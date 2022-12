MÄRKTE USA/Wall Street baut Gewinne aus

NEW YORK (Dow Jones)--Nach fünf Handelstagen mit Verlusten im S&P-500 präsentiert sich die Wall Street am Donnerstag leicht erholt. Ob die jüngste Abwärtsbewegung damit ein Ende findet, bleibt indessen abzuwarten.

Der Dow-Jones-Index legt um 0,6 Prozent zu auf 33.811 Punkte. Der S&P-500 notiert 0,7 Prozent höher, während der Nasdaq-Composite um 1,1 Prozent zulegt.

Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ist auf das höchste Niveau seit Februar gestiegen. Dies lässt die Hoffnung aufkeimen, dass sich das Wachstum verlangsamt und die Inflation moderater ausfällt. Damit hätte die Fed mehr Spielraum für eine weniger rigide Geldpolitik .

Die Anleger dürften sich mit Blick auf die in der kommenden Woche anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank nun allerdings zurückhalten. Die am Vortag veröffentlichten US-Preisdaten stützten bereits etwas die Hoffnung, dass der Höhepunkt des Inflationsanstiegs in den USA erreicht sein könnte. Die Lohnstückkosten waren im dritten Quartal nur um 2,4 Prozent gestiegen und nicht um 3,5 Prozent, wie auf vorläufiger Basis berichtet. Dies dürfte etwas Druck von der US-Notenbank nehmen, heißt es aus dem Markt.

Zuletzt hatten besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten die Sorge geschürt, dass die Fed ihren aggressiven Zinskurs zur Bekämpfung der hohen Inflation unvermindert fortsetzen und die Wirtschaft im Gefolge in einen massiven Abschwung abrutschen könnte.

Ölpreise leichter - Anleiherenditen steigen wieder

Die Ölpreise notieren leichter, nachdem sie zunächst zugelegt hatten. Zuletzt haben vor allem Sorgen um einen globalen wirtschaftlichen Abschwung die Preise nach unten gedrückt. Der Preise für die Sorte Brent fällt um 1 Prozent. Der Preis der US-Sorte WTI gibt um 0,4 Prozent nach.

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar etwas leichter. Der Dollar-Index gibt leicht um 0,2 Prozent nach.

Am Anleihemarkt steigen die Renditen nach den deutlichen Vortagesabgaben wieder an. Die Rendite 10-jähriger Papiere legt um 4,7 Basispunkte zu auf 3,47 Prozent. Am Vortag hatten die Renditen im Gefolge der besseren Lohnstückkosten nachgegeben.

Apple fester

Unter den Einzelwerten gewinnen Apple 1,3 Prozent. Der Technologiekonzern plant im Rahmen neuer Datenschutzmaßnahmen für iPhone-Nutzer eine erhebliche Ausweitung seiner Datenverschlüsselungspraktiken. Dieser Schritt dürfte zu Spannungen mit Strafverfolgungsbehörden und Regierungen weltweit führen. Das erweiterte End-to-End-Verschlüsselungssystem würde die meisten Daten schützen, die in der iCloud gespeichert sind.

Der Ölkonzern Exxon Mobil (+1,2%) will seine Investitionen in Geschäfte mit niedrigen Emissionen in den nächsten fünf Jahren deutlich hochfahren. Zudem sieht der neue mittelfristige Plan vor, den Gewinn bis 2027 zu verdoppeln - ausgehend vom Niveau 2019.

Chevron rücken 0,6 Prozent vor. Der Ölkonzern will im kommenden Jahr deutlich mehr investieren als 2022. Das Unternehmen rechnet 2023 mit Investitionen von 14 Milliarden Dollar bei seinen Konzerntöchtern und 3 Milliarden Dollar bei verbundenen Unternehmen.

General Electric (-1,1%) strebt für seine vor dem Börsengang stehende Medizintechnik in den nächsten Jahren sehr profitables Wachstum an. Anlässlich des bevorstehenden Kapitalmarkttages stellte der Mischkonzern für seine Tochter GE HealthCare Technologies ein mittelfristiges organisches Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich und ein Wachstum beim bereinigten EBIT um bis zu 20 Prozent in Aussicht.

Das US-Verteidigungsministerium hat gleich vier Technologiekonzerne mit sicheren Cloud-Diensten betraut. Wie das Pentagon mitteilte, teilen sich die Alphabet-Tochter Google (Alphabet -1%), Oracle (+1%), Amazon (+1,4%) und Microsoft (+1,2%) das Budget von 9 Milliarden Dollar, um dem Ministerium die sogenannte "Joint Warfighting Cloud Capability (JWCC)" zur Verfügung zu stellen. Die Fertigstellung ist bis Juni 2028 vorgesehen.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 33.811,43 +0,6% 213,51 -7,0%

S&P-500 3.962,82 +0,7% 28,90 -16,9%

Nasdaq-Comp. 11.079,50 +1,1% 120,95 -29,2%

Nasdaq-100 11.629,05 +1,1% 131,66 -28,7%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,27 +0,8 4,27 354,4

5 Jahre 3,68 +4,8 3,63 241,9

7 Jahre 3,60 +5,4 3,55 216,3

10 Jahre 3,47 +4,7 3,42 196,0

30 Jahre 3,44 -0,0 3,44 153,7

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:15 Mi, 17:21 % YTD

EUR/USD 1,0563 +0,5% 1,0525 1,0494 -7,1%

EUR/JPY 144,13 +0,4% 143,96 143,40 +10,1%

EUR/CHF 0,9872 -0,1% 0,9891 1,0642 -4,9%

EUR/GBP 0,8632 +0,3% 0,8623 0,8614 +2,7%

USD/JPY 136,44 -0,0% 136,79 136,65 +18,5%

GBP/USD 1,2236 +0,2% 1,2206 1,2180 -9,6%

USD/CNH (Offshore) 6,9607 -0,1% 6,9720 6,9788 +9,5%

Bitcoin

BTC/USD 16.928,51 +0,5% 16.821,09 16.810,03 -63,4%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,74 72,01 -0,4% -0,27 +3,6%

Brent/ICE 76,38 77,17 -1,0% -0,79 +5,4%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 134,70 149,25 -9,7% -14,55 +129,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.790,45 1.786,20 +0,2% +4,25 -2,1%

Silber (Spot) 23,10 22,73 +1,6% +0,37 -0,9%

Platin (Spot) 1.009,35 1.007,00 +0,2% +2,35 +4,0%

Kupfer-Future 3,87 3,86 +0,4% +0,02 -12,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

