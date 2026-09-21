MÄRKTE USA/Wall Street fester - Ölpreis- und Renditerückgang stützt

DOW JONES--Die US-Börsen starten fester in die neue Woche, nachdem Ölpreis und Marktzinsen gesunken sind. Der Dow-Jones-Index gewinnt gegen Mittag (Ortszeit New York) 0,6 Prozent auf 51.968 Punkte. Der S&P-500 steigt um 1,2 und der Nasdaq-Composite um 1,8 Prozent. Es gebe Hinweise darauf, dass Öltanker die Straße von Hormus passierten, berichten Marktteilnehmer, die überdies auf die Wiederaufnahme diplomatischer Bemühungen um ein Ende des Iran-Kriegs verweisen.

In einem Interview mit Fox News hatte US-Präsident Donald Trump am Sonntag Bereitschaft zu einem Treffen mit dem iranischen Präsidenten Massud Peseschkian während der Generalversammlung der Vereinten Nationen in dieser Woche signalisiert. Allerdings bedrohen die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen nach wie vor Öltransporte aus Saudi-Arabien im Roten Meer. Aktuell fällt der Preis für ein Barrel Rohöl der Sorte Brent um 3,9 Prozent auf 99,78 Dollar.

Der niedrigere Ölpreis lindert Inflationssorgen und drückt am Anleihemarkt die Renditen. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen sinkt um 4 Basispunkte auf 4,96 Prozent. Der Dollar tendiert behauptet. Devisenhändler sehen den Greenback weiter unterstützt durch die Zinserhöhung der US-Notenbank in der vergangenen Woche.

Aktien mit KI-Bezug sind am Montag gesucht. Anleger erhoffen sich positive Ergebnisse vom Gipfeltreffen Trumps mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping am Donnerstag, wie es heißt. Bei dem Treffen dürften auch die Themen KI und Handel erörtert werden. Unter anderem legen Nvidia um 1,4 Prozent zu. Intel verteuern sich um fast 14 Prozent und AMD um gut 9 Prozent. Accenture (+3,5%) profitieren von einer Zusammenarbeit mit Anthropic im Bereich KI-Sicherheit.

Warner Bros Discovery springen um 10 Prozent nach oben. Paramount Skydance gewinnen 9,8 Prozent. Die Titel werden von wieder erwachter Hoffnung auf ein Zustandekommen der geplanten, 81 Milliarden Dollar schweren Fusion der beiden Unternehmen getragen. Paramount habe mit einer Reihe von Justizministern der US-Bundesstaaten einen Vergleich erzielt, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Zuvor war bekannt geworden, dass Paramount mit dem Justizministerium von Kalifornien über Zugeständnisse verhandelt, darunter Investitionen von 1,5 Milliarden Dollar in dem Bundesstaat, um die Fusion durchsetzen zu können.

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INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 51.967,70 +0,6 +285,06 51.682,64

S&P-500 7.745,25 +1,2 +94,75 7.650,50

NASDAQ Comp 27.011,48 +1,8 +488,94 26.522,55

NASDAQ 100 30.347,96 +2,4 +703,79 29.644,17

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,74 -0,01 4,77 4,70

5 Jahre 4,83 -0,03 4,84 4,80

10 Jahre 4,96 -0,04 4,98 4,94

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 18:04

EUR/USD 1,1468 -0,1 -0,0015 1,1483 1,1478

EUR/JPY 180,52 +0,2 0,3600 180,16 178,9100

EUR/CHF 0,942 -0,2 -0,0019 0,9439 0,9461

EUR/GBP 0,8576 +0,0 0,0003 0,8573 0,8600

USD/JPY 157,38 +0,3 0,5200 156,86 155,8400

GBP/USD 1,337 -0,2 -0,0023 1,3393 1,3343

USD/CNY 6,6953 -0,0 -0,0022 6,6975 6,7074

USD/CNH 6,6928 -0,0 -0,0016 6,6944 6,7029

AUS/USD 0,7123 +0,1 0,0006 0,7117 0,7112

Bitcoin/USD 85.715,09 +5,7 4.637,58 81.077,51 76.744,31

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 95,23 -5,1 -5,07 100,3

Brent/ICE 99,78 -3,9 -4,09 103,87

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.350,27 -0,6 -26,64 4.376,91

Silber 66,26 +0,0 0,03 66,23

Platin 1.803,74 +0,2 3,61 1.800,13

(Angaben ohne Gewähr)

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September 21, 2026 12:18 ET (16:18 GMT)