MÄRKTE USA/Schwächer - Cisco nach soliden Zahlen gesucht

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Aktienmärkte dürften zum Start in den Donnerstagshandel Verluste verzeichnen. Die Futures auf die großen Aktienindizes tendieren schwächer. Das Zinsthema hat die Märkte unverändert im Griff.

Nachdem am Dienstag die Verbraucherpreisdaten gezeigt hatten, dass sich die Inflation zwar abschwächt, aber nicht so schnell wie erhofft, enttäuschen am Donnerstag die Erzeugerpreise. Diese sind im Januar sowohl in der Gesamt- als auch in der Kernrate stärker gestiegen als erwartet. Das spricht für weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank.

Andere Konjunkturdaten legen indessen nahe, dass die Fed die Zügel nicht zu straff anziehen sollte. Der Philadelphia-Fed-Index hat sich im Februar anders als von Ökonomen prognostiziert nicht erholt, sondern ist deutlich tiefer in negatives Terrain gerutscht. Auch Daten zur Baukonjunktur enttäuschen: Im Januar wurden weniger Baugenehmigungen erteilt und -projekte in Angriff genommen als erwartet. Leicht positiv überrascht haben lediglich die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche.

Der Dollar erholt sich nach den Erzeugerpreisdaten von einem zwischenzeitlichen Rücksetzer; der Dollarindex tendiert behauptet. Auch die Renditen der US-Anleihen legen leicht zu.

Cisco und Roku profitieren von starken Geschäftszahlen

Unter den Einzelwerten steigen Cisco vorbörslich um 3,1 Prozent. Das Unternehmen hat für sein zweites Geschäftsquartal solide Zahlen veröffentlicht und die Ziele für das laufende Geschäftsjahr erhöht.

Auch Roku (+9,2%) hat im vierten Quartal besser abgeschnitten als erwartet. Shopify (-13,1%) hat dagegen einen enttäuschenden Ausblick gegeben.

Apple fallen um 0,9 Prozent. Das US-Justizministerium hat die Ermittlungen gegen das Unternehmen wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Kartellrecht intensiviert.

Die Ölpreise geben zwischenzeitliche Gewinne nach den Konjunkturdaten ab und tendieren nunmehr etwas leichter. Die Hoffnung auf eine Nachfrageerholung in Asien verhindere größere Abgaben, heißt es. Die IEA hatte am Mittwoch erklärt, dass Asien das Nachfragewachstum in diesem Jahr dominieren wird, da China sich wieder öffne. Die Nachfrageprognosen wurden angehoben.

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,67 +5,2 4,61 24,6

5 Jahre 4,07 +1,6 4,05 6,7

7 Jahre 3,97 +3,4 3,94 0,0

10 Jahre 3,83 +2,6 3,80 -4,9

30 Jahre 3,89 +5,1 3,84 -7,9

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:15 Mi, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0674 -0,1% 1,0701 1,0682 -0,3%

EUR/JPY 143,27 +0,0% 143,32 143,38 +2,1%

EUR/CHF 0,9870 -0,0% 0,9872 0,9878 -0,3%

EUR/GBP 0,8900 +0,2% 0,8889 0,8887 +0,6%

USD/JPY 134,19 +0,1% 133,93 134,20 +2,3%

GBP/USD 1,1994 -0,3% 1,2037 1,2018 -0,8%

USD/CNH (Offshore) 6,8734 +0,2% 6,8672 6,8587 -0,8%

Bitcoin

BTC/USD 24.474,86 +1,2% 24.618,91 22.861,62 +47,4%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,41 78,59 -0,2% -0,18 -2,5%

Brent/ICE 85,23 85,38 -0,2% -0,15 -0,6%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 52,35 54,72 -4,3% -2,37 -27,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.832,78 1.834,10 -0,1% -1,32 +0,5%

Silber (Spot) 21,50 21,68 -0,8% -0,18 -10,3%

Platin (Spot) 914,05 918,00 -0,4% -3,95 -14,4%

Kupfer-Future 4,06 4,01 +1,3% +0,05 +6,7%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

