MÄRKTE USA/Leichter - Schwindende KI-Euphorie belastet Chipwerte

DOW JONES--Die US-Börsen starten am Donnerstag mit Verlusten in den Handel. Der Dow-Jones-Index steigt zwar um 0,1 Prozent auf 52.717 Punkte, gestützt vom Plus der Unitedhealth-Aktie. Der S&P-500 verliert jedoch 0,4 Prozent, der Nasdaq-Composite fällt um 0,8 Prozent. Vor allem Chipwerte stehen weiter unter Druck. Die KI-Rally verliere an Schwung, berichten Marktteilnehmer. Starke Geschäftszahlen des taiwanischen Chipkonzerns TSMC verpuffen. Überwiegend gut ausgefallene Konjunkturdaten stützen ebenfalls nicht, denn sie geben Zinserhöhungssorgen neue Nahrung. In Reaktion auf die Daten steigen am Anleihemarkt die Renditen, was für Technologiewerte ein zusätzlicher Belastungsfaktor ist. Die Zehnjahresrendite zieht um 4 Basispunkte auf 4,59 Prozent an. Die meisten Unternehmen der Technologie-Branche sind sogenannte Wachstumsunternehmen, deren Gewinne erst in ferner Zukunft erwartet werden. Der faire Aktienkurs errechnet sich aus den in der Zukunft liegenden Gewinnen, die abgezinst werden. Steigen die Zinsen, verringert sich der heutige Barwert dieser zukünftigen Gewinne drastisch. Und nicht zuletzt bedeuten höhere Marktzinsen auch höhere Finanzierungskosten. Der Dollar tendiert behauptet.

Der Ölpreis legt nach einem zwischenzeitlichen Rücksetzer wieder zu, denn die Angriffe der US-Streitkräfte auf Ziele im Iran dauern an, ebenso die Blockade der Straße von Hormus. Der Preis für das Barrel Brent steigt um 0,9 Prozent auf 85,70 Dollar.

Konjunkturseitig gilt das Interesse vor allem den Einzelhandelsumsätzen, denn der private Konsum steht für zwei Drittel der US-Wirtschaftsleistung. Die Umsätze stiegen im Juni im erwarteten Rahmen. Derweil ging die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der Vorwoche überraschend deutlich zurück, ein weiterer Hinweis auf die unverändert robuste Beschäftigungssituation in den USA. Der Philadelphia-Fed-Index stieg im Juli entgegen den Erwartungen kräftig. Etwas später stehen noch die Lagerbestände aus dem Mai auf der Agenda.

Der Kurs der ADR von TSMC fällt um 1,7 Prozent. Das Unternehmen hat ein Rekordergebnis vorgelegt. Auch der Ausblick übertraf die Konsensschätzungen. Allerdings seien die Erwartungen "außerordentlich hoch" gewesen, merkt ein Fondsmanager dazu an. Anleger dürften daher Gewinne mitnehmen. Im Sektor verbilligen sich ferner Micron um 2,7, AMD um 2,2 und Intel um 2,8 Prozent. Die schon am Mittwoch heftig abverkauften Sandisk-Aktien geben weitere 5,3 Prozent ab. Western Digital verbilligen sich um 5,3 und Seagate um 6,4 Prozent.

Überraschend starke Geschäftszahlen hat der Krankenversicherer Unitedhealth vorgelegt. Die Aktie springt um 7,2 Prozent nach oben. Auch die Zahlen von Abbott Laboratories (+11%) überzeugen. Nicht gut kommen die Zahlen von GE Aerospace an, obwohl der Konzern die Erwartungen übertroffen und den Ausblick angehoben hat. Die Aktie sinkt um 3 Prozent, was Marktteilnehmer mit der allgemeinen Nervosität am Markt erklären.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 52.717,19 +0,1 +58,55 52.658,64

S&P-500 7.543,94 -0,4 -28,46 7.572,40

NASDAQ Comp 26.057,00 -0,8 -212,23 26.269,23

NASDAQ 100 29.212,15 -1,0 -290,45 29.502,60

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,17 +0,05 4,18 4,14

5 Jahre 4,30 +0,05 4,31 4,27

10 Jahre 4,59 +0,04 4,60 4,55

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:20 Uhr

EUR/USD 1,1454 -0,1 -0,0009 1,1463 1,1435

EUR/JPY 185,85 -0,0 -0,0500 185,9 185,4800

EUR/CHF 0,9251 +0,2 0,0022 0,9229 0,9225

EUR/GBP 0,8479 +0,2 0,0014 0,8465 0,8482

USD/JPY 162,24 +0,0 0,0600 162,18 162,1700

GBP/USD 1,3506 -0,2 -0,0033 1,3539 1,3477

USD/CNY 6,769 +0,0 0,0008 6,7682 6,7685

USD/CNH 6,771 +0,0 0,0029 6,7681 6,7714

AUS/USD 0,7005 -0,0 -0,0001 0,7006 0,6996

Bitcoin/USD 64.330,93 -1,0 -620,06 64.950,99 65.365,65

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 80,30 +0,9 0,70 79,6

Brent/ICE 85,7 +0,9 0,75 84,95

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.990,60 -1,7 -69,81 4.060,41

Silber 55,92 -3,2 -1,85 57,77

Platin 1.647,05 -1,6 -27,11 1.674,16

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mpt

(END) Dow Jones Newswires

July 16, 2026 09:56 ET (13:56 GMT)