MÄRKTE USA/Tesla stimmt Aktienanleger optimistischer

NEW YORK (Dow Jones)--Am Donnerstag zeigen sich Anleger an der Wall Street wieder etwas mutiger. In der insgesamt eher mäßig verlaufenden Berichtsperiode suchen Anleger nach Strohhalmen und werden bei Tesla fündig. Der Elektroautobauer legte Geschäftszahlen mit Licht und Schatten vor, Anleger konzentrieren sich aber auf die positiven Aspekte - der Kurs zieht um 8,3 Prozent an. Tesla steigerte im vierten Quartal sowohl Umsatz als auch Gewinn. Der Gewinn verfehlte die Markterwartung knapp. Auf bereinigter Basis fiel er aber etwas über der Konsensschätzung aus. Der Umsatz blieb unter den Erwartungen. Die Produktionsziele finden aber starken Anklang am Markt.

Der Dow-Jones-Index liegt belastet von IBM nur 0,1 Prozent im Plus bei 33.794 Punkten, S&P-500 und Nasdaq-Composite gewinnen 0,5 bzw. 0,8 Prozent. "Die Zuversicht wächst, dass die Wirtschaft keine Rezession benötigt, um die Inflation zu zähmen, da man davon ausgeht, dass die US-Wirtschaft doch höhere Zinsen verkraften kann", macht Managing Partner Stephen Innes von SPI Asset Management Anlegern Mut. Gespeist wird diese Sicht von starken Konjunkturdaten. Das US-BIP im vierten Quartal in den USA wuchs einen Tick deutlicher als gedacht, die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten fielen sehr viel besser als prognostiziert aus, und ganz stark präsentieren sich die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter, wobei hier allerdings Vieles auf Boeing zurückzuführen ist. Ganz ungetrübt ist die Freude über die guten Daten jedoch nicht. Denn Fed-Chef Jerome Powell könnte bei der nächsten Notenbanksitzung in der kommenden Woche der Hoffnung auf einen ab Herbst wieder sinkenden Leitzins einen Dämpfer versetzen.

Die Preiskomponente des BIP, der PCE-Deflator, ermäßigte sich wie erhofft. Doch gilt eine Verlangsamung des Zinserhöhungstempos in den USA bereits als ausgemachte Sache, so dass Investoren kaum noch reagieren.

Qualtrics-Rally

Für einen Paukenschlag und eine Kursrally sorgen die überraschenden Verkaufspläne des deutschen Software-Unternehmens SAP für die US-Tochter Qualtrics. Der Kurs schießt um 28,5 Prozent in die Höhe. Vor diesem Hintergrund spielen die aktuellen Geschäftszahlen, die positiv ausfielen, keine Rolle. IBM (-4,8%) meldete einen gestiegenen Nettogewinn, der auf bereinigter Basis minimal über der Erwartung ausfiel. Der Umsatz stagnierte aber. Die International Business Machines will 3.900 Stellen streichen. Auf dem Kurs laste aber vor allem das verfehlte Cashflow-Ziel, heißt es.

Auch der Chemiekonzern Dow entlässt Mitarbeiter - weltweit etwa 2.000 -, um die Kosten in diesem Jahr um 1 Milliarde US-Dollar zu senken. Die Entscheidung wurde angekündigt, nachdem das Unternehmen im vierten Quartal mit einem empfindlichen Gewinneinbruch die Analystenprognosen verfehlt hatte. Der Kurs verliert 1,6 Prozent.

Comcast (kaum verändert) schnitt im vierten Quartal bei Ergebnis und Umsatz besser als gedacht ab. Seagate Technology (+9,4%) meldete Zweitquartalszahlen über Erwartungen. Dazu gab der Hersteller von Speichermedien einen unerwartet guten Umsatzausblick ab.

Levi Strauss verteuern sich um 2,5 Prozent. Der Jeanshersteller hat die Erwartungen übertroffen und rechnet 2023 mit Umsatz- und Gewinnwachstum. Nach Geschäftszahlen büßen CSX 3,1 Prozent ein. Der Eisenbahnkonzern veröffentlichte besser als vorausgesagt ausgefallene Geschäftszahlen. Allerdings kämpfen die nordamerikanischen Eisenbahnen weiterhin mit Schwierigkeiten wegen Personalmangels. Daher wird das Gewinnwachstum 2023 eher mäßig ausfallen.

Die Fluglinie American Airlines (-0,3%) hat im Schlussquartal 2022 dank einer andauernd hohen Nachfrage nach Flugreisen wieder schwarze Zahlen geschrieben. Der bereinigte Gewinn übertraf den Analystenkonsens. Die Fluggesellschaft räumte aber ein, dass der bereinigte Gewinn im laufenden Quartal wahrscheinlich stagnieren werde. Chevron verteuern sich um 2,6 Prozent, nachdem das Board des Ölriesen grünes Licht für ein 75 Milliarden Dollar schweres Aktienrückkaufpaket gegeben und auch die Dividende angehoben hatte.

Renditen steigen

Der Dollar legt mit den guten Wirtschaftsdaten zu, der Dollarindex gewinnt 0,4 Prozent. Am Rentenmarkt treiben sinkende Notierungen die Renditen. Für die Börsen sind die positiven US-Daten zwiespältige Nachrichten. Die Robustheit der US-Volkswirtschaft erfreue, andererseits könnte bei so guten Daten die Fed zum Spielverderber werden. Börsianer gingen unverändert davon aus, dass der US-Leitzins schon im Herbst wieder sinke. Dieser Hoffnung könnte Fed-Präsident Jerome Powell nun eine Absage erteilen, heißt es mit Blick auf steigende Renditen.

Die Erdölpreise ziehen in der Erwartung einer zulegenden Nachfrage in den USA und in China an. Steigende Marktzinsen drücken den Goldpreis etwas.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 33.794,36 +0,1% 50,52 +2,0%

S&P-500 4.034,53 +0,5% 18,31 +5,1%

Nasdaq-Comp. 11.406,84 +0,8% 93,48 +9,0%

Nasdaq-100 11.932,06 +1,0% 117,37 +9,1%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,19 +6,1 4,12 -23,4

5 Jahre 3,60 +4,7 3,55 -40,0

7 Jahre 3,56 +6,2 3,49 -41,3

10 Jahre 3,50 +5,3 3,45 -38,1

30 Jahre 3,64 +4,8 3,59 -32,7

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:05 Uhr Mi, 17:26 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0866 -0,4% 1,0921 1,0892 +1,5%

EUR/JPY 141,67 +0,2% 141,35 141,34 +0,9%

EUR/CHF 1,0007 -0,1% 1,0017 1,0017 +1,1%

EUR/GBP 0,8786 -0,2% 0,8805 0,8815 -0,7%

USD/JPY 130,36 +0,7% 129,52 129,77 -0,6%

GBP/USD 1,2368 -0,6% 1,2393 1,2356 +2,3%

USD/CNH (Offshore) 6,7458 -0,4% 6,7490 6,7782 -2,6%

Bitcoin

BTC/USD 23.024,60 +0,4% 23.063,27 22.633,50 +38,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,24 80,15 +1,4% +1,09 +1,0%

Brent/ICE 87,30 86,12 +1,4% +1,18 +1,5%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 53,91 56,66 -4,9% -2,76 -20,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.926,04 1.946,10 -1,0% -20,07 +5,6%

Silber (Spot) 23,97 23,93 +0,2% +0,05 +0,0%

Platin (Spot) 1.021,90 1.041,50 -1,9% -19,60 -4,3%

Kupfer-Future 4,26 4,24 +0,3% +0,01 +11,7%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

