MÄRKTE USA/Schwächer - Technologie-Werte mit Licht und Schatten

DOW JONES--Ein erneuter Abverkauf bei den Technologiewerten sorgt an der Wall Street auch zum Wochenausklang für Abgaben. Der Dow-Jones-Index verliert am Mittag (Ortszeit) 0,2 Prozent auf 52.457 Punkte. Der S&P-500 reduziert sich um 0,7 Prozent, und für die technologielastigen Nasdaq-Indizes geht es um bis zu 1,1 Prozent nach unten. Damit verliert die KI-Rally weiter an Schwung. Teilweise kommt es allerdings bei Einzelwerten aus dem Sektor zu einer Erholung von den kräftigen Vortagesverlusten. So legen Micro Technology um 4,1 Prozent zu und Marvell Technology gewinnen 1,6 Prozent. Dagegen verlieren Intel weitere 0,8 Prozent und Nvidia büßen 1,1 Prozent ein.

Dazu kommen die anhaltenden Kämpfe zwischen den USA und dem Iran. Das US-Militär griff in der Nacht auch zivile Ziele an, beispielsweise Brücken. Damit zeichnet sich eine Verhandlungslösung weiter nicht ab. Die Ölpreise steigen vor diesem Hintergrund weiter und steuern auf einen Wochengewinn von mehr als 10 Prozent zu, da die Angriffe die Furcht vor weitreichenderen regionalen Störungen schüren. Ein Barrel der Sorte Brent gewinnt 3,3 Prozent auf 87,01 Dollar.

Der US-Dollar zeigt sich wenig verändert. Die Nachfrage nach sicheren Häfen aufgrund von Sorgen über den Konflikt im Nahen Osten wird durch geringere Erwartungen an US-Zinserhöhungen ausgeglichen, heißt es.

Der Goldpreis klettert wieder über die Marke von 4.000 Dollar je Feinunze, steuert aber auf einen Wochenverlust zu. Die Feinunze steigt um 1,2 Prozent auf 4.020 Dollar. Die weiter eskalierenden Feindseligkeiten zwischen den USA und dem Iran schüren die Befürchtung, dass höhere Energiepreise die Inflation hoch halten und die US-Notenbank zu Zinserhöhungen veranlassen könnten.

Am Anleihemarkt geben die Renditen nach, im Zehnjahresbereich um 3 Basispunkte auf 4,54 Prozent. Anleihen seien als sicherer Hafen gesucht, heißt es. Zudem zeige sich die US-Wirtschaft trotz anhaltender geopolitischer Spannungen weiter solide.

Im aktuellen Umfeld setzen die veröffentlichten US-Konjunkturdaten keinen Impuls. Die Importpreise erhöhten sich im Juni um 0,3 Prozent, während Analysten hier einen Rückgang um 0,8 Prozent erwartet hatten. Die Baubeginne stiegen im Juni stärker als erwartet, während die Baugenehmigungen kräftiger fielen als erwartet. Der Anstieg der Industrieproduktion blieb leicht unter der Erwartung.

Laut den vorläufigen Ergebnissen der Umfrage der University of Michigan hat sich die wirtschaftliche Stimmung der Amerikaner Anfang des Monats verbessert, da die Benzinpreise sanken. Der Stimmungsindex stieg in seiner ersten Juli-Lesung auf 54,4, nach 49,5 im Juni. Vom Wall Street Journal befragte Analysten hatten einen Stand von 50,5 erwartet.

Bei den Einzelwerten gibt es negative Nachrichten von Netflix: Der Streaminganbieter rechnet im dritten Quartal mit einer Verlangsamung der Umsatz- und Gewinnzuwächse. Netflix erwartet für das dritte Quartal ein Umsatzwachstum von 11,7 Prozent - der geringste Anstieg im Jahresvergleich in einem Quartal seit Ende 2023. Die gemeldeten Ergebnisse für das zweite Quartal entsprachen in etwa den Erwartungen der Analysten. Für die Netflix-Aktie geht es 7,4 Prozent abwärts.

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INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 52.456,97 -0,2 -96,00 52.552,97

S&P-500 7.484,64 -0,7 -49,13 7.533,77

NASDAQ Comp 25.587,30 -1,1 -294,65 25.881,95

NASDAQ 100 28.740,58 -1,0 -285,19 29.025,77

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,16 +0,01 4,17 4,11

5 Jahre 4,27 -0,01 4,28 4,23

10 Jahre 4,54 -0,03 4,57 4,51

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 17:20 Uhr

EUR/USD 1,1438 -0,0 -0,0003 1,1441 1,1441

EUR/JPY 185,84 +0,0 0,0500 185,79 185,8400

EUR/CHF 0,923 -0,2 -0,0022 0,9252 0,9246

EUR/GBP 0,8506 +0,2 0,0018 0,8488 0,8483

USD/JPY 162,45 +0,0 0,0700 162,38 162,4300

GBP/USD 1,3444 -0,2 -0,0032 1,3476 1,3482

USD/CNY 6,776 +0,1 0,0034 6,7726 6,7665

USD/CNH 6,7781 +0,1 0,0051 6,7730 6,7728

AUS/USD 0,6982 -0,2 -0,0014 0,6996 0,7001

Bitcoin/USD 63.454,49 -1,0 -649,56 64.104,05 64.477,05

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 82,14 +4,0 3,19 78,95

Brent/ICE 87,01 +3,3 2,78 84,23

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.019,51 +1,2 49,57 3.969,94

Silber 56,02 +0,9 0,52 55,51

Platin 1.597,57 -1,2 -19,93 1.617,50

(Angaben ohne Gewähr)

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July 17, 2026 12:33 ET (16:33 GMT)