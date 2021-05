MÄRKTE USA/Verluste - Dow fällt hinter Nasdaq zurück

Der Dollar schwächelt nach zaghaften Erholungsversuchen am frühen Morgen wieder. Die Commerzbank lenkt den Blick auf die US-Verbraucherpreisdaten am Mittwoch als Impulslieferant. Die Daten dürften recht hoch ausfallen, weil im Jahresvergleich Pandemie-Effekte nun voll zum Tragen kämen und weil die hohen Rohstoffpreise ihren Weg in die Preise fänden. Deshalb könnte der Dollar davon kurzfristig auch Unterstützung erfahren.

Die schwachen Aktienmärkte bremsen die Ölpreise, die inzwischen leicht ins Plus gedreht haben. Analysten rechnen mit einem Rückgang der Lagerbestände in den USA. Tendenziell belastet die Nachricht, dass die wegen einer Cyberattacke vorübergehend stillgelegte Colonial-Pipeline in den USA voraussichtlich bis zum Wochenende wieder voll in Betrieb genommen werden kann.

NEW YORK (Dow Jones)--Nach der Talfahrt vom Wochenbeginn geht es am Dienstag an den US-Börsen weiter nach unten. Inflationsangst lässt Anleger dem Aktienmarkt den Rücken kehren. Wurden am Montag vor allem die als zinssensitiv geltenden Technologiewerte abverkauft, sind es nun die Blue Chips aus dem Dow, die besonders stark Federn lassen. Sie haben in den vergangenen Wochen mehr Speck angesetzt als die Techwerte. Der Dow-Jones-Index verliert 1,4 Prozent auf 34.259 Punkte, hatte allerdings am Montag im frühen Verlauf ein Rekordhoch markiert und erstmals die Marke von 35.000 Punkten überwunden. Der S&P-500 gibt um 1,1 Prozent nach und der Nasdaq-Composite um 0,5 Prozent.

