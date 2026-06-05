MÄRKTE USA/Sehr schwach - Payrolls schüren Zinserhöhungsängste

DOW JONES--Mit heftigen Kursverlusten haben die US-Börsen am Freitag auf einen überraschend stark ausgefallenen Arbeitsmarktbericht (Payrolls) reagiert. Im Mai wurden mehr als doppelt so viele Arbeitsplätze geschaffen wie von Volkswirten im Konsens erwartet. Zudem wurden die Daten für die beiden Vormonate nach oben revidiert. Das schürte die Furcht vor Zinserhöhungen der US-Notenbank. Der Arbeitsmarktbericht habe den Tauben im Offenmarktausschuss der Federal Reserve keine Vorlage geliefert, um für Leitzinssenkungen plädieren zu können, kommentierte Dirk Chlench, Senior Economist bei der LBBW. "Nach unserer Prognose wird die US-Notenbank in den kommenden Quartalen ihre Schlüsselzinsen unverändert lassen, im Zweifel sind Zinsanhebungen wahrscheinlicher", fügte er hinzu.

Der Dow-Jones-Index verlor 1,4 Prozent auf 50.867 Punkte. Der S&P-500 gab um 2,6 Prozent nach, der Nasdaq-Composite sackte um 4,2 Prozent ab. An der Nyse waren Kursgewinner mit 812 (Donnerstag: 1.922) klar in der Minderheit. Ihnen standen 1.952 (823) -verlierer gegenüber. Unverändert schlossen 49 (98) Titel. Technologiewerte führten mit Kursverlusten von durchschnittlich gut 5 Prozent die Liste der Verlierer mit weitem Abstand an. Kursgewinne verzeichneten die Sektoren Massenkonsumgüter, Gesundheit und Versorger.

Unter den Anlegern schien sich die Neigung zu verstärken, vor allem im Technologiesektor Gewinne mitzunehmen, zumal nachdem Broadcom am Mittwoch mit dem Ausblick enttäuscht hatte. Zum anderen werden der anstehende Börsengang von SpaceX und die Kapitalerhöhung von Meta in naher Zukunft in Summe wohl bis zu 160 Milliarden Dollar aufsaugen. Das Geld dürfte zum Teil auch durch den Verkauf anderer Technologieaktien aus den Portfolios aufgebracht werden müssen. Und nicht zuletzt reagiert der Sektor stärker auf steigende Marktzinsen, weil ein Großteil der Bewertung von Technologieunternehmen auf zukünftig erwarteten Gewinnen basiert. Steigende Zinsen verringern den heutigen Barwert dieser zukünftigen Erträge deutlich.

BMI, eine Einheit von Fitch Solutions, stellte sich mit Blick auf die geplanten Börsengänge von Anthropic, OpenAI und SpaceX dazu passend die Frage, ob der Markt so viele Mega-Listings in kurzer Zeit verkraften könne.

Am Anleihemarkt zogen die Renditen mit den gestiegenen Zinserwartungen deutlicher an. Die Zehnjahresrendite legte um 7 Basispunkte auf 4,54 Prozent zu. Auch mit dem Dollar ging es nach oben. Der Dollarindex stieg um 0,6 Prozent. Der Goldpreis fiel dagegen angesicht der steigenden Marktzinsen und der Aufwertung des Dollar. Der Kurs des zinslos gehaltenen Edelmetalls gab um 3,6 Prozent auf 4.312 Dollar je Feinunze nach. Während der Iran-Krieg an den meisten Märkten am Freitag etwas in den Hintergrund trat, setzten die Akteure am Ölmarkt weiter auf ein baldiges Ende der Kämpfe. Der Preis für das Barrel Brentöl reduzierte sich um 2,1 Prozent auf 93,01 Dollar.

Einen Kursrutsch um 8,6 Prozent verzeichnete die Aktie von Lululemon Athletica, nachdem der Hersteller von Freizeitbekleidung seine Jahresprognose gesenkt hatte. Docusign büßten 7,2 Prozent ein. Hier enttäuschte den Analysten von Jefferies zufolge, dass bei dem Spezialisten für elektronische Signaturen die Wachstumsprognose für die jährlich wiederkehrenden Umsätze für 2027 weiterhin zwischen 8,25 und 8,75 Prozent liegt. Einige Anleger dürfte auch das Fehlen eines Zeitplans für die Rückkehr zu einem zweistelligen Umsatzwachstum enttäuscht haben.

Broadcom gaben nach dem fast 13-prozentigen Rücksetzer vom Vortag um weitere 7,9 Prozent nach. Andere Branchenwerte mit KI-Bezug wie Lumentum, Nvidia, Intel, Marvell Technology, Micron Technology, Sandisk oder AMD verzeichneten ebenfalls Einbußen von bis zu 16,7 Prozent.

Almonty Industries verbilligten sich um 21 Prozent, belastet von der Ankündigung des Bergbauunternehmens, gewinnverwässernde wandelbare vorrangige Schuldverschreibungen zu begeben. Guidewire Software war mit dem Ausblick für den jährlich wiederkehrenden Umsatz hinter den Erwartungen der Wall Street zurückgeblieben. Die Aktie fiel um 10 Prozent.

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INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 50.866,78 -1,4 -695,15 51.561,93

S&P-500 7.383,74 -2,6 -200,57 7.584,31

NASDAQ Comp 25.709,43 -4,2 -1121,53 26.830,96

NASDAQ 100 28.957,60 -4,8 -1450,21 30.407,81

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,16 +0,11 4,18 4,03

5 Jahre 4,28 +0,10 4,30 4,16

10 Jahre 4,54 +0,07 4,55 4,46

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:10

EUR/USD 1,1523 -0,7 -0,0086 1,1609 1,1602

EUR/JPY 184,61 -0,6 -1,1700 185,78 185,6400

EUR/CHF 0,9173 +0,1 0,0006 0,9167 0,9173

EUR/GBP 0,8639 -0,1 -0,0007 0,8646 0,8640

USD/JPY 160,2 +0,1 0,1900 160,01 159,9900

GBP/USD 1,3333 -0,7 -0,0087 1,342 1,3426

USD/CNY 6,7655 -0,1 -0,0080 6,7735 6,7692

USD/CNH 6,7916 +0,2 0,0150 6,7766 6,7765

AUS/USD 0,7041 -1,3 -0,0092 0,7133 0,7139

Bitcoin/USD 60.001,65 -5,6 -3.586,92 63.588,57 66.504,92

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 90,27 -3,0 -2,77 93,04

Brent/ICE 93,01 -2,1 -2,02 95,03

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.312,09 -3,6 -161,80 4.473,89

Silber 67,75 -8,3 -6,12 73,87

Platin 1.776,70 -6,5 -123,55 1.900,25

(Angaben ohne Gewähr)

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June 05, 2026 16:11 ET (20:11 GMT)