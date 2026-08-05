Kraft Heinz Company Aktie
WKN DE: A14TU4 / ISIN: US5007541064
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05.08.2026 14:40:40
MÄRKTE USA/Rekordjagd dürfte andauern - AMD und SpaceX unter Druck
DOW JONES--Die Wall Street dürfte ihre Rekordjagd am Mittwoch zunächst fortsetzen, wenn auch etwas langsamer. Die KI-Euphorie sei zurückgekehrt, stellen Händler fest. Allerdings sei die weitere Entwicklung des Iran-Kriegs mit vielen Fragezeichen behaftet. An den beiden Vortagen hatten die US-Börsen kräftig zugelegt mit neuen Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Kriegs, zumal Ölpreis und Anleiherenditen deutlich fielen.
Am Mittwoch steigt der S&P-Future vorbörslich um 0,5 Prozent. Der Nasdaq-Future tendiert gut behauptet, gebremst von Advanced Micro Devices (AMD) und SpaceX. Etwas Unterstützung kommt vom überraschend schwachen ADP-Arbeitsmarktbericht, der Zinserhöhungsängste lindert.
Die Ölpreise machen etwas verlorenes Terrain gut. Der Preis für das Barrel Brentöl steigt um 0,8 Prozent auf 80,02 Dollar. Am Anleihemarkt tut sich wenig. Die Zehnjahresrendite gibt 1 Basispunkt ab auf 4,61 Prozent. Kaum verändert zeigt sich der Dollar. Der Goldpreis zieht kräftiger an; er profitiert von den jüngst gefallenen Marktzinsen, die das zinslos gehaltene Edelmetall für Anleger attraktiver machen. Die Feinunze verteuert sich um 3,2 Prozent.
Der Kurs von AMD sackt vorbörslich um 8,4 Prozent ab. Die Zahlen des Chipkonzerns werden im Handel als insgesamt solide bezeichnet. Belastend wirkt die Ankündigung von SpaceX-CEO Elon Musk, das Raketen- und Satellitenunternehmen werde künftig ausschließlich Chips des AMD-Rivalen Nvidia einsetzen. Nvidia tendieren 1,4 Prozent höher.
Die SpaceX-Aktie bricht derweil um gut 10 Prozent ein. Hier nehmen die Anleger Anstoß an den massiven Investitionsausgaben, die das Unternehmen bei Vorlage seiner Zweitquartalszahlen auswies. Dass SpaceX im Quartal den Umsatz um 92 Prozent gesteigert und damit die Konsensschätzung ebenso übertroffen hat wie mit dem Ergebnis je Aktie, tritt darüber in den Hintergrund.
Die laufende Bilanzsaison hat indessen noch mehr zu bieten: Die Zahlen von Uber waren etwas besser als erwartet, doch gab der Fahrdienstvermittler eine enttäuschende Prognose ab. Die Aktie fällt vorbörslich um 3,3 Prozent. Bei Kraft Heinz (-0,2%) gingen Umsatz und Gewinn je Aktie im zweiten Quartal zurück; der Lebensmittelkonzern engte die Ergebnisprognose für das Jahr ein, der Umsatz soll jedoch weniger stark schrumpfen als bislang angenommen. Die Disney-Aktie springt um 3,4 Prozent nach oben; die Zahlen des Unterhaltungskonzerns übertrafen die Erwartungen. Nach Börsenschluss werden Expedia und Ebay über den Verlauf des zweiten Quartals berichten.
Daneben stehen Konjunkturdaten auf der Agenda: Schon vor der Startglocke wurde der ADP-Arbeitsmarktbericht für Juli veröffentlicht. Demnach wurden im vergangenen Monat im privaten Sektor nur 44.000 Stellen geschaffen, während Volkswirte im Konsens mit 75.000 gerechnet hatten. Der Bericht gilt als Indikator für den offiziellen Arbeitsmarktbericht am Freitag. Nach Handelsbeginn folgen der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex und der ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe, jeweils für Juli.
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US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief
2 Jahre 4,21 +0,01 4,21 4,19
5 Jahre 4,33 -0,00 4,34 4,31
10 Jahre 4,61 -0,01 4,63 4,59
DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:10
EUR/USD 1,1554 +0,2 0,0025 1,1529 1,1521
EUR/JPY 181,98 +0,1 0,1200 181,86 181,5000
EUR/CHF 0,9342 +0,2 0,0015 0,9327 0,9320
EUR/GBP 0,8569 -0,0 -0,0003 0,8572 0,8566
USD/JPY 157,49 -0,2 -0,2300 157,72 157,5400
GBP/USD 1,3481 +0,3 0,0033 1,3448 1,3443
USD/CNY 6,7497 -0,1 -0,0035 6,7532 6,7532
USD/CNH 6,7478 0,0 0,0002 6,7476 6,7470
AUS/USD 0,7051 +0,1 0,0007 0,7044 0,7035
Bitcoin/USD 64.425,14 +0,2 114,27 64.310,87 64.029,33
ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
WTI/Nymex 76,32 +0,7 0,55 75,77
Brent/ICE 80,02 +0,8 0,66 79,36
Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
Gold 4.208,13 +3,2 132,12 4.076,01
Silber 62,32 +4,7 2,81 59,51
Platin 1.747,47 +0,7 12,94 1.734,53
(Angaben ohne Gewähr)
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Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/mgo
(END) Dow Jones Newswires
August 05, 2026 08:41 ET (12:41 GMT)
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Analysen zu Kraft Heinz Company
Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|414,70
|-2,85%
|Kraft Heinz Company
|21,84
|1,42%
|NVIDIA Corp.
|193,30
|1,53%
|SpaceX
|113,54
|14,59%
|Uber
|64,69
|5,89%
|Walt Disney
|90,62
|-0,10%
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