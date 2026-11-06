MÄRKTE USA/Uneinheitlich - Payrolls nähren Zinserhöhungssorgen

DOW JONES--Die US-Börsen machen am Freitag einen kleinen Teil ihrer heftigen Kursverluste vom Vortag wett, nachdem der offizielle Arbeitsmarktbericht von einem unerwartet starken Stellenaufbau im Oktober gezeugt hat. Der Dow-Jones-Index fällt kurz nach der Startglocke um 0,7 Prozent auf 51.142 Punkte. Der S&P-500 steigt um 0,6 Prozent, der Nasdaq-Composite gewinnt 1,4 Prozent. Im vergangenen Monat entstanden in den USA außerhalb der Landwirtschaft 165.000 Stellen, während Volkswirte mit 59.000 gerechnet hatten. Die Arbeitslosenquote sank wider Erwarten leicht. Die gute Beschäftigungslage dürfte der US-Notenbank indessen weitere Argumente für eine Zinserhöhung im Dezember liefern. Neben den sogenannten Payrolls wird im weiteren Tagesverlauf der Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan veröffentlicht.

Am Donnerstag waren vor allem Chipaktien den zweiten Tag in Folge unter die Räder geraten, belastet vom Ergebnis der US-Kongresswahl. Der deutliche Wahlsieg der Demokraten ließ Anleger fürchten, dass der Ausbau von Künstlicher Intelligenz (KI) und der dazugehörigen Infrastruktur gebremst werden könnte. Während der amtierende US-Präsident Donald Trump ein Verfechter der KI ist, sehen viele US-Bürger ihre Jobs durch KI bedroht. Auch der Bau von Datenzentren wird von vielen Wählern kritisch gesehen, wovon bei der Wahl die Demokraten profitierten.

Am Anleihemarkt ziehen die Renditen an. Die Zehnjahresrendite steigt um 3 Basispunkte auf 4,87 Prozent. Am Donnerstag hatte der Markt regen Zulauf verzeichnet von Anlegern, die angesichts der heftigen Verluste am Aktienmarkt auf der Suche nach Sicherheit waren. Im Gegenzug waren die Renditen gesunken. Gold , das ebenfalls vom Sicherheitsbedürfnis der Investoren profitiert hatte, tendiert aktuell schwächer. Der Preis für die Feinunze gibt um 1,3 Prozent nach auf 4.035 Dollar. Der Dollar wertet derweil auf. Der Dollar-Index steigt um 0,7 Prozent. Der Euro sinkt auf etwa 1,1140 Dollar. Die Ölpreise tendieren kaum verändert. Das Barrel Brentöl gibt um 0,1 Prozent nach auf gut 98 Dollar.

Unter den Einzelwerten an der Börse springen Airbnb um 9,5 Prozent nach oben. Die Vermittlungsplattform für Kurzzeit- und Ferienunterkünfte hat im dritten Quartal eine Belebung der Nachfrage verzeichnet und daraufhin ihre Jahresziele erhöht. Dagegen hat der Wettanbieter Draftkings seine Prognose gesenkt. Die Aktie sackt um 29 Prozent ab.

Bei Aktien mit KI-Bezug nutzen Anleger die drastischen Rücksetzer zum Kauf. Nvidia steigen um 5,7 Prozent, Advanced Micro Devices um 8,7 und Intel um 5,6 Prozent. Der Kurs des Ausrüsters von Datenzentren GE Vernova rückt um 3,9 Prozent vor.

Tesla gewinnen 1,7 Prozent. Das Unternehmen wird wegen geringer Nachfrage die Produktion des Cybertrucks in seiner Gigafactory in Texas im kommenden Jahr herunterfahren. Mit diesem Schritt soll "Platz geschaffen werden" für eine verstärkte Produktion des selbstfahrenden Cybercabs, schrieb CEO Elon Musk in einem Beitrag auf X am Freitag.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 51.142,10 -0,7 -380,96 51.523,06

S&P-500 7.394,89 +0,6 +41,16 7.353,73

NASDAQ Comp 24.664,40 +1,4 +349,40 24.315,00

NASDAQ 100 27.084,12 +1,7 +454,31 26.629,81

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,54 +0,06 4,55 4,44

5 Jahre 4,66 +0,05 4,68 4,58

10 Jahre 4,87 +0,03 4,90 4,82

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 17:15 Uhr

EUR/USD 1,1145 -0,7 -0,0073 1,1218 1,1216

EUR/JPY 176,52 -0,2 -0,3500 176,87 177,1900

EUR/CHF 0,9151 -0,1 -0,0008 0,9159 0,9147

EUR/GBP 0,8341 +0,0 0,0001 0,834 0,8327

USD/JPY 158,38 +0,5 0,7200 157,66 157,9600

GBP/USD 1,336 -0,7 -0,0089 1,3449 1,3463

USD/CNY 6,6723 +0,1 0,0043 6,6680 6,6680

USD/CNH 6,6722 +0,1 0,0074 6,6648 6,6652

AUS/USD 0,6872 -0,8 -0,0057 0,6929 0,6955

Bitcoin/USD 75.707,80 -0,1 -44,99 75.752,79 76.376,98

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 90,32 -0,2 -0,20 90,52

Brent/ICE 98,22 -0,1 -0,07 98,29

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.035,20 -1,3 -52,14 4.087,34

Silber 51,61 -0,3 -0,14 51,75

Platin 1.518,18 +0,1 1,15 1.517,03

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 06, 2026 09:46 ET (14:46 GMT)