MÄRKTE USA/Leichte Gewinne nach schwächeren Jobdaten

NEW YORK (Dow Jones)--An den US-Börsen geht es am Freitagmittag Ortszeit etwas nach oben, nachdem sich der Stellenaufbau in den USA im Juli deutlicher als erwartet verlangsamt hat. Der Dow-Jones-Index gewinnt 0,5 Prozent auf 35.398 Punkte. Der S&P-500 rückt um 0,5 Prozent vor und der Nasdaq-Composite um 0,7 Prozent.

Im vergangenen Monat entstanden außerhalb der Landwirtschaft 187.000 neue Stellen und damit etwas weniger als die von Volkswirten im Konsens prognostizierten 200.000. Die Daten für die beiden Vormonate wurden nach unten revidiert. Die Arbeitslosenquote lag im Juli im erwarteten Rahmen. Etwas getrübt wird das Bild von den Stundenlöhnen, die auf Jahressicht etwas stärker als angenommen stiegen, was Inflationssorgen schüren könnte.

Zumindest die Entwicklung des Beschäftigungsaufbaus dürfte jedoch Befürchtungen lindern, dass die US-Notenbank länger an ihrem straffen geldpolitischen Kurs festhalten könnte. Der überraschend starke Arbeitsmarktbericht des privaten Dienstleisters ADP am Mittwoch hatte solche Befürchtungen genährt. Nach den nun veröffentlichten "Payrolls" des US-Arbeitsministeriums scheint es wahrscheinlicher, dass die Federal Reserve auf ihrer nächsten Sitzung im September eine Zinserhöhungspause beschließen wird. Der Dollar und die Anleiherenditen fallen. Der Euro steigt wieder über die Marke von 1,10 Dollar.

Aus Sicht der US-Notenbank, die ihre Geldpolitik auch an der Beschäftigungslage ausrichtet, sei der Arbeitsmarkt immer noch zu angespannt, hieß es vor der Veröffentlichung der Daten von der Credit Agricole (CA). Allerdings bewege er sich in die richtige Richtung, so die französische Bank mit Blick auf den zuletzt langsameren Stellenaufbau.

Amazon nach starken Zahlen mit Kurssprung

Neben den Arbeitsmarktdaten gilt das Interesse der Bilanzsaison und hier vor allem den Zahlen der beiden Technologieschwergewichte Amazon und Apple. Während die Zahlen von Amazon die Erwartungen klar übertroffen haben, überzeugte der Quartalsausweis von Apple nicht in allen Punkten. Die Amazon-Aktie springt um 10,7 Prozent nach oben, Apple verlieren 3,2 Prozent.

Das Reiseportal Booking (+9,6%) steigerte seinen Gewinn stärker als erwartet und stellte einen Rekordsommer in Aussicht. Airbnb (+1,3%) verbuchte das profitabelste Zweitquartal der Unternehmensgeschichte und steigerte Nettogewinn und Umsatz stärker als angenommen. Enttäuschend war jedoch der Anstieg der gebuchten Übernachtungen.

Der Biotechnologiekonzern Amgen (+6,4%) legte Rekordzahlen für ein zweites Quartal vor und übertraf die Marktvorhersagen, zudem wurde der Ausblick angehoben. Allerdings verbuchte das Unternehmen einen Preisverfall in einigen Bereichen. Gilead (+5,1%) legte schwächer als gedacht ausgefallene Zweitquartalszahlen vor und senkte den Ausblick. Nur mit dem Umsatz wurden die Erwartungen geschlagen, einige Bereiche verbuchten zudem starkes Wachstum.

Die Ölpreise werden weiter gestützt davon, dass Saudi-Arabien und Russland ihre einseitig beschlossenen Fördermengenkürzungen verlängert haben.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 35.398,08 +0,5% 182,19 +6,8%

S&P-500 4.524,17 +0,5% 22,28 +17,8%

Nasdaq-Comp. 14.052,21 +0,7% 92,50 +34,3%

Nasdaq-100 15.445,39 +0,6% 91,85 +41,2%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,82 -6,7 4,88 39,6

5 Jahre 4,19 -10,4 4,29 18,6

7 Jahre 4,14 -11,7 4,25 16,6

10 Jahre 4,08 -9,9 4,18 19,8

30 Jahre 4,22 -7,2 4,30 25,3

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:26 Uhr Do, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1041 +0,8% 1,0952 1,0950 +3,2%

EUR/JPY 156,39 +0,2% 155,91 155,75 +11,4%

EUR/CHF 0,9617 +0,4% 0,9576 0,9570 -2,8%

EUR/GBP 0,8639 +0,3% 0,8612 0,8612 -2,4%

USD/JPY 141,69 -0,6% 142,36 142,26 +8,1%

GBP/USD 1,2778 +0,5% 1,2717 1,2714 +5,7%

USD/CNH (Offshore) 7,1791 -0,0% 7,1884 7,1729 +3,6%

Bitcoin

BTC/USD 29.254,37 +0,1% 29.216,71 29.206,44 +76,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 82,34 81,55 +1,0% +0,79 +4,4%

Brent/ICE 85,89 85,14 +0,9% +0,75 +3,9%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 29,05 30,47 -4,7% -1,43 -61,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.943,22 1.934,09 +0,5% +9,13 +6,5%

Silber (Spot) 23,67 23,58 +0,4% +0,10 -1,2%

Platin (Spot) 926,00 919,00 +0,8% +7,00 -13,3%

Kupfer-Future 3,86 3,90 -0,9% -0,04 +1,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

