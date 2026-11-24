DOW JONES--Nach dem Kursfeuerwerk an der Wall Street zu Wochenbeginn dürfte es am Dienstag zu einer Konsolidierung kommen. Der Future auf den S&P-500 verliert 1,1 Prozent und für den Nasdaq-Future geht es um 2,0 Prozent abwärts. Die Rückkehr von Jensen Huang als Nvidia-CEO hatte eine globale Aktien-Rally ausgelöst. Der US-Aktienmarkt verzeichnete den besten Handelstag seit April 2025. Leichte Sorgenfalten erzeugt dagegen die Anthropic-Aktie, die sich zu Wochenbeginn der Kursrally im Technologie-Sektor nicht angeschlossen hatte. Sie reduziert sich vorbörslich um weitere 5,4 Prozent auf 82,89 Dollar und liegt damit unter dem Ausgabepreis von 83 Dollar.

Nvidias erneute Ernennung von Huang zum CEO mindert zwar die Unsicherheit bezüglich der Führung des Chipherstellers, wirft jedoch Fragen zu Unternehmensethik und Governance auf, wie Ipek Ozkardeskaya von Swissquote anmerkt. Huang sei weniger als zwei Wochen nach seiner Abberufung wegen außerehelicher Affären, von denen eine mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin bestand, wieder in das Amt eingesetzt worden. "Wenn ein CEO nach all dem wieder eingesetzt wird, welche Botschaft sendet das?", fragt Ozkardeskaya. Die Rückkehr von Huang werde von anhaltenden Untersuchungen, einem neuen Board-Ausschuss für nationale Sicherheit und Export-Kontrollen sowie der Einstellung eines Chief Compliance Officers begleitet sein, merken die Ökonomen von Natixis an.

Auch die grundsätzlichen Sorgen bezüglich der Künstlichen Intelligenz (KI) bleiben bestehen. Sei Monaten gibt es Bedenken, wann sich die massiven, schuldenfinanzierten Ausgaben für KI-Infrastruktur rentieren werden, während der Sieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen zu Sorgen über eine Verlangsamung des Ausbaus von Rechenzentren in den USA geführt hat.

Die Nvidia-Aktie kommt nach ihrem Anstieg um 31 Prozent am Vortag um 5,4 Prozent zurück. Für die Papiere von AMD, Intel oder Coreweave geht es nach den kräftigen Gewinnen vom Montag um bis zu 6,1 Prozent nach unten.

Daneben tritt das Thema Zölle wieder in den Fokus. Die USA bereiten sich darauf vor, die Zölle für China und Dutzende anderer Länder zu erhöhen, die nach Ansicht der Trump-Regierung amerikanischen Unternehmen schaden, indem sie ihre eigene heimische Industrieproduktion unterstützen, so mit den Plänen vertraute Personen.

Die Titel von Hewlett-Packard Enterprise reduzieren sich um 12 Prozent, obwohl der Konzern starke Ergebnisse für das vierte Geschäftsquartal 2026 vorgelegt und seine Umsatzprognose angehoben hat. Die bereinigte Bruttomarge reduzierte sich allerdings im Vergleich zum Vorquartal um 220 Basispunkte auf 38,2 Prozent. Für die Sparte Cloud und AI stellte der Konzern zudem niedrigere Margen in Aussicht. Nach der Schlussglocke werden HP und Dell einen Blick in die Bücher gewähren.

Das Pentagon befindet sich laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen in Gesprächen mit General Motors (GM) und anderen Herstellern, um bei der Massenproduktion von Drohnen zu helfen. Dazu gehöre auch Ford, heißt es weiter. Die Autobauer würden bei einem möglichen Deal Teile an Drohnenhersteller liefern. Die Aktien von GM steigen um 0,8 Prozent, während es für Ford um 0,4 Prozent nach unten geht.

Dollar Tree (+6,7%) übertraf im dritten die Umsatzerwartung der Analysten. Dagegen verfehlte Medtronic (-3,9%) mit einem Umsatzasntieg um 4,5 Prozent auf 9,36 Milliarden Dollar die Markterwartung von 9,48 Milliarden Dollar.

Der Dollar gibt einen Großteil seiner Vortagesgewinne wieder ab. Der Dollar-Index reduziert sich um 0,4 Prozent. Das Schicksal des Dollar ist inzwischen eng an den KI-Handel gekoppelt, so Matthew Ryan von Ebury. Die Rückkehr von Huang als Nvidia-CEO habe die Sorgen über den Ausverkauf bei Technologie-Aktien beruhigt, meint er. Da ein Großteil des weltweiten KI-Engagements bei in den USA börsennotierten Unternehmen liege, nehme "jede Schwankung im Appetit auf dieses Thema den Dollar mit auf die Reise".

Die Ölpreise zeigen sich nach den Vortagesverlusten kaum verändert. Es wird ein Marktüberschuss erwartet und es gibt Anzeichen dafür, dass die USA weiterhin offen für eine diplomatische Lösung des Nahost-Konflikts sind, so die Analysten von ANZ. Logistische Engpässe blieben jedoch bestehen und die Lagerbestände blieben gering. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent steigt um 0,2 Prozent auf 89,55 Dollar.

Die Renditen am US-Anleihemarkt geben leicht nach. Die Rendite zehnjähriger Papiere verliert 3 Basispunkte auf 4,89 Prozent. Ein wichtiger Impuls dürfte am Mittwoch von den persönlichen Konsumausgaben (PCE) für Oktober kommen - dem von der Federal Reserve bevorzugten Inflationsindikator, heißt es.

Der Goldpreis zeigt sich nach der Erholung von den jüngsten Verluste wenig verändert. Der Preis für die Feinunze gibt leicht um 0,1 Prozent auf 3.628 Dollar nach. Auch hier dürften die Daten zu den persönlichen Konsumausgaben am Mittwoch einen wichtigen Impuls liefern.

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US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,64 -0,03 4,70 4,63

5 Jahre 4,69 -0,04 4,77 4,69

10 Jahre 4,89 -0,03 4,95 4,88

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 18:48

EUR/USD 1,0962 +0,6 0,0061 1,0901 1,0882

EUR/JPY 174,32 +0,6 0,9800 173,34 173,3300

EUR/CHF 0,9178 +0,1 0,0005 0,9173 0,9178

EUR/GBP 0,837 +0,1 0,0011 0,8359 0,8362

USD/JPY 159 0,0 0,0000 159 159,2600

GBP/USD 1,3093 +0,5 0,0062 1,3031 1,3012

USD/CNY 6,664 0,0 -0,0003 6,6643 6,6643

USD/CNH 6,6675 +0,0 0,0011 6,6664 6,6679

AUS/USD 0,6637 +0,2 0,0011 0,6626 0,6616

Bitcoin/USD 60.007,05 -2,1 -1.285,54 61.292,59 61.410,97

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 80,50 +0,4 0,33 80,17

Brent/ICE 89,55 +0,2 0,18 89,37

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.628,39 -0,1 -3,29 3.631,68

Silber 42,22 -2,0 -0,84 43,06

Platin 1.294,42 -2,3 -30,58 1.325,00

(Angaben ohne Gewähr)

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November 24, 2026 08:35 ET (13:35 GMT)