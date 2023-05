MÄRKTE USA/Leichte Gewinne voraus - Schuldenobergrenze im Fokus

NEW YORK (Dow Jones)--Leichte Gewinne für die Wall Street zum Start signalisieren die US-Futures am Freitag. Im Blick stehen die Debatte um die Schuldenobergrenze und Äußerungen von Fed-Chef Jerome Powell. Die Verhandlungen um die Schuldenobergrenze liefern hoffnungsvolle Zeichen. Laut dem republikanischen Sprecher des US-Repräsentantenhauses Kevin McCarthy könnte der Kongress bereits in der kommenden Woche über die Anhebung der Schuldenobergrenze abstimmen. Zuvor hatte sich schon Präsident Joe Biden zuversichtlich geäußert. Damit würde ein drohender Zahlungsausfall vermieden, der zuletzt für Vorsicht und Zurückhaltung an den Börsen weltweit gesorgt hat, weil er das Zeug hätte, die US-Wirtschaft in eine Rezession zu stürzen.

Anleger, die gegen Aktien gewettet haben, scheinen auch deshalb nun Kaufinteresse zu bezeugen, weil die US-Wirtschaft Anzeichen für ein anhaltendes Wachstum zeigt. Der Fed-Vorsitzende Jerome Powell wird in einem Gespräch mit dem ehemaligen Fed-Vorsitzenden Ben Bernanke ans Mikrofon treten. Jüngste Kommentare von Vertretern der Zentralbank, darunter die Präsidentin der Dallas Fed, Lorie Logan, hatten die Bereitschaft gezeigt, eine Zinserhöhung im nächsten Monat zumindest in Betracht zu ziehen.

Foot Locker stürzen ab

Die Aktie der Schuhhandelskette Foot Locker stürzt im vorbörslichen Handel am Freitag um gut 23 Prozent ab, nachdem das Unternehmen bei der Vorlage von Zahlen zum ersten Geschäftsquartal den Ausblick auf das Geschäftsjahr gesenkt hat.

Der Aktienkurs von Applied Materials gibt 1,7 Prozent nach. Der Hersteller von Halbleiterproduktionsanlagen hat in seinem zweiten Geschäftsquartal die Erwartungen der Wall Street übertroffen, bewegt sich mit dem Ausblick aber lediglich im Rahmen der Erwartungen des Marktes.

Farfetch machen einen Kurssprung um rund 21 Prozent, nachdem das Luxusmodeunternehmen einen geringer als erwarteten bereinigten Verlust für sein erstes Quartal und einen Umsatz, der die Erwartungen übertraf, bekannt gab.

Deere steigen nach Zahlen um 1,3 Prozent. Der Hersteller von Landmaschinen hat seinen Gewinnausblick aufgrund der guten Nachfrage angehoben.

Dollar leichter - Ölpreis fester

Der Dollarindex gibt 0,3 Prozent nach. Am Markt wird die absehbar unterschiedliche Zahl von bevorstehenden Zinserhöhungen in den USA und der Eurozone thematisiert.

Am Anleihemarkt geht es mit den Renditen leicht aufwärts. Teilnehmer verweisen auf die mögliche Anhebung der Schuldenobergrenze. Die Zehnjahresrendite legt um 0,6 Basispunkte zu auf 3,65 Prozent.

Auch am Ölmarkt wird die Schuldenobergrenze gespielt, jedenfalls begründen Händler die Gewinne mit einer wahrscheinlich bevorstehenden Einigung in dem Streit. Auch der etwas leichtere Dollar stützt den Preis.

Der Goldpreis erholt sich nur leicht von seinem jüngsten Rückschlag, die Feinunze steigt um 0,2 Prozent auf 1.963 Dollar.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,26 +0,1 4,26 -15,6

5 Jahre 3,71 +2,7 3,69 -28,7

7 Jahre 3,70 +3,1 3,67 -27,3

10 Jahre 3,67 +1,7 3,65 -21,4

30 Jahre 3,93 +2,1 3,91 -4,3

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 9:15 Uhr Do, 17:35 % YTD

EUR/USD 1,0808 +0,3% 1,0782 1,0771 +1,0%

EUR/JPY 149,54 +0,1% 148,88 149,22 +6,5%

EUR/CHF 0,9742 -0,1% 0,9731 0,9749 -1,6%

EUR/GBP 0,8685 +0,0% 0,8686 0,8679 -1,9%

USD/JPY 138,35 -0,2% 138,10 138,54 +5,5%

GBP/USD 1,2443 +0,3% 1,2412 1,2411 +2,9%

USD/CNH (Offshore) 7,0207 -0,5% 7,0438 7,0539 +1,3%

Bitcoin

BTC/USD 26.929,86 +0,0% 26.956,60 27.117,64 +62,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,17 71,86 +1,8% +1,31 -8,8%

Brent/ICE 76,88 75,80 +1,4% +1,08 -8,2%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 30,16 29,79 +1,3% +0,38 -61,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.964,76 1.959,05 +0,3% +5,71 +7,7%

Silber (Spot) 23,66 23,53 +0,6% +0,13 -1,3%

Platin (Spot) 1.069,43 1.053,50 +1,5% +15,93 +0,1%

Kupfer-Future 3,74 3,68 +1,6% +0,06 -2,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/err

(END) Dow Jones Newswires

May 19, 2023 08:31 ET (12:31 GMT)