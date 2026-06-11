MÄRKTE USA/Wall Street dürfte Vortagesverluste zum Teil wettmachen

DOW JONES--An den US-Börsen zeichnet sich am Donnerstag ein freundlicher Handelsauftakt ab. Damit dürften die Aktienkurse einen Teil ihrer Verluste vom Vortag wettmachen. Bei Aktien mit KI-Fantasie deutet sich eine Erholung an. Nvidia, Intel, AMD, Micron oder Marvell werden auf Nasdaq.com zwischen 0,7 und rund 4 Prozent höher gesehen.

Der Ölpreis dreht nach anfänglichen Verlusten ins Plus, nachdem US-Präsident Donald Trump auf seinem Kurznachrichtendienst Truth Social gepostet hat: "Die USA werden den Iran "HEUTE ABEND SEHR HART TREFFEN". Er fügte hinzu, dass die USA die "vollständige Kontrolle" über die iranischen Öl - und Gasmärkte übernehmen würden. Der Preis für ein Barrel Brentöl steigt daraufhin um 0,6 Prozent auf 93,65 Dollar, was wiederum Inflationssorgen nährt. Am Anleihemarkt reagieren die Renditen ungeachtet dessen kaum. Die Zehnjahresrendite sinkt um 1 Basispunkt auf 4,53 Prozent. Der Dollar tendiert gut behauptet. Der Euro gibt im Gegenzug leicht nach. Auf den Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) hatte er zunächst nicht reagiert. Diese hat wie weithin erwartet den Leitzins um 25 Basispunkte erhöht.

Unter den Konjunkturdaten des Tages sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der Vorwoche stärker gestiegen als von Volkswirten prognostiziert. Die Erzeugerpreise stiegen im Mai in der Gesamtrate stärker als von Ökonomen erwartet, in der Kernrate blieb der Anstieg dagegen leicht unter der Konsensschätzung. Die bereits am Mittwoch veröffentlichten Verbraucherpreise waren im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, was den Markt zunächst darin bestärkte, dass die US-Notenbank in der kommenden Woche die Zinsen noch nicht erhöhen dürfte. Zinserhöhungen im weiteren Jahresverlauf gelten mittlerweile aber als wahrscheinlicher als noch vor einigen Wochen angesichts der hartnäckig hohen Inflation bei einer gleichzeitig guten Beschäftigungslage.

Unternehmensseitig hat Oracle Bedenken hinsichtlich der Rentierlichkeit der massiven KI-Investitionen neue Nahrung gegeben. Oracle plant, im Fiskaljahr 2027 bis zu 40 Milliarden Dollar aufzunehmen, neben Anleihen auch noch durch Ausgabe neuer Aktien. Die Zahlen zum vierten Geschäftsquartal des Softwarekonzerns hatten zwar die Erwartungen von Analysten übertroffen, doch geht Oracle davon aus, dass die Kosten für den Ausbau von Datenzentren im laufenden Geschäftsjahr die Marge drücken werden. Die Aktie fällt vorbörslich um 9,7 Prozent.

Die Augen der Anleger sind ferner auf Spacex gerichtet. Das Unternehmen wird voraussichtlich am heutigen Donnerstag den Ausgabekurs für den am Freitag geplanten Börsengang bekanntgeben. SpaceX strebt einen Preis von 135 Dollar ja Aktie an. Sollte es so kommen, würden rund 75 Milliarden In die Kasse des Raumfahrt- und KI-Konzerns gespült und SpaceX insgesamt auf eine Bewertung von etwa 1,7 Billionen Dollar kommen. Die entspräche einer extrem hohen Bewertung mit dem 93-fachen des Jahresumsatzes.

===

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,13 +0,01 4,16 4,12

5 Jahre 4,26 -0,01 4,29 4,24

10 Jahre 4,53 -0,01 4,57 4,52

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:20

EUR/USD 1,1539 +0,0 0,0004 1,1535 1,1550

EUR/JPY 185,25 +0,0 0,0500 185,2 185,3500

EUR/CHF 0,9218 -0,1 -0,0006 0,9224 0,9219

EUR/GBP 0,8636 +0,1 0,0010 0,8626 0,8623

USD/JPY 160,52 -0,0 -0,0100 160,53 160,4600

GBP/USD 1,336 -0,0 -0,0006 1,3366 1,3390

USD/CNY 6,7779 +0,1 0,0034 6,7745 6,7757

USD/CNH 6,7788 -0,1 -0,0033 6,7821 6,7786

AUS/USD 0,6988 -0,2 -0,0014 0,7002 0,7016

Bitcoin/USD 62.927,95 +1,9 1.178,37 61.749,58 62.041,83

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 90,03 0,0 0,00 90,03

Brent/ICE 93,65 +0,6 0,55 93,10

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.082,27 +0,2 8,81 4.073,46

Silber 63,52 -0,3 -0,17 63,69

Platin 1.666,53 +0,1 2,05 1.664,48

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 11, 2026 08:57 ET (12:57 GMT)