DOW JONES--Die Talfahrt der Wall Street dürfte am Freitag in eine neue Runde gehen. Der Aktienterminmarkt deutet einen leichteren (S&P-500) bis sehr schwachen (Nasdaq) Handelsbeginn am Kassamarkt an. Am Vortag waren die Börsen im Verlauf gehörig unter Druck geraten, weil der Billionen-Dollar-Börsengang von Anthropic die KI-Ängste nicht lindern konnte. Marktbeobachter räumen ein, dass griffige Begründungen für die aktuellen Marktbewegungen schwierig seien.

Es sehe nicht nach einer positiven Trendwende am Aktienmarkt aus, heißt es. Selbst das Argument, Anleger veräußerten Teile ihres Portfolios, um Anthropic-Aktien zu kaufen, verliert an Stichhaltigkeit: Die Aktie des Claude-Entwicklers verliert vorbörslich 9,4 Prozent und damit über die Hälfte des Vortagesaufschlags. Belastet wird die Aktie auch von Apple. Der iPhone-Hersteller entwickelt laut einem Bericht einen neuen KI-Agenten, der mit den Angeboten von OpenAI und Anthropic konkurrieren soll. Apple beweisen relative Stärke und stagnieren.

"Selbst die Bären hatten nach Nvidia und Anthropic mit einer Art Erholungsrally gerechnet", tut sich Marktstratege Lorenzo Di Mattia des Hedgefonds Sibilla Global Capital mit einer Erklärung der Talfahrt schwer. Es dränge sich der Eindruck auf, dass der KI-Boom mit dem von Hybris geprägten Niedergang von Jensen Huang bei Nvidia seinen Höhepunkt erreicht habe. Huang habe ein Vakuum hinterlassen. Händler sprechen von einem breiten Ausverkauf im Technologiesektor und nicht von einer Umschichtung innerhalb des KI-Sektors. Der Markt habe schlichtweg die Hoffnung verloren, dass die KI-Ausgaben weiter so rasant wachsen könnten - insbesondere angesichts der Tatsache, dass die Zinsen voraussichtlich steigen würden, heißt es im Handel.

"Anthropic ist in einer chaotischen Zeit an die Börse gegangen. Die Entwicklung der Aktie in den kommenden Tagen und Wochen könnte einer der klarsten Tests dafür sein, ob Anleger glauben, dass die enormen Summen, die in KI investiert werden, letztlich attraktive Renditen erzielen werden", sagt Marktstratege Dan Coatsworth von AJ Bell.

Der Verkaufsdruck hat zuletzt aber an Breite gewonnen und auch defensive Sektoren erfasst. Händler sprechen von einer Rückkehr der Inflations- und Zinsängste. Ein hartnäckig über den Prognosen liegender Preisdruck und falkenhafte Kommentare von US-Notenbankern haben zu einer Neubewertung der Zinserwartungen geführt. Zunehmend werden bis März nun drei Zinserhöhungen durch die US-Notenbank erwartet. Gestützt wird diese Sicht durch den innenpolitisch geschwächten US-Präsidenten Donald Trump nach dem Debakel bei den Zwischenwahlen. Er gilt als Freund niedriger Zinsen, doch sein Einfluss auf die Geldpolitik dürfte schwinden. Im Verlauf dürfte die Revision der Verbraucherstimmung für November der Zinsdebatte neue Nahrung liefern.

Am Rentenmarkt ist von Zinserhöhungsspekulationen nichts zu spüren, denn die Renditen fallen auf breiter Front. Händler sehen in der Marktentwicklung einen Ausdruck der Risikovermeidung und Flucht in vermeintlich sichere Häfen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen fällt um 7 Basispunkte auf 4,98 Prozent damit auf den niedrigsten Stand seit dem 12. November.

Die deutlich sinkenden Marktzinsen drücken den Dollar, der Dollar-Index büßt 0,3 Prozent ein. Mit der Erwartung steigender Zinsen bleibt Gold weiterhin nicht attraktiv, auch ein breiter Ausverkauf bei Rohstoffen belastet - die Feinunze verbilligt sich um 1,5 Prozent. Gold und Silber fallen auf die tiefsten Stände seit über einem Jahr. Die Ölpreise geben nach - Brent pro Fass um 0,9 Prozent. Laut Raymond James haben sich die Ölmärkte zunehmend an periodische Spannungen im Nahen Osten gewöhnt, solange diese nicht in einen größeren Konflikt eskalieren.

Unter den Einzelaktien fallen AMD vorbörslich um weitere 6,7 Prozent. Im Handel wird auf einen negativen Bericht des Leerverkäufers Hunterbrook verwiesen. Die Liste der Untersuchungen gegen Nvidia und den ehemaligen CEO Jensen Huang wächst weiter, nachdem der Generalstaatsanwalt von Kalifornien eine Ermittlungsanordnung gegen das Chipunternehmen erlassen hat. Die Aktien geben 3 Prozent nach.

Intuit fallen um 9,4 Prozent, das Softwareunternehmen hat seine Umsatzprognose für 2027 gesenkt. Zudem gab das Unternehmen bekannt, Mailchimp abzugeben. Nach positiven Drittquartalszahlen ziehen Gap um 3 Prozent an. Ross Stores bestätigte ihre Prognose zum flächenbereinigten Umsatz und enttäuschte damit die Hoffnungen des Marktes, der auf mehr gesetzt hatte. Der Kurs verliert 5,4 Prozent.

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US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,69 -0,09 4,77 4,68

5 Jahre 4,78 -0,08 4,86 4,77

10 Jahre 4,98 -0,07 5,04 4,96

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 18:04

EUR/USD 1,0995 +0,3 0,0029 1,0966 1,0973

EUR/JPY 174,41 -0,4 -0,7100 175,12 175,2300

EUR/CHF 0,9216 -0,4 -0,0039 0,9255 0,9249

EUR/GBP 0,8378 +0,0 0,0002 0,8376 0,8375

USD/JPY 158,62 -0,7 -1,0500 159,67 159,6600

GBP/USD 1,3122 +0,3 0,0036 1,3086 1,3101

USD/CNY 6,677 +0,2 0,0105 6,6665 6,6665

USD/CNH 6,6732 -0,3 -0,0202 6,6934 6,6940

AUS/USD 0,6665 +0,1 0,0009 0,6656 0,6658

Bitcoin/USD 61.570,11 +0,1 67,51 61.502,60 62.297,86

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 82,35 -1,0 -0,86 83,21

Brent/ICE 91,19 -0,9 -0,79 91,98

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.567,79 -1,5 -53,91 3.621,70

Silber 41,88 -2,0 -0,86 42,74

Platin 1.313,24 -2,3 -31,01 1.344,25

(Angaben ohne Gewähr)

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November 20, 2026 09:01 ET (14:01 GMT)