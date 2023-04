MÄRKTE USA/Meta-Zahlen beflügeln Nasdaq - Schwaches BIP verpufft

NEW YORK (Dow Jones)--Neue überzeugende Zahlen aus dem Technologiesektor dürften den US-Börsen am Donnerstag Auftrieb geben. Mit der Facebook-Mutter Meta Platforms hat ein weiteres Branchenunternehmen positiv überrascht. Das Unternehmen hat im ersten Quartal mehr umgesetzt und verdient als erwartet, was im vorbörslichen Handel mit einem Kursplus von gut 11 Prozent belohnt wird und den Nasdaq-Future unterstützt, der um 0,9 Prozent steigt. Am übrigen Markt bremst die Befürchtung einer Bankenkrise; der S&P-Future rückt um nur 0,4 Prozent vor.

Am Mittwoch hatten S&P-500 und Dow-Jones-Index mit Verlusten geschlossen, nachdem neue schlechte Nachrichten zur angeschlagenen First Republic Bank bekanntgeworden waren. Nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank hatten Kunden massiv Einlagen von den Regionalbanken abgezogen, so auch bei der First Republic. Diese hatte schon im März Unterstützung von elf anderen US-Banken erhalten und benötigt nun offenbar noch mehr Hilfe.

Unter den Konjunkturdaten des Tages hat das Bruttoinlandsprodukt (BIP) des ersten Quartals enttäuscht. Die US-Wirtschaft wuchs nur etwa halb so stark wie von Ökonomen angenommen. Allerdings sind die Verbraucherausgaben im Quartal deutlich gestiegen. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ging derweil in der Vorwoche überraschend zurück.

Ebay-Zahlen überzeugen

Unterdessen geht die Bilanzsaison in eine weitere Runde. Neben den Meta-Zahlen kommen auch die Zahlen von Ebay (+3,1%) gut an. Die Betreiberin des gleichnamigen Internetauktionshauses hat mit dem Umsatz die Erwartungen erfüllt und mit dem Gewinn sogar übertroffen.

Auch der Baumaschinenkonzern Caterpillar hat überraschend gut abgeschnitten und dank einer ungebrochen hohen Nachfrage für das zweite Quartal weiteres Wachstum angekündigt. Die Aktie hat anfängliche Gewinne aber wieder abgegeben und liegt nun 0,2 Prozent im Minus. Anleger sorgten sich, dass eine Wirtschaftsschwäche das Unternehmen, das als Konjunkturbarometer gilt, letztlich doch ausbremsen könnte, heißt es dazu.

Geschäftszahlen und Ausblick des Pharmaherstellers Merck & Co (+2,3%) lagen ebenfalls über den Erwartungen. Dagegen hat Abbvie (-5,8%) weniger verdient als erwartet.

Der Mischkonzern Honeywell (+2,8%) hat bei der Vorlage starker Zahlen den Ausblick angehoben. Die Fluggesellschaft American Airlines (+0,8%) erfreut sich einer regen Nachfrage. Sie hat das erste Auftaktquartal seit vier Jahren mit einem Gewinn abgeschlossen und dabei etwas mehr verdient als angenommen, doch lag der Umsatz "nur" im Rahmen der Erwartungen.

Die Aktien von Mastercard reagieren mit einem Plus von 0,9 Prozent auf die Quartalszahlen der Kreditkartengesellschaft. Das Unternehmen berichtet von einer nach wie hohen Ausgabebereitschaft der Kunden.

Nach einer Gewinnwarnung sackt die Aktie des auf RAIN-RFID-Lösungen spezialisierten Chipherstellers Impinj um rund 30 Prozent ab.

Nach Handelsschluss folgt mit Amazon ein weiteres Technologie-Schwergewicht, dazu ferner Intel, Amgen, Mondelez und die Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile US.

Dollar nach BIP-Daten gut behauptet

Der Dollar zeigt sich nach den BIP-Daten gut behauptet. Am Anleihemarkt ziehen die Renditen leicht an.

Die Ölpreise tendieren nach dem kräftigen Preisrückgang vom Vortag nunmehr etwas fester. Marktteilnehmer sprechen von einer Gegenbewegung auf die Verluste. Konjunktur- und Nachfragesorgen dürften den Ölpreis jedoch bremsen, heißt es.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,01 +7,4 3,94 -40,6

5 Jahre 3,54 +3,5 3,50 -46,4

7 Jahre 3,51 +3,6 3,47 -46,2

10 Jahre 3,47 +2,6 3,45 -40,5

30 Jahre 3,74 +3,1 3,71 -23,2

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 9:36 Uhr Mi, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1011 -0,3% 1,1045 1,1045 +2,9%

EUR/JPY 147,50 -0,0% 147,61 147,45 +5,1%

EUR/CHF 0,9875 +0,4% 0,9848 0,9836 -0,2%

EUR/GBP 0,8848 -0,1% 0,8858 0,8856 -0,0%

USD/JPY 133,94 +0,2% 133,65 133,50 +2,2%

GBP/USD 1,2445 -0,2% 1,2487 1,2471 +2,9%

USD/CNH (Offshore) 6,9414 +0,0% 6,9281 6,9370 +0,2%

Bitcoin

BTC/USD 28.789,79 +0,4% 28.901,32 29.756,03 +73,4%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,64 74,30 +0,5% +0,34 -6,9%

Brent/ICE 78,07 77,69 +0,5% +0,38 -8,0%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 38,10 38,55 -1,2% -0,45 -49,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.984,33 1.989,85 -0,3% -5,52 +8,8%

Silber (Spot) 24,85 24,93 -0,3% -0,07 +3,7%

Platin (Spot) 1.085,85 1.094,00 -0,7% -8,15 +1,7%

Kupfer-Future 3,83 3,85 -0,6% -0,02 +0,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/err

(END) Dow Jones Newswires

April 27, 2023 08:55 ET (12:55 GMT)