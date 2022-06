MÄRKTE USA/Stagflationssorgen drücken Wall Street

NEW YORK (Dow Jones)--Die Achterbahnfahrt auf Tagessicht setzt sich an der Wall Street am Dienstag fort. Das jüngste Muster mit fallenden Kursen nach einem Tag mit gestiegenen hat Bestand. Im frühen Geschäft verliert der Dow-Jones-Index 0,6 Prozent auf 32.702 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite sinken ebenfalls um jeweils 0,6 Prozent. Schon am Vortag hatten die Indizes im Handelsverlauf mit den zunehmenden Stagflationssorgen ihre Tagesgewinne zum größten Teil wieder abgegeben. Diesmal wird die Stimmung von einer Gewinnwarnung des Einzelhändlers Target und einer höher als erwartet ausgefallenen Leitzinsanhebung in Australien belastet. Steigende Leitzinsen und schwache Geschäftszahlen im Einzelhandel umrissen exakt die Stagflationssorgen, heißt es.

Die Inflation dämpfe die Kaufkraft der Verbraucher und gleichzeitig laste der geldpolitische Straffungskurs auf dem Wachstum. Am Ende dieses Prozesses könnte die Rezession stehen, so eine Warnung aus dem Handel. "Wir befinden uns immer noch in einem ständigen Hin und Her, was die Inflation und das Wachstum angeht, und ob wir eine Rezession erleben werden oder nicht", fasst Investmentstratege Fahad Kamal von Kleinwort Hambros die Sorgen der Anleger zusammen.

Target stürzen nach Gewinnwarnung ab

Target geraten mit 6,4 Prozent unter die Räder. Der Einzelhändler warnte vor sinkenden Ergebnissen, weil unter anderem höhere Rabatte nötig seien, um Waren loszuschlagen. Händler sehen darin klare Anzeichen für sinkende Konsumausgaben. Dieser Gedanke belastet auch andere Branchenwerte: Walmart und Costco büßen 2,5 bzw. 1,6 Prozent ein, Amazon verlieren gar 2,7 Prozent. Der Sektor führt mit einem 2,7-prozentigen Abschlag die Liste der Verlierer an.

Gegen den Sektortrend ziehen Kohl's um 6,3 Prozent an. Das Unternehmen befindet sich nach eigenen Angaben in fortgeschrittenen Gesprächen über einen Verkauf, bei dem die US-Warenhauskette mit rund 8 Milliarden US-Dollar bewertet werden könnte. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es exklusive Gespräche über einen Verkauf mit der Einzelhandelsholding Franchise Group Inc. aufgenommen und bestätigte damit einen Bericht des Wall Street Journal.

Die Aktien von Peloton Interactive sinken um 2,7 Prozent. Das Unternehmen wechselt nur vier Monate nach der Ernennung eines neuen CEO auch die Finanzchefin aus - ein Schritt, der aufgrund der andauernden Verluste des Fitnessgeräte-Herstellers erfolgt.

Die Apple-Papiere verlieren 0,2 Prozent. Der US-Technologiekonzern will ab Herbst US-Kunden den Kauf mit Ratenzahlung anbieten. Apple will dafür mit dem Zahlungsdienstleister Mastercard (-0,1%) zusammenarbeiten.

J.M. Smucker fallen trotz eines schwachen Ausblicks um 3,4 Prozent. Anleger konzentrieren sich auf besser als erwartet ausgefallene Geschäftszahlen. BuzzFeed schnellen um 10,3 Prozent empor und erholen sich damit etwas vom 41-prozentigen Absturz am Vortag. Da lief eine Haltefrist ab, die Vorstände und wichtige Aktionäre vom Verkauf des Papiers abgehalten hatte.

Anleihen steigen

Am Anleihemarkt erholen sich die Notierungen mit den düsteren Konjunkturaussichten, die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen liegt aber weiterhin bei 3,00 Prozent. Diese Marke war am Vortag erstmals seit Mitte Mai wieder übersprungen worden. Der frühere US-Finanzminister Lawrence Summers fordert aggressivere Schritte zur Eindämmung der Inflation.

Der Dollar steigt mit den Stagflationssorgen und den Summers-Aussagen, der Dollarindex gewinnt 0,2 Prozent. Auch das deutlich gesunkene Handelsbilanzdefizit hilft dem Greenback. Bei Gold und Erdöl tut sich aktuell wenig.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 32.702,20 -0,6% -213,58 -10,0%

S&P-500 4.098,47 -0,6% -22,96 -14,0%

Nasdaq-Comp. 11.990,38 -0,6% -70,99 -23,4%

Nasdaq-100 12.522,30 -0,6% -77,33 -23,3%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 2,71 -0,4 2,72 198,2

5 Jahre 3,00 -4,3 3,04 173,6

7 Jahre 3,03 -5,2 3,08 159,3

10 Jahre 3,00 -5,1 3,05 148,7

30 Jahre 3,15 -4,7 3,20 125,2

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 9:44 Mo, 17:37 % YTD

EUR/USD 1,0685 -0,1% 1,0687 1,0690 -6,0%

EUR/JPY 141,73 +0,5% 141,86 140,66 +8,3%

EUR/CHF 1,0414 +0,3% 1,0414 1,0358 +0,4%

EUR/GBP 0,8533 -0,0% 0,8565 0,8531 +1,6%

USD/JPY 132,62 +0,5% 132,75 131,58 +15,2%

GBP/USD 1,2524 -0,1% 1,2477 1,2530 -7,5%

USD/CNH (Offshore) 6,6801 +0,4% 6,6715 6,6573 +5,1%

Bitcoin

BTC/USD 29.621,63 -5,9% 29.546,90 31.298,10 -35,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 119,00 118,50 +0,4% 0,50 +63,5%

Brent/ICE 119,40 119,51 -0,1% -0,11 +58,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.847,16 1.841,47 +0,3% +5,69 +1,0%

Silber (Spot) 21,99 22,08 -0,4% -0,09 -5,7%

Platin (Spot) 1.006,57 1.022,00 -1,5% -15,43 +3,7%

Kupfer-Future 4,38 4,44 -1,3% -0,06 -1,6%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 07, 2022 09:52 ET (13:52 GMT)