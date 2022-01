MÄRKTE USA/Wall Street bleibt auf Talfahrt

NEW YORK (Dow Jones)--Die Talfahrt der vergangenen Tage setzt sich am Freitag an der Wall Street fort - allerdings mit verminderter Dynamik. Händler sprechen von einer bislang wackeligen Stabilisierung. Allerdings zeigt sich wie schon an den Vortagen, dass leichte Erholungsansätze keinen Bestand haben. Auch zum Wochenschluss präsentieren sich die US-Börsen hoch volatil - mit temporären Ausflügen in positives Terrain. Je näher die US-Notenbanksitzung in der kommenden Woche rücke, desto mehr steige die Nervosität, heißt es im Handel. Gedrückt wird die Stimmung unverändert von der Verunsicherung, über Tempo und Ausmaß der anstehenden Zinserhöhungen. Hinweise erhoffen sich Investoren von der Notenbanksitzung in der kommenden Woche.

Der Dow-Jones-Index verliert gegen Mittag US-Ostküstenzeit 0,4 Prozent auf 34.571 Punkte, für den S&P-500 geht es um 0,7 Prozent nach unten und der Nasdaq-Composite büßt 1,1 Prozent ein. Der technologielastige Nasdaq-Composite rutscht indes tiefer in den Korrekturmodus. Dass es hier so wenig Gegenwehr gibt, werten Händler als Alarmsignal. Denn vom Rentenmarkt kommt eigentlich Unterstützung, die Renditen sinken abermals. Technologiewerte gelten als besonders Zinssensibel. Im Handel verweist man auf die Baisse bei Netflix.

"(...) wir stehen am Anfang der Berichtssaison und sind weiterhin zuversichtlich, dass die Ergebnisse die Fundamentaldaten des Marktes stärken und damit den Schlag der steigenden Zinsen abmildern werden", beschwichtigt Marktökonom Peter Cardillo von Spartan Capital. Gestiegene Frühindikatoren für Dezember stehen dieser Sicht nicht entgegen.

Netflix-Aktie unter Druck - Peloton erholt von Kursrutsch

Mehr Bewegung gibt es bei Einzelwerten. So knickt die Netflix-Aktie um 20,8 Prozent ein, belastet von einer enttäuschenden Prognose für das Neukundenwachstum. Für das laufende erste Quartal stellt der Streaminganbieter nur 2,5 Millionen Neukunden in Aussicht, der Analystenkonsens lag bei 5,7 Millionen. Der Umsatz im vierten Quartal blieb im Rahmen der Erwartungen, der Gewinn je Aktie war über der Prognose.

Die Peloton-Aktie erholt sich vom Kurseinbruch des Vortag. Die Aktie war im regulären Geschäft um rund 24 Prozent eingebrochen, nachdem CNBC berichtet hatte, dass Peloton plane, die Produktion von Fitness-Produkten aufgrund der schwachen Nachfrage vorübergehend einzustellen. Der Titel erholt sich um 11,7 Prozent. Das Unternehmen hat angekündigt, "signifikante Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, um die Rentabilitätsaussichten zu verbessern und die Kosten zu optimieren." Der Umsatz für das zweite Geschäftsquartal lag im Rahmen der Erwartungen.

Schlumberger (-1,8%) hat mit dem Ergebnis die Schätzungen für das vierte Quartal übertroffen und geht davon aus, dass die Nachfrage der Branche vor einem mehrjährigen Wachstumszyklus stehe. Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag über Konsens. Der Umsatz übertraf ebenfalls die Konsensschätzungen.

Dollar gibt leicht nach - Ölpreise fallen deutlicher

Der Dollar gibt einen Teil seiner Vortagesgewinne wieder ab. Der Dollar-Index büßt 0,2 Prozent ein. Der Greenback hat laut RBC Capital im Januar überwiegend trotz eigentlich günstiger Renditeunterschiede unter Druck gestanden. Die Rally bei den Rohstoffpreisen und die Schwäche der US-Aktien seien zuletzt ein stärkerer Faktor als die Marktzinsen gewesen, so RBC-Experte George Davis. Nachdem die US-Aktien jüngst eine Serie längerfristig negativer Signale gegeben hätten, könnten weitere Kursverluste den Dollar über Anlageumschichtungen unterminieren, die Schwäche der US-Aktien also zu Abflüssen aus dem Dollar-Raum führen.

Die Ölpreise setzen ihre Abwärtstendenz des Vortages fort. Die Erholung der Ölpreise dürfte sich allerdings fortsetzen, da die Opec darum kämpft, ihre Produktionsziele zu erreichen und das Winterwetter die Nachfrage hoch hält, heißt es von TD Securities.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 34.570,91 -0,4% -144,48 -4,9%

S&P-500 4.449,58 -0,7% -33,15 -6,6%

Nasdaq-Comp. 13.999,10 -1,1% -154,92 -10,5%

Nasdaq-100 14.683,12 -1,1% -163,33 -10,0%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 1,00 -2,8 1,03 26,9

5 Jahre 1,55 -4,1 1,59 28,7

7 Jahre 1,70 -4,8 1,75 26,5

10 Jahre 1,76 -4,9 1,81 25,0

30 Jahre 2,08 -3,8 2,12 18,1

DEVISEN zuletzt +/- % Fr,8:35 Do, 17:05 % YTD

EUR/USD 1,1349 +0,3% 1,1339 1,1348 -0,2%

EUR/JPY 129,03 -0,0% 129,24 129,41 -1,4%

EUR/CHF 1,0349 -0,3% 1,0366 1,0381 -0,3%

EUR/GBP 0,8370 +0,6% 0,8355 0,8310 -0,4%

USD/JPY 113,68 -0,4% 113,97 114,04 -1,2%

GBP/USD 1,3560 -0,3% 1,3569 1,3657 +0,2%

USD/CNH (Offshore) 6,3384 -0,1% 6,3453 6,3430 -0,3%

Bitcoin

BTC/USD 38.468,77 -6,5% 39.183,39 43.454,78 -16,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 84,72 85,55 -1,0% -0,83 +13,1%

Brent/ICE 87,50 88,38 -1,0% -0,88 +12,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.833,49 1.839,60 -0,3% -6,11 +0,2%

Silber (Spot) 24,32 24,51 -0,8% -0,19 +4,3%

Platin (Spot) 1.040,90 1.043,28 -0,2% -2,38 +7,3%

Kupfer-Future 4,53 4,58 -1,2% -0,06 +1,4%

===

