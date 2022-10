MÄRKTE USA/Uneinheitlich - China-Werte brechen ein

NEW YORK (Dow Jones)--Uneinheitlich zeigen sich die US-Börsen am Montag im Verlauf. Während die Standardwerte an der Wall Street den Anstieg vom Freitag fortsetzen, wenn auch in langsamerem Tempo, hinken die technologielastigen Nasdaq-Indizes hinterher. Gegen Mittag (Ortszeit New York) steigt der Dow-Jones-Index um 1,3 Prozent auf 31.481 Punkte, der S&P-500 gewinnt 1,0 Prozent, während der Nasdaq-Composite 0,3 Prozent im Plus steht.

Die relative Schwäche der Nasdaq-Indizes erklären Marktteilnehmer zum einen damit, dass sich Anleger zögerlich zeigen vor den Zahlen diverser Techgiganten in dieser Woche, so von Alphabet, Microsoft, Meta Platforms, Apple und Amazon. Zudem verderben die ADR chinesischer Technologieunternehmen die Stimmung für den Sektor. Die China-Werte notieren besonders schwach.

Konjunkturseitig sind die von S&P Global ermittelten Einkaufsmanagerindizes im Oktober stärker als erwartet in den kontraktiven Bereich gerutscht. Dies unterstützt allerdings die Hoffnung, dass die US-Notenbank das Tempo ihrer Zinserhöhungen etwas drosselt.

Am Freitag hatte ein Artikel des Wall Street Journals gestützt, wonach die Fed von dem erwartet steilen Zinspfad Abstand nehmen könnte. Nachdem bisher mit zwei weiteren Zinsanhebungen um jeweils 75 Basispunkte gerechnet wurde, könnte der zweite Zinsschritt mit 50 Basispunkten kleiner ausfallen, hieß es in dem Bericht.

Dollar kommt nach Einkaufsmanagerindizes zurück

Der Dollar kommt nach den schwächeren Einkaufsmanagerindizes zurück. Gegen den Euro sinkt er um 0,1 Prozent, wobei die Gemeinschaftswährung ihrerseits unter schwachen europäischen Einkaufsmanager-Indizes zu leiden hat. Dagegen zeigte sich der Yen mit einer kurzzeitigen massiven Erholung, da offenbar von japanischer Seite zugunsten der eigenen Währung Yen interveniert worden war. Allerdings hat sich der Dollar im Anschluss an den starken Rückschlag bereits wieder erholt und einen Großteil der Verluste wettgemacht.

Der Anleihemarkt tendiert wenig verändert.

Die Ölpreise geben leicht nach. Hier lastet etwas die sinkende Nachfrage aus China, wo die Ölimporte gegenüber dem Vorjahr gefallen sind. Grund seien vor allem die Anti-Covid-Maßnahmen, sagen Teilnehmer.

Unter den Einzelwerten geraten die an der Wall Street gelisteten ADR chinesischer Unternehmen unter Druck. Darin spiegelt sich die Sorge vor der Zusammensetzung des neuen Zentralkomitees der KP, das nicht als wirtschaftsfreundlich gilt. Schwach notieren Alibaba (-14,2%), Baidu (-13,8%), JD.com (-15%) oder Pinduoduo (-26%).

Tesla geben 4,6 Prozent ab. Der Elektroautohersteller hat die Preise für seine Produkte in China gesenkt.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 31.481,49 +1,3% 398,93 -13,4%

S&P-500 3.790,71 +1,0% 37,96 -20,5%

Nasdaq-Comp. 10.893,76 +0,3% 34,05 -30,4%

Nasdaq-100 11.365,04 +0,5% 54,71 -30,4%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,49 -0,8 4,50 376,2

5 Jahre 4,35 +0,4 4,35 309,2

7 Jahre 4,29 -1,1 4,30 284,6

10 Jahre 4,24 +1,0 4,23 272,6

30 Jahre 4,35 +1,3 4,34 245,

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:06 Uhr Fr, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 0,9877 -0,1% 0,9853 0,9809 -13,1%

EUR/JPY 146,93 +0,4% 146,75 144,76 +12,3%

EUR/CHF 0,9883 +0,5% 0,9830 0,9975 -4,7%

EUR/GBP 0,8747 +0,9% 0,8667 0,8741 +4,1%

USD/JPY 148,78 +0,5% 148,94 147,50 +29,3%

GBP/USD 1,1289 -0,9% 1,1370 1,1220 -16,6%

USD/CNH (Offshore) 7,3171 +1,1% 7,2738 7,2324 +15,2%

Bitcoin

BTC/USD 19.302,96 -1,2% 19.341,09 19.020,21 -58,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 84,37 85,05 -0,8% -0,68 +20,8%

Brent/ICE 92,88 93,5 -0,7% -0,62 +26,3%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 96,83 113,58 -14,7% -16,75 +77,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.651,42 1.657,83 -0,4% -6,41 -9,7%

Silber (Spot) 19,22 19,42 -1,0% -0,20 -17,6%

Platin (Spot) 926,40 935,35 -1,0% -8,95 -4,5%

Kupfer-Future 3,45 3,49 -1,3% -0,04 -22,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

