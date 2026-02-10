MÄRKTE USA/Schwacher Einzelhandel dämpft Kauflaune - Dow auf Rekordhoch

Dow Jones--Die US-Aktienkurse geben zum Start in den Dienstagshandel überwiegend leicht nach, belastet von enttäuschenden Daten zum Einzelhandelsumsatz. Der Dow-Jones-Index steigt um 0,4 Prozent auf 50.328 Punkte. Gleich nach der Startglocke markierte der Index ein neues Rekordhoch, gestützt von Microsoft, Nvidia und Cisco. Der S&P-500 verliert indessen 0,1 Prozent und der Nasdaq-Composite 0,3 Prozent.

Der Umsatz im US-Einzelhandel stagnierte im Dezember, während Volkswirte einen Anstieg um 0,4 Prozent erwartet hatten. Die Daten werden stark beachtet, da der private Konsum für etwa zwei Drittel der US-Wirtschaftsleistung steht.

Die Importpreise legten im Dezember geringfügig zu; hier war mit einem unveränderten Niveau gerechnet worden. Der Arbeitskostenindex stieg im vierten Quartal 2025 etwas weniger stark als angenommen. Etwas später folgen noch die Lagerbestände aus dem November. Mit dem offiziellen Arbeitsmarktbericht für Januar am Mittwoch und den Januar-Verbraucherpreisdaten am Freitag stehen in den kommenden Tagen jedoch noch weitere wichtige Daten an, vor deren Veröffentlichung sich die Anleger nicht zu weit vorwagen dürften.

Daneben geht die Bilanzsaison in eine weitere Runde. Unter anderem hat Coca-Cola durchwachsene Zahlen vorgelegt. Die Aktie fällt um 0,8 Prozent. Spotify machen einen Satz von 15 Prozent. Der Audio-Streaming-Anbieter hat im vierten Quartal die Analystenerwartungen übertroffen und solide Margenprognosen abgegeben. Nach der Schlussglocke wird Ford über den Verlauf des vierten Quartals berichten.

Am Montag nach Handelsschluss hat ON Semiconductor überraschend gute Zahlen zum vierten Quartal vorgelegt, doch verfehlte der Ausblick die Erwartungen des Markts. Für die Aktie geht es um 3,1 Prozent aufwärts.

Die Aktien von Kyndryl (+6,2) verzeichnen eine Gegenbewegung, nachdem sie am Montag mehr als die Hälfte ihres Werts verloren hatten. Der Finanzchef des 2021 von IBM abgespaltenen IT-Infrastrukturanbietes hat das Unternehmen verlassen - und dies während einer laufenden Untersuchung der Bilanzierungspraktiken.

Applovin legen um weitere 3,7 Prozent zu, nachdem sie am Vortag einen Satz von über 13 Prozent gemacht hatten. Die Aktie profitiert weiter davon, dass die Finanzpublikation Capitalwatch den Vorwurf der Geldwäsche zurückgezogen und sich bei Hauptaktionär Hao Tang entschuldigt hat.

Die in den USA gelisteten Aktien von Taiwan Semiconductor Manufacturing verbessern sich um 0,6 Prozent. Der Chiphersteller hat für Januar ein kräftiges Wachstum und einen Rekordumsatz vermeldet.

Der Anleihemarkt verzeichnet nach den schwächeren Einzelhandelsdaten regen Zulauf. Steigende Kurse drücken die Zehnjahresrendite um 5 Basispunkte auf 4,14 Prozent. Der Dollar gib nach seinem Rücksetzer vom Montag weiter nach. Der Dollarindex sinkt um 0,2 Prozent. Der Greenback werde von der Befürchtung belastet, dass es zu einem Ausverkauf von US-Assets kommen werde, heißt es.

Die Ölpreise legen etwas zu, gestützt von Skepsis mit Blick auf die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Wenig Bewegung gibt es derweil im Goldpreis.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 50.328,27 +0,4% 192,40 +4,3%

S&P-500 6.960,27 -0,1% -4,55 +1,7%

NASDAQ Comp 23.167,77 -0,3% -70,90 -0,0%

NASDAQ 100 25.213,50 -0,2% -54,64 +0,1%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:19 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1919 +0,0% 1,1914 1,1905 +1,4%

EUR/JPY 183,95 -0,9% 185,71 185,63 +0,8%

EUR/CHF 0,9099 -0,4% 0,9138 0,9132 -1,9%

EUR/GBP 0,8713 +0,2% 0,8700 0,8703 -0,3%

USD/JPY 154,33 -1,0% 155,86 155,92 -0,6%

GBP/USD 1,3679 -0,1% 1,3698 1,3679 +1,7%

USD/CNY 6,9380 -0,0% 6,9387 6,9379 -1,2%

USD/CNH 6,9087 -0,1% 6,9162 6,9163 -0,9%

AUS/USD 0,7079 -0,1% 0,7090 0,7088 +6,3%

Bitcoin/USD 68.137,90 -3,2% 70.357,00 69.304,65 -20,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 64,41 64,20 +0,3% 0,21 +11,8%

Brent/ICE 69,33 69,04 +0,4% 0,29 +13,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 5.055,47 5.059,06 -0,1% -3,59 +17,1%

Silber 82,20 83,33 -1,4% -1,13 +16,9%

Platin 1.775,12 1.782,44 -0,4% -7,32 +1,7%

Kupfer 5,94 5,96 -0,5% -0,03 +4,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/thl

(END) Dow Jones Newswires

February 10, 2026 09:55 ET (14:55 GMT)