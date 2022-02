MÄRKTE USA/Leichter erwartet - Nach wie vor Sorgen wegen Ukraine

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street wird am Donnerstag zum Start im Minus erwartet. In jüngster Zeit sind Aktien im Gefolge der zunehmenden Spannungen zwischen Russland und den westlichen Verbündeten wegen der Ukraine unter Druck geraten. Das Weiße Haus warnte, dass eine russische Invasion unmittelbar bevorstehen könnte, und die diplomatischen Bemühungen waren bisher ergebnislos. Moskau teilte mit, dass es einige Truppen zurückgezogen habe, was zu Beginn der Woche zu einer Erholung der Märkte führte. Westliche Vertreter erklärten jedoch am Mittwoch, Russland setze seine militärische Aufrüstung fort.

"Wir müssen uns mehr auf das konzentrieren, was vor Ort getan wird, als auf das, was gesagt wird", sagte Paul Jackson, globaler Leiter des Asset Allocation Research bei Invesco. "Ich gehe davon aus, dass die Angelegenheit auf diplomatischem Wege geregelt werden wird. Wenn die Märkte noch weiter fallen, wäre das meiner Meinung nach eine Gelegenheit zum Kauf."

Zugleich können die Themen Zinsen und Inflation jederzeit wieder stärker in den Fokus rücken. Vor Börsenstart lieferten Daten Aufschluss über den Zustand der Wirtschaft und damit der US-Notenbank Material für die Zinsentscheidungen. Der Philadelphia-Fed-Index fiel etwas schwächer aus als erwartet und die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe etwas höher als prognostiziert. Die Abweichungen sind aber nicht groß genug, um prinzipielle Zinssorgen zu dämpfen.

Der Goldpreis steigt kräftig mit der geopolitischen Unsicherheit, er legt um 1,3 Prozent zu. Auch Anleihen profitieren von der Krise, die Zehnjahresrendite fällt um 4,7 Basispunkte auf 1,99 Prozent. Auch der Dollar ist als sicherer Hafen leicht gefragt, der Dollarindex steigt um 0,1 Prozent. Dagegen gibt der Ölpreis weiter nach, weil mit dem erwarteten Durchbruch der Atomverhandlungen mit dem Iran zusätzliches Öl auf den Weltmarkt gelangen würde.

Cisco fest - Nvidia schwach

Unter den Einzelwerten legen Cisco System vorbörslich 3,6 Prozent zu. Der Telekom- und Netzwerkausrüster schnitt im zweiten Quartal besser als gedacht ab und steigerte Umsatz und Ergebnis. Das Unternehmen sprach von einer verbesserten Nachfrage quer durch die Angebotspalette. Für die Aktie ging es um 3,5 Prozent nach oben.

Der Chiphersteller Nvidia vermeldete für das vierte Quartal Rekordumsätze und übertraf ebenso die Erwartungen. Nvidia stellte für das laufende Quartal weiteres Wachstum in Aussicht. Für die Aktie geht es dennoch um 3,6 Prozent nach unten, wobei Gewinnmitnahmen eine Rolle gespielt haben könnten, nachdem der Kurs in den vergangenen zwölf Monaten um 73 Prozent gestiegen ist.

Der Halbleiter-Zulieferer Applied Materials übertraf in seinem ersten Geschäftsquartal trotz anhaltender Lieferengpässe bei Ergebnis und Umsatz die Markterwartungen. Der Kurs gewinnt 1,8 Prozent.

Walmart hat die Prognose über Erwarten erhöht und steigert auch die Dividende. Die Aktie rückt um 3,2 Prozent vor.

DoorDash haussieren um 24 Prozent, nachdem der Lebensmittellieferant einen Umsatzsprung um 69 Prozent verzeichnet hat - und dies obwohl Restaurants wieder geöffnet sind.

Die Nutrien-Aktie legt um 2,5 Prozent zu. Der Düngemittelhersteller profitierte im vierten Quartal von höheren Preisen und einer starken Nachfrage. Der K+S-Konkurrent steigerte den Umsatz kräftig und konnte seinen Gewinn nahezu vervierfachen. Für das laufende Jahr stellte Nutrien weiteres deutliches Gewinnwachstum in Aussicht.

Der Versicherer American International Group (AIG) erzielte im vierten Quartal wieder einen Gewinn, nachdem im Vorjahr die Covid-19-Pandemie die Ergebnisse beeinträchtigt hatte. Das Papier gewann nachbörslich 1,4 Prozent.

Hasbro steigern sich um 3,5 Prozent. Der aktivistische Investor Alta Fox Capital Management versucht, den Vorstand des Spielzeugherstellers zu erweitern und drängt auf eine Ausgliederung der schnell wachsenden Housing-Games-Sparte, die Spiele wie Dungeons & Dragons anbietet.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 1,50 -2,0 1,52 76,9

5 Jahre 1,87 -4,7 1,92 61,3

7 Jahre 1,97 -5,0 2,02 53,2

10 Jahre 1,99 -4,7 2,04 48,3

30 Jahre 2,31 -4,2 2,35 40,6

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 9:13 Uhr Mi, 18:49 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1368 -0,1% 1,1381 1,1379 -0,0%

EUR/JPY 130,72 -0,5% 131,23 131,38 -0,1%

EUR/CHF 1,0463 -0,3% 1,0492 1,0488 +0,9%

EUR/GBP 0,8344 -0,4% 0,8371 0,8376 -0,7%

USD/JPY 114,99 -0,4% 115,31 115,46 -0,1%

GBP/USD 1,3623 +0,3% 1,3596 1,3586 +0,7%

USD/CNH (Offshore) 6,3348 +0,0% 6,3307 6,3332 -0,3%

Bitcoin

BTC/USD 42.665,66 -3,1% 43.980,24 43.629,13 -7,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 92,46 93,66 -1,3% -1,20 +23,5%

Brent/ICE 94,03 94,81 -0,8% -0,78 +21,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.894,47 1.869,92 +1,3% +24,55 +3,6%

Silber (Spot) 23,80 23,61 +0,8% +0,19 +2,1%

Platin (Spot) 1.085,56 1.064,92 +1,9% +20,64 +11,9%

Kupfer-Future 4,53 4,54 -0,2% -0,01 +1,4%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 17, 2022 08:44 ET (13:44 GMT)