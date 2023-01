MÄRKTE USA/Wall Street dürfte mit nachlassenden Zinsängsten weiter zulegen

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street dürfte zu Wochenbeginn ihre Aufwärtstendenz fortsetzen. Der Future auf den S&P-500 legt um 0,5 Prozent zu. Nachlassende Zinsängste hatten am Freitag die Kurse angeschoben. Zwar wurden am US-Arbeitsmarkt bei gesunkener Arbeitslosenquote mehr Stellen geschaffen als prognostiziert, der Stellenaufbau war allerdings der geringste seit zwei Jahren. Dazu kamen geringer als befürchtet gestiegene Stundenlöhne. Die nachlassenden Zinsängste wurden vor allem durch schwache Daten zu den Auftragseingängen der US-Industrie und einem ebenso mauen ISM-Index für den US-Dienstleistungssektor gestützt. Diese verstärkte die Hoffnung, die US-Notenbank werde das Tempo bei den Zinserhöhungen drosseln, was eine Rezession vermeiden könnte.

"Die Fed will die US-Wirtschaft nicht zum Spaß in eine Rezession treiben, sie möchte den Arbeitsmarkt angespannter sehen, weil dies theoretisch helfen sollte, die Inflation zu lindern. Aber wenn der Inflationsdruck mit geringen negativen Auswirkungen auf die Arbeitsplätze nachlässt, nennen wir das ein Goldilock-Szenario", sagt Ipek Ozkardeskaya, Senior Analyst bei der Swissquote Bank.

Wichtige US-Daten stehen zu Wochenbeginn nicht auf der Agenda. Mit den US-Verbraucherpreisen für Dezember werden erst am Donnerstag wieder wichtige Daten veröffentlicht. Am Freitag läuten zudem JP Morgan, Wells Fargo, Bank of America und Citigroup mit den Ergebnissen für das vierte Quartal die Berichtssaison ein.

Dollar gibt weiter nach - Ölpreise steigen kräftig

Der Dollar gibt weiter nach, der Dollar-Index verliert 0,4 Prozent. Nachdem zunächst die Daten zum US-Arbeitsmarkt überwiegend positiv für den Dollar gewirkt hätten, weil sie Spekulationen über stärkere Zinserhöhungen genährt hätten, habe dann insbesondere der ISM-Index für das Dienstleistungsgewerbe die Dollar-Party verhagelt, so Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann. Selbst wenn eine konjunkturelle Abschwächung den Arbeitsmarkt nicht oder nur sehr wenig treffen sollte, bleibe die Frage, wie die Fed in solch einem Umfeld agieren werde. Einen nächsten Impuls dürften die Dezember-Inflationsdaten am Donnerstag liefern.

Am Ölmarkt erholen sich die Notierungen für Brent und WTI nach den kräftigen Abgaben der Vorwoche um bis zu 3,4 Prozent. Hintergrund für das Plus ist, dass China im Rahmen seiner neuen Covid-19-Politik zum ersten Mal seit drei Jahren seine Grenzen für den Reiseverkehr geöffnet hat. Auch die Hoffnung auf weniger aggressive Zinserhöhungen seitens der Fed und ein etwas schwächerer Dollar stützen. Eine Verlangsamung der Zinserhöhungen wäre eine gute Nachricht für das Wachstum, würde die Energie-Nachfrage ankurbeln und die Dollar-Aufwertung stoppen, heißt es.

Die Renditen am US-Anleihemarkt erholen sich leicht von dem Einbruch am Freitag. Die Spekulation auf weniger stark steigende Zinsen hatte hier für kräftige Abgaben gesorgt. Die Rendite zehnjähriger Papiere erhöht sich um 2,2 Basispunkte auf 3,58 Prozent.

Der Goldpreis baut sein kräftiges Plus vom Freitag noch leicht aus. Die Feinunze verteuert sich um 0,6 Prozent auf 1.877 Dollar. Hier stützen der weiter nachgebende Dollar und die Hoffnung auf ein geringes Tempo bei den Zinserhöhungen durch die US-Notenbank.

Alibaba legen kräftig zu - Aktien von Kaufhausbetreibern fallen

Alibaba gewinnen vorbörslich 4,8 Prozent. Der bei der KP in Ungnade gefallene Gründer der chinesischen Ant Group, Jack Ma, gibt die Kontrolle über den Finanzdienstleister ab. Damit rücken Pläne über einen möglichen Börsengang wieder in den Blick, denn die Behörden hatten einen bereits von Ma geplanten Börsengang in der Vergangenheit verhindert. Die Handelsplattform Alibaba hält an der Ant Group 33 Prozent und wäre somit großer Nutznießer eines Börsengangs von Ant.

Nach einer Umsatzwarnung des Kaufhausbetreiber Macy's stehen dessen Aktien sowie die von Wettbewerbern unter Druck. Macy's meldete holprige Erlöskennziffern für die vergangenen Feiertage und stellte auf deren Basis Umsätze am unteren Rand der Prognosespanne für das Schlussquartal 2022 in Aussicht. Das Unternehmen geht davon aus, dass der Konjunkturabschwung das Konsumverhalten 2023 beeinträchtigen werde. Macy's büßen 4,3 Prozent ein. PVH, Kohl's und Nordstrom verlieren im Gefolge bis zu 3,8 Prozent.

Die Aktie von Cincor Pharma haussiert um 134 Prozent. Astrazeneca erwirbt das biopharmazeutische Unternehmen. Die Transaktion hat laut Mitteilung einen Wert bis zu 1,8 Milliarden US-Dollar, wenn man den Kaufpreis von rund 1,3 Milliarden Dollar und die maximal möglichen bedingten Zahlungen addiert.

Dagegen fallen Lululemon Athletica um 9,3 Prozent. Der Einzelhändler für Freizeitbekleidung hat die Margenprognose für das vierte Quartal gesenkt. Allerdings wurde die Nettoumsatzprognose angehoben.

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,25 -2,5 4,28 -16,6

5 Jahre 3,71 +0,5 3,70 -29,4

7 Jahre 3,65 +1,0 3,64 -32,2

10 Jahre 3,58 +2,2 3,56 -29,7

30 Jahre 3,72 +3,7 3,69 -24,7

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8.23 Uhr Fr, 17:22 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0718 +0,7% 1,0677 1,0608 +0,1%

EUR/JPY 141,38 +0,5% 140,80 140,46 +0,7%

EUR/CHF 0,9860 -0,2% 0,9879 0,9870 -0,4%

EUR/GBP 0,8802 +0,0% 0,8789 0,8804 -0,5%

USD/JPY 131,91 -0,2% 131,84 132,41 +0,6%

GBP/USD 1,2177 +0,7% 1,2144 1,2050 +0,7%

USD/CNH (Offshore) 6,7836 -0,6% 6,7862 6,8432 -2,1%

Bitcoin

BTC/USD 17.266,99 +1,8% 17.197,93 16.805,06 +4,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,31 73,77 +3,4% +2,54 -4,9%

Brent/ICE 80,96 78,57 +3,0% +2,39 -5,9%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 72,15 69,53 +3,8% +2,62 -5,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.876,66 1.865,90 +0,6% +10,76 +2,9%

Silber (Spot) 23,94 23,82 +0,5% +0,12 -0,1%

Platin (Spot) 1.095,15 1.093,90 +0,1% +1,25 +2,5%

Kupfer-Future 3,99 3,91 +1,9% +0,07 +4,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

