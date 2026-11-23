DOW JONES--Die Wiedereinsetzung von Jensen Huang als CEO von Nvidia sorgt zu Wochenbeginn für ein Kursfeuerwerk an der Wall Street. Das Board des Unternehmens hatte die einstimmige Entscheidung vorbörslich mitgeteilt. Es ergänzte, es sei nach einer Reihe von Gesprächen und Treffen mit Huang hinsichtlich seiner Aufrichtigkeit und Fähigkeit zur Führung von Nvidia überzeugt. Nvidia-Chairman Harvey Jones hatte während der Telefonkonferenz zu den Unternehmensergebnissen in der vergangenen Woche noch erklärt, dass das Board eine Wiedereinsetzung von Huang als CEO nicht in Betracht ziehe. Nur wenige Tage später vollzog der Konzern nun eine abrupte Kehrtwende. Die Nvidia-Aktie schießt um knapp 33 Prozent nach oben.

Die Nachricht treibt auch den Gesamtmarkt an und wischt die jüngsten Sorgen in Bezug auf die Künstliche Intelligenz (KI) und die Zweifel an der Rentabilität der massiven KI-Investitionen zunächst beiseite. Der Dow-Jones-Index gewinnt 3,0 Prozent auf 49.607 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 erhöht sich um 4,8 Prozent und die technologielastigen Nasdaq-Indizes legen um bis zu 7,0 Prozent zu.

Die Huang-Nachricht schiebt vor allem den Technologie-Sektor massiv nach oben. Die Aktien von Intel, Corewave und Advanced Micro Devices verbessern sich um bis zu 22,8 Prozent. Der Schritt beendet einige turbulente Wochen bei dem Chiphersteller Nvidia. Huang war Anfang des Monats zurückgetreten, nachdem außereheliche Affären bekannt geworden waren, darunter eine mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin und eine weitere mit einer Mitarbeiterin.

Seine Rückkehr dürfte dazu beitragen, den Verkaufsdruck am Markt etwas zu mindern, meint Ben Barringer von Quilter Cheviot. "Es wird unweigerlich Fragen dazu geben, wie Nvidia von den Äußerungen des Chairmans aus der vergangenen Woche so schnell zur Wiedereinsetzung von Huang übergehen konnte. Ihn im Unternehmen zu halten, ist jedoch weitaus vorteilhafter, als mitzuerleben, wie er zu einem Konkurrenten wechselt oder etwas Neues aufbaut", so der Teilnehmer.

Dagegen geht es für die Anthropic-Aktie nach dem Kurseinbruch am Freitag um 8,5 Prozent nun um weitere 1,5 Prozent auf 87,55 Dollar nach oben. Die Papiere hatten sich während des Freitagshandels bis auf 5 Cent ihrem Ausgabepreis von 83 Dollar angenähert.

Die veröffentlichten US-Konjunkturdaten sorgen vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen für keinen Impuls. So hat die Geschäftstätigkeit der US-Privatwirtschaft ihre Expansion im November mit einem verlangsamten Tempo fortgesetzt. Der vorläufige S&P Global Flash US Composite PMI, der auf Umfragen unter Dienstleistungs- und Industrieunternehmen basiert, fiel im November auf 54,6 von 55,9 Punkten im Vormonat.

Obwohl die Berichtssaison weitgehend abgeschlossen ist, werden in dieser Woche noch einige Unternehmen Ergebnisse vorlegen. So wird Hewlett-Packard Enterprise nach Handelsende Zahlen für das vierte Geschäftsquartal veröffentlichen. Die Aktien legen mit der allgemeinen Technologie-Erholung um 14,5 Prozent zu. Am Dienstag folgen HP und Dell.

