DOW JONES--An der Wall Street deutet sich zu Wochenbeginn eine deutliche Erholung nach dem Kurseinbruch am Freitag an. Der Future auf den S&P-500 steigt um 2,7 Prozent, für den Nasdaq-Future geht es sogar um 3,6 Prozent nach oben. Die Sorgen des Marktes in Bezug auf die Künstliche Intelligenz (KI) seien damit allerdings nicht verschwunden, so ein Teilnehmer. Es herrschen weiterhin Zweifel an der Rentabilität der massiven KI-Investitionen. Weder die starken Nvidia-Zahlen noch der Börsengang von Anthropic hätten diese Skepsis zerstreuen können, heißt es.

Nach dem Kurseinbruch der Anthropic-Aktie am Freitag um 8,5 Prozent erholt sich die Aktie vor der Startglocke lediglich um 0,4 Prozent auf 88,91 Dollar. Die Papiere des Entwicklers des Chatbots Claude hatten sich während des Freitagshandels bis auf 5 Cent ihrem Ausgabepreis von 83 Dollar angenähert.

Teilnehmer verweisen auf die verkürzte Handelswoche an den US-Börsen. Am Donnerstag findet wegen "Thanksgiving" kein Handel statt und am Freitag lediglich eine verkürzte Sitzung. Damit dürften sich Anleger mit neuen Investments zurückhalten.

Barclays zufolge bleiben Technologieaktien trotz kurzfristig höherer Risiken vor dem Hintergrund steigender Finanzierungs- und Kapitalintensität attraktiv. Die Bewertungen von Technologieunternehmen hätten sich seit Monaten im Vergleich zu anderen US-Schwergewichten verbilligt, merken die Analysten an. Dennoch dürften Chiphersteller ihre starke Gewinn-Dynamik im kommenden Jahr fortsetzen, was ihre Aktienkurse stützen sollte, heißt es weiter.

Für einen Impuls könnten nach Handelsbeginn die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende und nicht-verarbeitende Gewerbe im November sorgen.

Obwohl die Berichtssaison weitgehend abgeschlossen ist, werden in dieser Woche noch einige Unternehmen Ergebnisse vorlegen. So wird Hewlett-Packard nach Handelsende Zahlen für das vierte Geschäftsquartal veröffentlichen. Die Aktien legen mit der allgemeinen Technologie-Erholung um 7,8 Prozent zu. Am Dienstag folgen HP und Dell.

Crowdstrike hat eine Vereinbarung zur Übernahme des Branchenkollegen Zscaler geschlossen. Die Transaktion erfolgt im Wege eines Aktientauschs im Wert von rund 43,9 Milliarden Dollar. Wie Crowdstrike mitteilte, bietet das Unternehmen für jede Zscaler-Aktie 1,135 eigene Anteilscheine. Wedbush-Analyst Steven Wahrhaftig hält die von Crowdstrike erwarteten Vorteile aus Zscaler-Übernahme für ehrgeizig. Die Crowdstrike-Aktie knickt um 7,1 Prozent ein. Überzeugende Quartalszahlen und ein erhöhter Ausblick für das Gesamtjahr treten dagegen in den Hintergrund. Zscaler schießen um 20,4 Prozent nach oben.

Der Dollar legt leicht zu. Der Dollar-Index klettert um 0,2 Prozent. Der Greenback dürfte weiter stabil bleiben, da anstehende Daten die Erwartungen weiterer Zinserhöhungen durch die Fed stützen könnten, so Chris Turner von ING. Der am Mittwoch anstehenden Kernpreisindex der persönlichen Konsumausgaben für Oktober könnte auf einem erhöhten Niveau verharren und eine solide Unterstützung für die geldpolitische Straffung der Fed im Jahr 2027 aufrechterhalten, ergänzt er. "Deshalb ist es wahrscheinlich noch etwas zu früh, um mit einem größeren Abwärtspotenzial für den Dollar zu rechnen."

Am Anleihemarkt holen die Renditen einen kleinen Teil ihrer Verluste vom Freitag wieder auf. Die Rendite zehnjähriger Papiere steigt um 3 Basispunkte auf 4,94 Prozent. Zum Wochenausklang hatten verstärkte Umschichtungen aus Risikopapieren, vornehmlich Aktien, in den sicheren Anleihehafen die Renditen gedrückt.

Auch der Goldpreis erholt sich von den Verlusten am Freitag. Die Feinunze legt um 3,5 Prozent auf 3.621 Dollar zu. Händler preisen eine 96-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte durch die Fed im Dezember ein, während eine Anhebung um 50 Basispunkte nicht mehr als Möglichkeit angesehen wird. Diese Wahrscheinlichkeit könnte jedoch wieder steigen, wenn die PCE-Inflationszahlen vom Mittwoch nach oben überraschen, so Marktbeobachter.

Die Ölpreise geben nach. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent fällt um 1,7 Prozent auf 90,97 Dollar. "Die Ölpreise sind in diesem Monat stark eingebrochen, da sich der Markt auf die kräftige Erholung der Exporte aus dem Nahen Osten im Oktober und den damit verbundenen Aufbau von Rohöl auf dem Wasser konzentrierte", meint Giovanni Staunovo von der UBS. Allerdings unterschätzten "die aktuellen Preise die Kombination aus aufgebrauchten Lagerbeständen, der sich erholenden chinesischen Nachfrage und anhaltenden geopolitischen Versorgungsrisiken".

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US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,67 +0,06 4,70 4,65

5 Jahre 4,75 +0,05 4,78 4,73

10 Jahre 4,94 +0,03 4,97 4,92

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 17:29

EUR/USD 1,0937 -0,3 -0,0030 1,0967 1,0981

EUR/JPY 173,98 +0,1 0,1200 173,86 174,3000

EUR/CHF 0,9185 -0,3 -0,0026 0,9211 0,9215

EUR/GBP 0,8366 -0,2 -0,0017 0,8383 0,8382

USD/JPY 159,07 +0,3 0,5400 158,53 158,7200

GBP/USD 1,3069 -0,1 -0,0012 1,3081 1,3098

USD/CNY 6,6643 -0,2 -0,0127 6,6770 6,6770

USD/CNH 6,667 -0,1 -0,0067 6,6737 6,6749

AUS/USD 0,6616 +0,0 0,0001 0,6615 0,6641

Bitcoin/USD 61.191,45 +0,5 321,43 60.870,02 59.231,78

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 82,08 -1,6 -1,33 83,41

Brent/ICE 90,97 -1,7 -1,60 92,57

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.620,53 +2,5 88,24 3.532,29

Silber 42,40 +3,0 1,22 41,18

Platin 1.317,48 +1,4 18,33 1.299,15

(Angaben ohne Gewähr)

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November 23, 2026 08:29 ET (13:29 GMT)