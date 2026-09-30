MÄRKTE USA/Leichte Gewinne - Inflationsdaten unter Erwartung ausgefallen

DOW JONES--Mit leichten Aufschlägen ist die Wall Street zur Wochenmitte in den Handel gestartet. Die mit Spannung erwarteten Inflationsdaten fielen unter der Prognose aus, was die Erwartung an eine Zinserhöhung der US-Notenbank noch im Oktober weiter zurückgehen lässt. Bereits zuvor hatten die Märkte ihre Erwartungen an weitere Zinsanhebungen reduziert, nach Aussagen des New Yorker Fed-Präsidenten John Williams, wonach sich die US-Notenbank mit ihrer nächsten Zinserhöhung noch etwas Zeit lassen kann. Der Dow-Jones-Index gewinnt 0,1 Prozent auf 51.417 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 verbessert sich um 0,4 Prozent und für die technologielastigen Nasdaq-Indizes geht es um bis zu 0,6 Prozent nach oben.

Die Kernrate der PCE-Inflation auf 12-Monats-Sicht, die die volatilen Lebensmittel- und Energiepreise ausklammert, lag bei 3 Prozent und kühlte sich damit von 3,3 Prozent im Vormonat ab. Ökonomen hatten mit einer unveränderten Rate gerechnet. Er liegt damit aber immer noch deutlich über dem Inflationsziel der US-Notenbank von 2,0 Prozent. "Der Erhebungszeitraum August profitiert von einer zwischenzeitlichen Delle im US-Benzinpreis bis 3 Dollar die Gallone", sagt ein Händler. Gleich danach sei es jedoch wieder nach oben auf rund 3,60 Dollar gegangen. Dies werden erst die September-Daten zeigen.

Die Renditen am US-Anleihemarkt reagieren mit leichten Abgaben auf die Inflationsdaten. Aktuell notiert die 10-jährige Rendite 2 Basispunkte niedriger bei 5,24 Prozent. Laut LSEG ist es nun wahrscheinlicher, dass die Fed die Zinsen im Oktober beibehält, anstatt sie zu erhöhen. Die gesunkenen Erwartungen an eine Zinserhöhung der Fed im Oktober belasten auch den Dollar. Der Dollar-Index verliert 0,2 Prozent.

"Angesichts der geldpolitischen Maßnahmen, die wir auf unserer September-Sitzung ergriffen haben, besteht keine Dringlichkeit", sagte Williams. Prognosen der US-Notenbanker von mindestens einer weiteren Zinserhöhung in diesem Jahr sowie ein restriktiverer Ton von Fed-Chef Kevin Warsh hatten nach der Sitzung in diesem Monat viele Händler darauf wetten lassen, dass im Oktober eine zweite Erhöhung folgen würde. Die Äußerungen von Williams haben besonderes Gewicht, da er als stellvertretender Vorsitzender des Offenmarktausschusses (FOMC) in der Regel bestrebt ist, die Mehrheitsmeinung des Ausschusses widerzuspiegeln, anstatt eine eigene Position zu beziehen.

Daneben gab es noch eine Reihe weiterer US-Konjunkturdaten, darunter den ADP-Arbeitsmarktbericht. Hier wurde im September eine Zunahme der Beschäftigung im privaten Sektor um 90.000 Stellen verzeichnet, während die Prognose lediglich auf ein Plus von 68.000 Stellen gelautet hatte. Der Bericht gilt oftmals als Indikation für den am Freitag anstehenden offiziellen US-Arbeitsmarktbericht für September.

Die Schätzung für das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) der USA wurde im zweiten Quartal auf 2,2 Prozent angehoben. Zuvor war das US-Handelsministerium von 1,5 Prozent ausgegangen. Dies deutet auf eine weiterhin robuste Konjunktur trotz des Inflationsdrucks infolge des Iran-Krieges hin.

Der Goldpreis baut mit der gesunkenen Erwartung einer baldigen Fed-Zinserhöhung seine Gewinne leicht aus. Für die Feinunze des zinslosen Edelmetalls geht es um 0,2 Prozent auf 4.190 Dollar nach oben.

Die Ölpreise holen einen kleinen Teil ihrer Vortagesabgaben wieder auf. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent steigt um 1,1 Prozent auf 103,76 Dollar. Im September erreichten die Rohölexporte aus der Golfregion laut den Daten von Kpler 80 Prozent des Vorkriegsniveaus. Dazu nahm Saudi-Arabien nach einer Reparatur den Ölexport durch die Ost-West-Pipeline wieder auf.

Bei den Einzelwerten wird auf die nach der Schlussglocke anstehenden Quartalsergebnisse von Micron geschaut. Diese könnten einen Hinweis auf die durch Künstliche Intelligenz (KI) ausgelöste Chip-Nachfrage liefern. Die Micron-Aktie legt um 0,4 Prozent zu.

Für die Boeing-Aktie geht es um 1,3 Prozent aufwärts. Der Luft- und Raumfahrtkonzern hat von der US-Marine einen Auftrag im Wert von mehr als 20 Milliarden US-Dollar für den Bau seines Kampfjets der nächsten Generation erhalten.

Die Aktien von Cal-Maine fallen um 5,0 Prozent. Der größte Eierproduzent Amerikas ist infolge eines rapiden Preisverfalls in den zweiten Quartalsverlust in Folge gerutscht.

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INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 51.417,48 +0,1 +67,56 51.349,92

S&P-500 7.700,67 +0,4 +29,83 7.670,84

NASDAQ Comp 26.962,02 +0,6 +164,48 26.797,54

NASDAQ 100 30.507,93 +0,6 +168,60 30.339,33

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,84 -0,05 4,90 4,83

5 Jahre 5,03 -0,03 5,06 5,01

10 Jahre 5,24 -0,02 5,25 5,20

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:08 Uhr

EUR/USD 1,1361 +0,2 0,0021 1,1340 1,1344

EUR/JPY 178,18 -0,1 -0,1700 178,35 178,5000

EUR/CHF 0,9468 +0,1 0,0013 0,9455 0,9458

EUR/GBP 0,8545 -0,3 -0,0024 0,8569 0,8576

USD/JPY 156,8 -0,3 -0,4800 157,28 157,3300

GBP/USD 1,3291 +0,5 0,0062 1,3229 1,3224

USD/CNY 6,7045 +0,0 0,0015 6,7030 6,7030

USD/CNH 6,7059 -0,0 -0,0021 6,7080 6,7069

AUS/USD 0,6964 -0,3 -0,0019 0,6983 0,6989

Bitcoin/USD 85.497,96 +2,3 1.898,08 83.599,88 83.953,76

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 91,29 +2,1 1,91 89,38

Brent/ICE 103,76 +1,1 1,17 102,59

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.190,49 +0,2 9,70 4.180,79

Silber 61,08 -0,6 -0,37 61,45

Platin 1.710,60 +0,3 4,85 1.705,75

(Angaben ohne Gewähr)

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September 30, 2026 09:40 ET (13:40 GMT)