Crowdstrike hat eine Vereinbarung zur Übernahme des Branchenkollegen Zscaler geschlossen. Die Transaktion erfolgt im Wege eines Aktientauschs im Wert von rund 43,9 Milliarden Dollar. Wedbush-Analyst Steven Wahrhaftig hält die von Crowdstrike erwarteten Vorteile aus der Zscaler-Übernahme für ehrgeizig. Die Crowdstrike-Aktie knickt um 10,2 Prozent ein. Überzeugende Quartalszahlen und ein erhöhter Ausblick für das Gesamtjahr treten dagegen in den Hintergrund. Zscaler schießen um 16,5 Prozent nach oben.

Der Dollar legt zu. Der Dollar-Index klettert um 0,6 Prozent. Die Wiedereinsetzung von Nvidia-CEO Huang stützt den Dollar, da es frühere Sorgen über die Nachhaltigkeit hoch bewerteter KI-Aktien zerstreut, welche die Erwartungen an weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank gedämpft hatten.

Am Anleihemarkt holen die Renditen einen Teil ihrer Verluste vom Freitag wieder auf. Die Rendite zehnjähriger Papiere steigt um 4 Basispunkte auf 4,95 Prozent. Nachdem zum Wochenausklang noch verstärkt der "sicher Hafen" der Anleihen gesucht war, kehrte sich dies mit der kräftigen Erholung an den Aktienmärkten nun um, hieß es.

Der Goldpreis legt deutlich zu und erholt sich damit von den Verlusten am Freitag. Die Feinunze erhöht sich um 3,7 Prozent auf 3.662 Dollar. In der Vorwoche hatte das Edelmetall noch den stärksten Rückgang seit März verzeichnet. Die kräftige Erholung an den Aktienmärkten stützte hier, hieß es. Zudem preisen Händler aktuell eine 96-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte durch die Fed im Dezember ein, während eine Anhebung um 50 Basispunkte nicht mehr als Möglichkeit angesehen wird.

Die Ölpreise geben nach. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent fällt um 3,5 Prozent auf 89,34 Dollar. "Die Ölpreise sind in diesem Monat stark eingebrochen, da sich der Markt auf die kräftige Erholung der Exporte aus dem Nahen Osten im Oktober und den damit verbundenen Aufbau von Rohöl auf dem Wasser konzentrierte", meint Giovanni Staunovo von der UBS. Allerdings unterschätzten "die aktuellen Preise die Kombination aus aufgebrauchten Lagerbeständen, der sich erholenden chinesischen Nachfrage und anhaltenden geopolitischen Versorgungsrisiken".

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INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 49.606,63 +3,0 +1459,30 48.147,33

S&P-500 7.245,18 +4,8 +334,79 6.910,39

NASDAQ Comp 24.132,53 +6,7 +1514,80 22.617,73

NASDAQ 100 26.771,93 +7,0 +1742,95 25.028,98

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,70 +0,08 4,73 4,64

5 Jahre 4,76 +0,06 4,80 4,71

10 Jahre 4,95 +0,04 4,98 4,91

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 17:29

EUR/USD 1,0884 -0,8 -0,0083 1,0967 1,0981

EUR/JPY 173,36 -0,3 -0,5000 173,86 174,3000

EUR/CHF 0,918 -0,3 -0,0031 0,9211 0,9215

EUR/GBP 0,836 -0,3 -0,0023 0,8383 0,8382

USD/JPY 159,29 +0,5 0,7600 158,53 158,7200

GBP/USD 1,3015 -0,5 -0,0066 1,3081 1,3098

USD/CNY 6,6643 -0,2 -0,0127 6,6770 6,6770

USD/CNH 6,6676 -0,1 -0,0061 6,6737 6,6749

AUS/USD 0,6619 +0,1 0,0004 0,6615 0,6641

Bitcoin/USD 61.732,46 +1,4 862,44 60.870,02 59.231,78

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 81,00 -2,9 -2,41 83,41

Brent/ICE 89,34 -3,5 -3,23 92,57

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.661,75 +3,7 129,46 3.532,29

Silber 43,61 +5,9 2,43 41,18

Platin 1.332,45 +2,6 33,30 1.299,15

(Angaben ohne Gewähr)

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November 23, 2026 12:30 ET (17:30 GMT)