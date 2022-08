MÄRKTE USA/Unerwartet niedrige Inflation befördert Kauflaune

NEW YORK (Dow Jones)--Mit kräftigen Aufschlägen werden die Aktien an der Wall Street am Mittwoch zum Start erwartet. Grund sind Inflationsdaten, die niedriger ausgefallen sind als erwartet. Statt der prognostizierten Jahresrate von 8,7 Prozent lagen die Verbraucherpreise bei 8,5 Prozent, die Kernrate verharrte entgegen der Erwartung bei 5,9 Prozent. Damit erhoffen sich die Teilnehmer ein weniger harsches Vorgehen der US-Notenbank bei den künftigen Zinserhöhungen.

Die Anleihen werden mit den Daten kräftig gekauft, vor allem am kurzen Ende, das die geldpolitischen Erwartungen besonders deutlich spiegelt. Die Zweijahresrendite steigt um 16 Basispunkte auf 3,09 Prozent, die Zehnjahresrendite um 7,9 Basispunkte auf 2,70 Prozent.

Am Devisenmarkt gerät der Dollar mit den Daten massiv unter Druck, der Dollarindex verliert 1 Prozent.

Der Goldpreis profitiert von den Teuerungsdaten und klettert über 1.800 Dollar je Feinunze.

Am Ölmarkt zeigt sich noch wenig Bewegung. Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 2,2 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht.

Bei den Einzelwerten haben Coinbase (-5,1%) einen unerwartet hohen Quartalsverlust verzeichnet. The RealReal brechen um 10,5 Prozent ein. Der Marktplatzbetreiber für Luxuswaren hat seinen Jahresausblick gesenkt. Um 14,5 Prozent stürzen Roblox ab, nachdem die Online-Spieleplattform gesunkene Anmeldungen im zweiten Quartal mitgeteilt hat.

Mit einem Einbruch um 21,4 Prozent erwischt es die Aktie der Restaurantkette Sweetgreen noch ärger. Nach operativen Verlusten reduziert die auf Salate spezialisierte Gesellschaft das Personal und senkte zudem die Prognose.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,09 -16,4 3,26 236,1

5 Jahre 2,82 -14,0 2,96 156,2

7 Jahre 2,77 -11,2 2,88 132,9

10 Jahre 2,70 -8,7 2,78 118,5

30 Jahre 2,94 -5,3 2,99 104,0

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 9:00 Uhr Di, 17:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0339 +1,2% 1,0211 1,0223 -9,1%

EUR/JPY 137,39 -0,5% 137,89 137,98 +5,0%

EUR/CHF 0,9737 -0,1% 0,9726 1,0492 -6,2%

EUR/GBP 0,8444 -0,2% 0,8456 0,8458 +0,5%

USD/JPY 132,87 -1,7% 135,03 134,96 +15,4%

GBP/USD 1,2244 +1,4% 1,2077 1,2087 -9,5%

USD/CNH (Offshore) 6,7325 -0,3% 6,7614 6,7558 +6,0%

Bitcoin

BTC/USD 23.968,00 +3,3% 22.941,23 23.125,37 -48,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 90,65 90,50 +0,2% 0,15 +26,7%

Brent/ICE 95,73 96,31 -0,6% -0,58 +28,5%

GAS VT-Schluss +/- EUR

Dutch TTF 206,37 195,53 +7,4% 14,19 +222,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.804,90 1.794,22 +0,6% +10,68 -1,3%

Silber (Spot) 20,76 20,53 +1,1% +0,23 -10,9%

Platin (Spot) 945,33 937,12 +0,9% +8,21 -2,6%

Kupfer-Future 3,64 3,59 +1,5% +0,06 -17,8%

YTD zu Vortagsschluss

===

