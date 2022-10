MÄRKTE USA/Wall Street etwas leichter - Tesla sehr schwach

NEW YORK (Dow Jones)--Weiter steigende Anleiherenditen bremsen die Kurse an der Wall Street zum Start in den Donnerstagshandel. Der Dow-Jones-Index tendiert kaum verändert. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite verlieren jeweils.

Am Mittwoch hatten die deutlich steigenden Marktzinsen die Aktienkurse belastet. Am Donnerstag geht es mit den Renditen weiter nach oben, wenn auch etwas langsamer. Gleichwohl erreicht die Rendite zehnjähriger US-Anleihen den höchsten Stand seit Ende 2007. Anleger fürchten, dass steigende Zinsen in Verbindung mit der hartnäckig hohen Inflation die Wirtschaft abwürgen könnten.

Tesla unter Druck - Rekordergebnis nicht gut genug

Im Blick steht die Bilanzsaison. So verliert die Tesla-Aktie 7 Prozent. Der Elektroautohersteller hat zwar einen Rekordgewinn ausgewiesen, Analysten hatten aber noch mehr erwartet.

Mit Enttäuschung werden auch die Zahlen von Alcoa (-2,6%) aufgenommen. IBM (+2,9%) überzeugte dagegen auf bereinigter Basis. Zahlen und Ausblick von American Airlines (+1,8%) kommen gut an. Bei Philip Morris (+1,1%) schrumpfte der Umsatz nicht so stark wie erwartet.

Daneben muss der Markt einige Konjunkturdaten verarbeiten. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ging in der Vorwoche überraschend zurück und zeugt von einer nach wie vor guten Beschäftigungslage. Der Philadelphia-Fed-Index für Oktober erholte sich auf -8,7 von -9,9 im September. Hier hatten Volkswirte aber einen Stand von -5,0 erwartet. Im späteren Verlauf folgen der Index der Frühindikatoren für September und Daten zu den Verkäufen bestehender Häuser, ebenfalls aus dem September.

Am Devisenmarkt kommt der Dollar nach dem Anstieg vom Vortag etwas zurück. Der Dollarindex sinkt um 0,3 Prozent.

Das Pfund zog vorübergehend bis auf gut 1,13 Dollar an, nachdem die britische Premierministerin Liz Truss ihren Rücktritt angekündigt hatte - nach nicht einmal zwei Monaten im Amt. Die Gewinne bröckelten jedoch rasch, denn die Erleichterung über das Ende der chaotischen Regierungsführung der Premierministerin wich der Ungewissheit darüber, wie es weitergehen wird.

Der Yen wertete weiter ab. Am frühen Donnerstag wurden für einen Dollar erstmals seit 32 Jahren 150 Yen gezahlt. Ursächlich ist die divergierende Geldpolitik von Bank of Japan und Federal Reserve. Während letztere die Zinsen erhöht, hält die japanische Notenbank an ihrer ultralockeren Geldpolitik fest.

Erneut aufwärts geht es mit den Ölpreisen. Sie profitieren erneut vom Rückgang der US-Ölvorräte, der schon am Mittwoch vermeldet wurde. Daneben stützen Spekulationen auf ein Ende der Corona-Beschränkungen in China, die eine kräftig steigende Nachfrage zur Folge haben dürften.

