent. Die steigenden Energiepreise trügen dazu bei, dass die Erwartungen an eine Straffung der Geldpolitik, auch die der Federal Reserve, zunähmen, was den Dollar beflügeln dürfte, heißt es von der ING. Die hohen Energiepreise könnten anhalten und eine Abschwächung der Inflation verzögern, so die Analysten. "In diesem Umfeld nimmt das Ausmaß der erwarteten Straffungszyklen weltweit zu, auch in den USA", heißt es.

Die Ölpreise legen weiter zu, nachdem sie am Vortag auf den höchsten Stand seit sieben Jahren geklettert waren. Die weltweite Ölnachfrage wird nach Einschätzung der Internationale Energie-Agentur (IEA) in diesem Jahr das Niveau vor der Pandemie übersteigen, da die Impfquoten steigen und sich die jüngsten Infektionswellen nicht als so schwerwiegend erwiesen haben. In ihrem monatlichen Ölmarktbericht hob die IEA ihre Wachstumsprognose für die Ölnachfrage für 2022 an.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 1,03 -1,2 1,04 30,1

5 Jahre 1,64 -1,5 1,65 38,0

7 Jahre 1,81 -1,7 1,83 37,4

10 Jahre 1,86 -1,3 1,87 35,1

30 Jahre 2,18 -0,6 2,19 28,5

DEVISEN zuletzt +/- % Mi,12:20 Di, 17:30 % YTD

EUR/USD 1,1347 +0,2% 1,1345 1,1332 -0,2%

EUR/JPY 129,92 +0,1% 129,92 129,83 -0,7%

EUR/CHF 1,0383 -0,1% 1,0387 1,0392 +0,1%

EUR/GBP 0,8325 -0,1% 0,8317 0,8345 -0,9%

USD/JPY 114,48 -0,1% 114,51 114,58 -0,6%

GBP/USD 1,3631 +0,2% 1,3643 1,3577 +0,7%

USD/CNH (Offshore) 6,3497 -0,2% 6,3503 6,3600 -0,1%

Bitcoin

BTC/USD 42.144,06 -0,8% 42.047,72 41.453,02 -8,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 85,92 85,43 +0,6% 0,49 +14,2%

Brent/ICE 88,02 87,51 +0,6% 0,51 +12,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.824,38 1.813,79 +0,6% +10,59 -0,3%

Silber (Spot) 23,83 23,46 +1,6% +0,37 +2,2%

Platin (Spot) 1.013,53 983,84 +3,0% +29,69 +4,4%

Kupfer-Future 4,46 4,38 +1,8% +0,08 -0,0%

