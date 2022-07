MÄRKTE USA/Leichtes Minus - Blicke auf Fed-Protokoll gerichtet

NEW YORK (Dow Jones)--Mit leichten Abgaben dürfte die Wall Street zur Wochenmitte in den Handel starten. Die Blicke sind vor allem auf das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung gerichtet. Dieses wird um 20:00 Uhr MESZ veröffentlicht. Investoren erhoffen sich Hinweise, wie stark die US-Notenbank bei den Zinserhöhungen aufs Tempo drücken wird, um die hohe Inflation einzudämmen. Es herrscht weiter die Sorge, dass zu rasche Zinserhöhungen zu einer Rezession führen werden, denn die globale Konjunktur ist bereits mit Lieferkettenproblemen, Chipmangel und einer drohenden Energiekrise im Zuge des Ukraine-Krieges stark angeschlagen.

Der Future auf den S&P-500 verliert aktuell 0,3 Prozent. "In den vergangenen Tagen haben die Märkte einen Teil der von der Fed erwarteten aggressiven Haltung ausgepreist. Es wird interessant sein zu sehen, ob die Fed kurzfristig versuchen wird, einen Rückzieher zu machen", sagt Gergely Majoros, Portfolio-Manager bei Carmignac. "Zumindest für absehbare Zeit dreht sich alles um die Inflation".

"Die Hoffnung ist, dass die Zentralbanken bis zu einem gewissen Grad aufhören, die Zinssätze zu erhöhen und eine abwartende Haltung einnehmen, um zu beurteilen, wie stark das Wirtschaftswachstum und die Unternehmensgewinne beeinträchtigt werden", merkt Francisco Sandrini, Leiter der Multi-Asset-Strategien bei Amundi an.

Für Bewegung könnten auch die anstehenden US-Konjunkturdaten sorgen. Neben dem Einkaufsmanagerindex für den Service-Sektor in der zweiten Veröffentlichung für Juni dürfte vor allem der ISM-Index für das Nicht-Verarbeitende Gewerbe, ebenfalls für Juni, im Fokus stehen.

Ölpreise mit leichter Erholung - Dollar legt weiter zu

Eine Erholung vom Vortageseinbruch zeigen die Ölpreise. Für Brent und WTI geht es um bis zu 1,7 Prozent nach oben. WTI war am Dienstag erstmals seit zwei Monaten wieder unter die Marke von 100 Dollar gerutscht. "Obwohl es in China eine weitere Covid-Welle gab, schien nichts die Heftigkeit der Bewegung zu rechtfertigen", sagt Stephen Innes von SPI Asset Management. Weiter sind es vor allem die Sorgen vor einer Rezession und damit einer nachlassenden Nachfrage, die den Markt belasten.

Der Dollar baut seine Vortagesgewinne noch etwas aus. Der Dollar-Index gewinnt 0,6 Prozent. Dies ist vor allem der erneuten Euro-Schwäche geschuldet. Die Gemeinschaftswährung sinkt unter 1,02 US-Dollar. Am 27. Juni hatte der Euro noch knapp über 1,06 Dollar notiert. Die Societe Generale hält den Euro in diesem Sommer praktisch für nicht kaufbar. Die Analysten verweisen auf die Sorgen um die europäische Energieversorgung und den Plan der EZB, die Risiken der Fragmentierung des Anleihemarktes anzugehen. "Europas Energieabhängigkeit von Russland nimmt ab, aber nicht schnell genug, um eine Rezession zu vermeiden, wenn die Pipeline geschlossen wird", urteilt Devisenstratege Kit Juckes.

Am Anleihemarkt bauen die Notierungen ihre Vortagesgewinne weiter aus. Die Zehnjahresrendite fällt um 4,1 Basispunkte auf 2,76 Prozent und liegt damit weiterhin knapp unter der Rendite zweijähriger Papiere, was als Rezessionssignal gilt. Auslöser für den kräftigen Anstieg der Notierungen sind die anhaltenden Rezessionssorgen.

Mit der erneuten Dollar-Stärke geht es für den Goldpreis weiter leicht nach unten. Dazu kommt die Aussicht auf weiter steigende Zinsen.

Amazon beteiligt sich an Grubhub - Kornit Digital brechen ein

Die Amazon-Aktie fällt vorbörslich um 0,4 Prozent. Angebote des Essenslieferdienstes Grubhub werden in den USA künftig Teil des Prime-Pakets von Amazon sein. Der Deal mit der niederländischen Grubhub-Muttergesellschaft Just Eat Takeaway, zu der auch Lieferando gehört, beinhaltet zudem die Option auf eine niedrige Beteiligung an Grubhub.

Die Microsoft-Aktie verliert 0,2 Prozent. Die geplante Übernahme des Videospiele-Herstellers Activision Blizzard (-0,5%) durch Microsoft ist ins Visier der britischen Wettbewerbsaufsicht geraten. Die Competition and Markets Authority (CMA) kündigte eine Prüfung an, ob der Zusammenschluss den Wettbewerb in Großbritannien substanziell einschränken werde. Die CMA hat für eine Entscheidung bis zum 1. September Zeit.

Der Aktienkurs von Altria Group steigt dagegen um 2,4 Prozent. Im Handel verweist man auf die US-Gesundheitsbehörde FDA. Die hat eine Verbannung von bestimmten Produkten des E-Zigarettenherstellers Juul temporär ausgesetzt. Altria hatte Ende 2018 die Summe von 12,8 Milliarden Dollar in Juul investiert.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 2,79 -3,7 2,82 205,8

5 Jahre 2,76 -6,4 2,82 149,8

7 Jahre 2,80 -6,0 2,86 136,1

10 Jahre 2,76 -4,1 2,80 125,3

30 Jahre 3,02 -2,3 3,04 111,7

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:01 Uhr Di, 17:01 % YTD

EUR/USD 1,0182 -0,8% 1,0251 1,0240 -10,5%

EUR/JPY 137,62 -1,3% 138,56 139,32 +5,2%

EUR/CHF 0,9892 -0,5% 0,9922 0,9937 -4,7%

EUR/GBP 0,8564 -0,3% 0,8594 0,8595 +1,9%

USD/JPY 135,16 -0,5% 135,21 135,97 +17,4%

GBP/USD 1,1887 -0,6% 1,1931 1,1913 -12,2%

USD/CNH (Offshore) 6,7149 +0,0% 6,7134 6,7231 +5,7%

Bitcoin

BTC/USD 20.152,15 -0,9% 20.007,00 19.421,00 -56,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 100,47 99,50 +1,0% 0,97 +39,2%

Brent/ICE 104,52 102,77 +1,7% 1,75 +39,5%

GAS VT-Schluss +/- EUR

Dutch TTF 164,90 163,64 -0,1% -0,18 +37,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.761,12 1.764,87 -0,2% -3,75 -3,7%

Silber (Spot) 19,23 19,22 +0,1% +0,01 -17,5%

Platin (Spot) 869,85 868,85 +0,1% +1,00 -10,4%

Kupfer-Future 3,42 3,43 -0,0% -0,00 -22,9%

YTD zu Vortagsschluss

===

