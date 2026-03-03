MÄRKTE USA/Nahostkrieg und Inflationsangst schicken Aktien auf Talfahrt

DOW JONES--Der eskalierende Krieg im Nahen Osten dürfte die US-Börsen am Dienstag auf Talfahrt schicken. Die Futures auf die großen Aktienindizes fallen vorbörslich um bis zu 1,8 Prozent. Hatte die Wall Street am Montag noch recht gelassen auf die Angriffe der USA und Israels auf den Iran sowie die iranischen Vergeltungsschläge reagiert, so macht sich nun Nervosität breit. Zur Kriegs- gesellt sich Inflationsangst. Denn die Ölpreise setzen ihren rasanten Anstieg fort. Der Iran hat gedroht, Energieinfrastruktur zu zerstören und Schiffe "zu verbrennen", die die Straße von Hormus passieren - ein wichtiger Transportweg für Öl . Anleger fürchten, dass steigende Ölpreise die Inflation in die Höhe treiben und die US-Notenbank längere Zeit davon abhalten werden, ihre Geldpolitik zu lockern. Aktuell legen die Preise für die Ölsorten Brent und WTI um bis zu 6,9 Prozent zu.

Schwindende Zinssenkungshoffnungen treiben am US-Anleihemarkt die Renditen weiter nach oben. Die Rendite zehnjähriger Titel steigt um 5 Basispunkte auf 4,10 Prozent. Am frühen Montag stand die Zehnjahresrendite noch unter 4 Prozent. Auch die Renditen von deutschen Bundesanleihen ziehen kräftig an. Die Preisentwicklung am Anleihemarkt zeige, dass Bundes- und US-Anleihen nicht länger als "sichere Häfen" fungierten, so Analyst Christoph Rieger von der Commerzbank.

Der Dollar wertet weiter auf. Mit dem Dollarindex geht es um 0,8 Prozent nach oben. Der Euro fällt zeitweise unter die Marke von 1,16 Dollar. Gold gibt anfängliche Gewinne ab. Der Preis für die Feinunze fällt um 3,1 Prozent. Hier dürfte der festere Dollar belasten, der das Edelmetall für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum verteuert.

Wichtige US-Konjunkturdaten stehen am Dienstag nicht zur Veröffentlichung an. Unternehmensnachrichten sind ebenfalls rar. Unter den einzelnen Sektoren dürften Aktien der Ölbranche dem Ölpreis nach oben folgen. Exxon Mobil gewinnen vorbörslich 1,1 und Chevron 1,0 Prozent. Weitere Nutznießer könnten Rüstungsaktien sein wie Northroop Grumman (+0,3%) oder RTX (+1,3%). Erneut unter Druck stehen dürften die Aktien von Fluggesellschaften oder der Tourismusbranche. American Airlines fallen um 3 Prozent, Delta Air Lines um 3,1 Prozent und United Airlines um 3,2 Prozent. Die Aktie des Kreuzfahrtveranstalters Carnival gibt um 4 Prozent nach.

===

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 3,55 +0,07 3,60 3,47

5 Jahre 3,69 +0,06 3,72 3,60

10 Jahre 4,10 +0,05 4,11 4,03

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:20 Uhr

EUR/USD 1,1602 -0,7 -0,0085 1,1687 1,1674

EUR/JPY 183,02 -0,5 -0,9000 183,92 184,1100

EUR/CHF 0,9104 -0,0 -0,0004 0,9108 0,9114

EUR/GBP 0,8715 -0,0 -0,0002 0,8717 0,8737

USD/JPY 157,73 +0,3 0,3900 157,34 157,7000

GBP/USD 1,3308 -0,7 -0,0097 1,3405 1,3361

USD/CNY 6,8996 +0,3 0,0175 6,8821 6,8821

USD/CNH 6,9144 +0,2 0,0142 6,9002 6,9117

AUS/USD 0,7018 -1,0 -0,0073 0,7091 0,7059

Bitcoin/USD 67.020,16 -3,5 -2.410,77 69.430,93 69.554,83

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 76,13 +6,9 4,90 71,23

Brent/ICE 82,74 +6,4 5,00 77,74

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 5.160,37 -3,1 -166,45 5.326,82

Silber 82,25 -8,0 -7,19 89,44

Platin 2.091,68 -9,2 -211,22 2.302,90

===

