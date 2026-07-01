MÄRKTE USA/Uneinheitlich - Meta-Rally - SpaceX-Minus drückt Nasdaq-Composite

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nach moderaten Abgaben zum Start ist die Tendenz an der Wall Street am Mittwochmittag in New York uneinheitlich. Der Dow-Jones-Index gewinnt 0,5 Prozent auf 52.595 Punkte und liegt damit fast auf einem Allzeithoch. Der breite S&P-500 steigt um 0,2 Prozent und für die technologielastigen Nasdaq-Indizes geht es nach den kräftigen Gewinnen der Vortage um bis zu 0,9 Prozent nach unten. Dass der Nasdaq-Composite deutlich schlechter abschneidet als der Nasdaq-100 ist dem kräftigen Minus von rund 9 Prozent beim Börsenneuling SpaceX geschuldet. Die Aktie ist im Composite enthalten, aber noch nicht im Nasdaq-100.

Für Gesprächsstoff sorgt die Entwicklung im Nahen Osten, nachdem US-Präsident Donald Trump eine Rückkehr zu einem umfassenden Krieg mit dem Iran abgewogen habe, zunächst aber an Gesprächen festhalten wolle, wie mit der Angelegenheit vertrauten Personen berichten. Dazu gehe es für ihn in Ordnung, wenn die Verhandlungen mit Teheran über ein Atomabkommen länger dauere. Das sorgt insgesamt für Erleichterung, abzulesen an den Ölpreisen, die um rund 2 Prozent fallen.

Im Blick haben die Akteure auch den ersten Auftritt des neuen US-Notenbankchefs Kevin Warsh auf dem geldpolitischen Symposium in Sintra. Warsh vermied dort Aussagen zum künftigen geldpolitischen Kurs.

Für Zurückhaltung dürfte derweil sorgen, dass am Donnerstag der US-Arbeitsmarktbericht für Juni auf der Agenda steht, der mutmaßlich kurzfristig die Richtung vorgeben könnte. Der ADP-Arbeitsmarktbericht für Juni zeigte unterdessen einen Stellenaufbau um 98.000 in der US-Privatwirtschaft, unter der Prognose von 110.000. Der ISM-Index für die Industrie im Juni fiel zugleich etwas stärker als erwartet, signalisiert aber weiter Expansion. Das gleiche gilt für den von S&P Global ermittelten Einkaufsmanagerindex.

Trotz der allenfalls durchwachsenen neuen Konjunkturdaten steigen die Anleiherenditen weiter. Marktteilnehmer verweisen dazu aber auch auf Positionsanpassungen zu Beginn des neuen Quartals. Die Rendite zehnjähriger Papiere legt um 4 Basispunkte auf 4,46 Prozent zu. Im Sog steigt der Dollar, der Euro kommt auf 1,1381 Dollar zurück.

Der Goldpreis kann sich nach dem jüngsten Rücksetzer wieder von der 4.000er Marke absetzen, er steigt um 76 Dollar auf 4.083.

Bei den Einzelwerten gewinnen Meta Platforms 10 Prozent, nachdem Bloomberg berichtete, dass das Unternehmen plane, Geschäftskunden den Zugang zu seiner riesigen und wachsenden KI-Rechenzentrumsinfrastruktur zu gewähren, mithin überschüssige Kapazitäten zu verkaufen. Darunter leiden die Kurse kleinerer Cloud-Anbieter wie Nebius (-13,3%) oder Coreweave (-12,5%).

Die Alcoa-Aktie büßt 9,6 Prozent ein. Der Aluminiumhersteller übernimmt die Bauxit-, Tonerde- und Aluminium-Bereiche des australischen Bergbauunternehmens South32 im Wert von bis zu 5,6 Milliarden Dollar.

Nike steigen nach einem verhaltenen Start in zwischen um fast 5 Prozent. Der US-Konzern hat im vierten Geschäftsquartal einen neuerlichen Umsatzrückgang verzeichnet angesichts andauernder Schwierigkeiten auf dem chinesischen Markt. Nike prognostiziert außerdem für den Zeitraum von März bis Ende November einen etwas höheren Umsatzrückgang als zuvor. Die Ergebnisse im Quartal seien aber besser als befürchtet ausgefallen, betonen die Jefferies-Analysten.

Im Technologiesegment verlieren nach der jüngsten Rally Micron Technology rund 9 und Marvell rund 7 Prozent. Marktteilnehmer vermuten dahinter auch Gewinnmitnahmen. Verkauft werden auch die vortags noch sehr festen Halbleiteraktien: AMD geben um über 5 und Intel um über 7 Prozent nach.

Alphabet zeigen sich unbeeindruckt davon, dass die Tochter Google in einem Kartellrechtsfall Klarna fast 2 Milliarden Dollar zahlen muss. Laut einem schwedischen Gericht hat der Suchmaschinengigant seinen eigenen Preisvergleichsdienst gegenüber dem von Klarna bevorzugt. Alphabet steigen um 0,5 Prozent.

Kroger verbilligen sich um 0,4 Prozent. Das Unternehmen übernimmt den Lebensmittel- und Apothekenhändler Giant Eagle für 1,65 Milliarden Dollar.

Parmaount Skydance gewinnen 2,6 Prozent, nachdem das Unternehmen der EU Zugeständnisse angeboten hat, um Wettbewerbsbedenken im Zusammenhang mit der geplanten 81 Milliarden Dollar schweren Übernahme von Warner Bros Discovery auszuräumen. Warner Bros Discovery steigen um 0,3 Prozent.

Getty Images teilte mit, eine Fusionsvereinbarung mit Shutterstock zu beenden, weil die britische Kartellbehörde verlangt, als Vorbedingung das Redaktiongeschäft zu verkaufen. Shutterstock stürzen um 29 Prozent ab, Getty verlieren 6,4 Prozent.

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INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 52.595,39 +0,5 +276,19 52.319,20

S&P-500 7.514,79 +0,2 +15,43 7.499,36

NASDAQ Comp 26.169,93 -0,2 -43,79 26.213,72

NASDAQ 100 30.009,49 -0,9 -266,85 30.276,35

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,15 +0,01 4,20 4,13

5 Jahre 4,21 +0,03 4,26 4,20

10 Jahre 4,46 +0,04 4,50 4,45

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:00

EUR/USD 1,1381 -0,4 -0,0040 1,1421 1,1431

EUR/JPY 184,88 -0,4 -0,7800 185,66 185,7600

EUR/CHF 0,9204 -0,3 -0,0027 0,9231 0,9221

EUR/GBP 0,8573 -0,4 -0,0038 0,8611 0,8612

USD/JPY 162,42 -0,1 -0,1200 162,54 162,4900

GBP/USD 1,3271 +0,1 0,0011 1,326 1,3270

USD/CNY 6,7942 +0,1 0,0091 6,7851 6,7851

USD/CNH 6,794 +0,1 0,0032 6,7908 6,7871

AUS/USD 0,69 -0,3 -0,0019 0,6919 0,6927

Bitcoin/USD 60.143,17 +2,5 1.478,18 58.664,99 58.392,57

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 68,36 -1,6 -1,14 69,5

Brent/ICE 71,30 -2,3 -1,65 72,95

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.082,89 +1,9 75,66 4.007,23

Silber 60,15 +2,7 1,58 58,58

Platin 1.583,20 +2,1 31,95 1.551,25

(Angaben ohne Gewähr)

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July 01, 2026 12:29 ET (16:29 GMT)