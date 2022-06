MÄRKTE USA/Uneinheitlicher Start - Fokus auf Powell-Aussagen

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street tendiert zum Start am Mittwoch uneinheitlich und unentschlossen. Der Dow-Jones-Index gewinnt kurz nach der Eröffnung 0,1 Prozent auf 30.979 Punkte, der S&P-500 verliert dagegen 0,2 Prozent und der Nasdaq-Composite gibt 0,5 Prozent ab. Die Unsicherheit erklären Teilnehmer mit dem aktuell stattfindenden Gipfeltreffen der führenden Zentralbanker, bei dem die Anleger genau auf Signale über den geldpolitischen Kurs der Federal Reserve achten. US-Notenbank-Chef Jerome Powell sagte bislang unter anderem, dass die US-Wirtschaft gut positioniert sei, um eine straffere Geldpolitik zu verkraften. Er könne indes keine "Soft Landing" garantieren.

Die Märkte stehen weiter vor der Frage, in welchem Ausmaß die Fed die hohe Inflation bekämpfen wird, indem sie die Zinssätze anhebt und damit eine Rezession riskiert. Diese Frage stand in den vergangenen Monaten im Mittelpunkt des Interesses und wird auch am Mittwoch bei besagtem Gipfeltreffen der Zentralbanker in Portugal wieder im Fokus stehen. Powell äußert sich seit 15.00 Uhr MESZ zusammen mit Vertretern der Europäischen Zentralbank und der Bank of England auf dem Forum in Sintra.

"Wie immer werden die Märkte jedes Wort analysieren und nach Hinweisen darauf suchen, ob die Fed angesichts der zunehmenden Rezessionsängste von ihrem hawkishen Kurs abweicht", sagt Jeffrey Halley von Oanda. "Sie werden wahrscheinlich enttäuscht sein, aber es sollte für eine gewisse Tages-Volatilität gut sein."

Derweil sorgten etwas schwächere Wachstumsdaten für einen leichten Dämpfer. Die dritte Lesung des BIP im ersten Quartal wies ein Minus von 1,6 Prozent auf nach zuvor 1,5 Prozent.

Anleihen erneut gesucht

Anleihen tendieren wenig verändert. Die Aussagen von Powell können bislang weder als klar falken- noch taubenhaft gelesen werden.

Der Euro zeigte sich zunächst mit Inflationsdaten aus den deutschen Bundesländern volatil. Aktuell fällt er mit den Aussagen von Powell etwas zurück.

Der Ölpreis legt leicht zu. Nach Ansicht der OPEC-Mitglieder sind das Kartell und seine Verbündeten weit hinter ihren Ölförderzielen zurückgeblieben und befinden sich in der schwächsten Position der vergangenen Jahre, um zur Eindämmung der hohen Rohölpreise beizutragen.

Pinterest und Disney mit Personalien hoch

Das Social-Media-Unternehmen Pinterest bekommt einen neuen CEO. Ben Silbermann wechselt in die neu geschaffene Position des Executive Chairman of the Board. Sein Nachfolger, Bill Ready, kommt von der Alphabet-Tochter Google, wo er seit 2020 President of Commerce war. Im Handel verbindet man mit dem Wechsel an der Spitze die Hoffnung, dass das Unternehmen sich nun verstärkt auf den Bereich E-Commerce konzentrieren wird. Der Aktienkurs klettert 3,4 Prozent.

Walt Disney fallen um 0,2 Prozent. Der Unterhaltungskonzern hat einstimmig beschlossen, den Vertrag von CEO Bob Chapek um drei Jahre zu verlängern. Anleger rechnen ihm an, die Gesellschaft recht unbeschadet durch die Corona-Pandemie geführt zu haben.

Nach Vorlage von Viertquartalszahlen sinken Aerovironment um 10 Prozent. Das Technologie-Unternehmen verbuchte gesunkene Umsatz- und Ergebniskennziffern und lieferte zudem einen Ausblick unter Markterwartung.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 30.978,58 +0,1% 31,59 -14,8%

S&P-500 3.815,43 -0,2% -6,12 -20,0%

Nasdaq-Comp. 11.126,83 -0,5% -54,71 -28,9%

Nasdaq-100 11.584,96 -0,5% -52,81 -29,0%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,13 -0,4 3,13 239,6

5 Jahre 3,24 0 3,24 198,3

7 Jahre 3,26 +0,9 3,25 181,6

10 Jahre 3,18 -0,1 3,18 166,7

30 Jahre 3,29 +0,6 3,28 138,6

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:23 Di, 18:03 % YTD

EUR/USD 1,0494 -0,3% 1,0494 1,0532 -7,7%

EUR/JPY 143,63 +0,3% 142,62 143,45 +9,7%

EUR/CHF 1,0000 -0,7% 1,0036 1,0073 -3,6%

EUR/GBP 0,8643 +0,1% 0,8611 0,8636 +2,9%

USD/JPY 136,87 +0,5% 135,93 136,20 +18,9%

GBP/USD 1,2142 -0,3% 1,2187 1,2194 -10,3%

USD/CNH (Offshore) 6,6990 -0,1% 6,7079 6,7073 +5,4%

Bitcoin

BTC/USD 20.042,85 -1,6% 20.051,27 20.571,56 -56,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 112,94 111,76 +1,1% 1,18 +56,5%

Brent/ICE 119,75 117,98 +1,5% 1,77 +58,7%

GAS VT-Schluss +/- EUR

Dutch TTF 139,00 130,10 +7,6% 9,82 +52,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.829,93 1.819,96 +0,5% +9,97 +0,0%

Silber (Spot) 20,90 20,86 +0,2% +0,04 -10,4%

Platin (Spot) 926,00 914,58 +1,2% +11,43 -4,6%

Kupfer-Future 3,79 3,77 +0,5% +0,02 -14,6%

===

