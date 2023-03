MÄRKTE USA/Wall Street erholt sich von Fed-Dämpfer leicht

NEW YORK (Dow Jones)--Nach dem Ausverkauf im Anschluss an die Zinserhöhung der US-Notenbank am Vortag erholen sich die US-Börsen am Donnerstag wieder leicht. Anleger versuchen weiterhin, sich einen Reim auf die Aussagen der Fed zu machen. Entsprach die Zinsanhebung um 25 Basispunkte noch der Erwartung, überraschte Notenbankgouverneur Jerome Powell mit dem Ausschließen einer Zinssenkung im laufenden Jahr, worüber am Zinsterminmarkt zuletzt spekuliert worden war. Positiv nehmen Anleger aber die Andeutung Powells zur Kenntnis, mit der jüngsten Zinserhöhung könnte das meiste hinter dem Markt liegen und bis auf Weiteres keine mehr folgen. Am Markt wird indes noch mit einer weiteren gerechnet.

Im frühen Geschäft steigt der Dow-Jones-Index um 0,6 Prozent auf 32.209 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite legen um 0,8 bzw. 1,2 Prozent zu. "Es ist ein wenig Ruhe eingekehrt. Ein großer Teil davon ist darauf zurückzuführen, dass die Fed signalisiert hat, sie sei fast durch", erläutert Investmentstratege Fahad Kamal von Kleinwort Hambros die verbesserte Stimmung. Gestützt wird die Sicht vom Wachstum der US-Wirtschaft, das im Februar unter dem historischen Durchschnitt gelegen hat. Der Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) fiel auf einen Stand von minus 0,19. Erneut Stärke sendet der Arbeitsmarkt aus, die wöchentlichen Daten zeigen sich besser als vorausgesagt.

Am Rentenmarkt kommen die Notierungen von ihrer Vortagesrally zurück, am kurzen Ende des Marktes steigen sie sogar noch etwas weiter. Die Renditen erholen sich am langen Ende - allerdings nur leicht. Der Markt preise eine weniger forsche Zinserhöhungspolitik ein, heißt es.

Der Dollar neigt weiterhin zur Schwäche, nachdem er am Vortag mit den Äußerungen der Fed abgewertet hatte. Der Dollarindex verliert weitere 0,1 Prozent. Die mögliche Zinspause drückt auf die US-Währung. Diese Spekulation verbunden mit der Dollarschwäche schiebt den Goldpreis an.

Die Erdölpreise drehen leicht ins Plus. Händler sprechen nach den jüngsten Tiefs von einer möglichen Bodenbildung.

Nebenwerte mit Schlagzeilen

Geschäftszahlen einiger Nebenwerte und Nachrichten aus dem Pharmabereich bestimmen indes den Handel mit Einzelaktien. Coinbase geraten mit einer drohenden Klage der US-Börsenaufsicht SEC unter Druck. Die Kryptobörse hat mutmaßlich gegen Bestimmungen zum Anlegerschutz verstoßen, wie es in dem Schreiben der SEC an Coinbase heißt. Die Aktie sackt um 15,8 Prozent ab.

Steelcase verbessern sich um 13,2 Prozent. Der Büromöbelhersteller hat im vierten Quartal auf dem amerikanischen Kontinent mehr Möbel verkauft. Nach eigenen Angaben profitierte das Unternehmen davon, dass mehr und mehr Firmen ihre Mitarbeiter zurück in die Büros beordern.

Überzeugende Geschäftszahlen verhelfen Agile Therapeutics zu einem Kursplus von 1,2 Prozent. SQZ Biotechnologies machen einen Satz von 11,2 Prozent. Nach ersten ermutigenden Ergebnissen wird die Phase-1-Studie eines Mittels zur Behandlung von HPV-16-bedingten Tumoren fortgesetzt.

Chewy verlieren 5,2 Prozent. Der Einzelhändler für Tierprodukte verbuchte einen überraschenden Rückgang seiner aktiven Kunden im Digitalgeschäft. Nach der indischen Adani Gruppe hat Hindenburg Research das Technologieunternehmen Block ins Visier genommen. Die Aktie bricht um 19,3 Prozent ein. In einer Studie wirft der Leerverkäufer dem Unternehmen unter anderem vor, Investoren mit falschen Bewertungskennziffern in die Irre geführt zu haben. Block betreibt eine Bezahlplattform für mittelgroße und kleinere Unternehmen.

