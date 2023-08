MÄRKTE USA/Schwache China-Daten drücken Wall Street ins Minus

NEW YORK (Dow Jones)--Schwache Konjunkturdaten aus China belasten am Dienstag die Stimmung an der Wall Street. Der Dow-Jones-Index verliert am Mittag (Ortszeit) 1,0 Prozent auf 35.113 Punkte und gibt damit die Gewinne des Vortages komplett wieder ab. Für den S&P-500 geht es um 1,1 Prozent nach unten und der Nasdaq-Composite fällt um 1,5 Prozent. Die schwachen chinesischen Handelsdaten verstärken die Sorgen über eine sich verlangsamende Weltwirtschaft. Chinas Exporte fielen im Juli um 14,5 Prozent, der stärkste Rückgang seit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie im Februar 2020. Die Importe gingen um 12,4 Prozent zurück und fielen damit ebenfalls schlechter aus als erwartet.

Die Daten verdeutlichten, "dass die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt von der Schwäche der globalen Nachfrage und einer Verlangsamung im Inland nach unten gezogen wird", sagt Jim Reid, Stratege bei der Deutschen Bank. Dies belastete bereits im europäischen Geschäft Vermögenswerte, die von der chinesischen Nachfrage abhängig sind. Auch Industrierohstoffe wie Rohöl und Kupfer geben nach.

Auch eine mögliche Herabstufung von sechs großen US-Banken durch Moody's drückt auf die Stimmung und verstärkt die Besorgnis über die Anfälligkeit des Finanzsektors, der mit dem starken Anstieg der Zinssätze seit März 2022 zu kämpfen hat. Der Banken-Sektor im S&P-500 fällt um 2,5 Prozent.

UPS nach Zahlen schwach - Eli Lilly kräftig im Plus

Bei den Einzelwerten macht vor allem die laufende Berichtssaison die Kurse. Vor der Startglocke hat UPS Zahlen ausgewiesen. Die Aktie reduziert sich um 0,3 Prozent. Das Logistik-Unternehmen hat die Umsatzerwartungen verfehlt und die Prognose gesenkt. Einen Abschlag von 1,4 Prozent verzeichnen Barrick Gold . Der Goldförderer litt unter einer niedrigeren Produktion und höheren Kosten.

Dagegen hat Eli Lilly die Gewinnerwartungen übertroffen und die Prognose kräftig erhöht. Die Aktie des Pharma-Konzerns rückt um 15,8 Prozent vor. Under Armour fallen nach anfänglichen Gewinnen nun um 1,2 Prozent. Der Sportartikelkonzern hat anstelle des befürchteten Verlusts einen kleinen Gewinn eingefahren und auch beim Umsatz die Erwartungen geschlagen.

International Flavours & Fragrances rutschen um 17,4 Prozent ab. Der Hersteller von Duft- und Aromastoffen hatte für das zweite Quartal überraschend einen deutlichen Rückgang von Umsatz und Gewinn ausgewiesen und die Prognose des Jahresumsatzes gesenkt. Die B-Aktien von Paramount Global verlieren 0,3 Prozent, obwohl der Medien-Konzern im zweiten Quartal nicht so schlecht abgeschnitten hat wie befürchtet.

China-Daten lassen Anleihen steigen

Die Staatsanleihen profitieren von ihrem Status als sicherer Hafen, im Gegenzug geben die Renditen nach den jüngsten Aufschlägen nun kräftig nach. Die Zehnjahresrendite fällt um 9,3 Basispunkte auf 4,00 Prozent. Die enttäuschenden Handelsdaten aus China treiben die Käufer in die US-Treasurys, heißt es.

Auch der Dollar ist gefragt mit der Suche nach Sicherheit. Der Dollar-Index erhöht sich um 0,5 Prozent. Marc Chandler, Chefmarktstratege bei Bannockburn Global Forex, geht davon aus, dass der Greenback bis zu den am Donnerstag anstehenden US-Verbraucherpreisen stabil bleiben wird.

Die Ölpreise geben im Gefolge der China-Daten leicht nach. Die Ölimporte in das Land sind im Juli um 19 Prozent gegenüber dem Vormonat gefallen. "Die China-Handesldaten für Juli deuten weiterhin auf eine schwache Wirtschaftstätigkeit und eine gedämpfte Inlandsnachfrage hin", so CMC Markets. "Bei derart schlechten Zahlen kann es nicht mehr allzu lange dauern, bis die chinesischen Politiker weitere Schritte zur Stützung der Wirtschaft unternehmen".

Die Schwäche der Rohstoffe und vor allem der starke Dollar drücken auf den Goldpreis. Das zinslose Edelmetall verliert 0,5 Prozent auf 1.926 Dollar je Feinunze.

