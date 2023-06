MÄRKTE USA/Wall Street in Kauflaune vor Fed-Entscheid

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Börsen haben am Montag fester tendiert. Damit kletterte der S&P-500 auf den höchsten Stand seit über zwei Jahren. Es ist die Woche der Notenbanken. Zwar liegt das Hauptaugenmerk auf der Zinsentscheidung der US-Notenbank zur Wochenmitte, aber daneben werden sich in der laufenden Woche auch die EZB sowie die japanische und chinesische Zentralbank zu ihrer Geldpolitik äußern. Aktuell wird eine Zinspause in den USA mit einer Wahrscheinlichkeit von 75 Prozent eingepreist. Vor allem die zinssensiblen Technologiewerte an der Nasdaq profitierten von dieser Spekulation.

Der Dow-Jones-Index gewann 0,6 Prozent auf 34.066 Punkte. Der S&P-500 erhöhte sich um 0,9 Prozent und für den Nasdaq-Composite ging es um 1,5 Prozent nach oben. Dabei standen 1.555 (Freitag: 1.098) Kursgewinnern 1.429 (1.848) Verlierer gegenüber, während 80 (84) Titel unverändert schlossen.

Die aktuell bullische Stimmung werde in den kommenden Tagen einer harten Probe unterzogen, hieß es mahnend im Handel. Denn schon am Dienstag könnte die Stimmung mit Veröffentlichung der Verbraucherpreise in den USA kippen. Der Markt rechne fest mit einem weiteren Sinken der noch immer viel zu hohen Inflation. Nur so sei mittelfristig mit einem Ende des Zinserhöhungspfades der Fed zu rechnen.

Diese Spekulation stelle eine der Haupttriebfedern der aktuellen Börsenrally, die durch die wirtschaftliche Entwicklung kaum zu rechtfertigen sei, heißt es weiter. Andere Börsianer verwiesen mit Blick auf die Fed auf die jüngst überraschenden Zinserhöhungen in Australien und Kanada und unterstrichen, dass eine Zinspause in den USA nicht in Stein gemeißelt sei.

"Niemand ist sich sicher, dass die Rally anhalten wird, da die Fed die Zinssätze seit vergangenem Jahr im Rekordtempo angehoben hat, was zum Zusammenbruch einiger regionaler US-Banken geführt hat", warnte Analystin Ipek Ozkardeskaya von Swissquote Bank vor übertriebenem Optimismus.

Renditen und Dollar wenig bewegt

Nachdem die Renditen am Rentenmarkt zuletzt mit den mittelfristigen Zinserwartungen in den USA gestiegen waren, tat sich dort am Montag wenig. Auch der Dollarindex stagnierte. Der Euro zeigte leichte Stärke. Während bei der Fed mit einem Stillhalten in der Zinsthematik gerechnet wird, setzen Händler am Donnerstag bei der EZB auf eine weitere Zinserhöhung . Dies spreche kurzfristig für den Euro, hieß es zu den kleinen Aufschlägen. Die Gemeinschaftswährung tendierte um 1,0760 Dollar, nicht allzu weit entfernt von der 1,07er Marke, an der der Euro laut Händlern schon länger "festklebt".

Am Erdölmarkt fielen die Preise: "Der jüngste Opec-Beschluss zur Fördersenkung ist schon wieder verpufft", sagte ein Marktteilnehmer. Die trüben Konjunkturaussichten sprächen nicht für einen Nachfrageschub. Insbesondere von der chinesischen Konjunkturentwicklung habe man sich mehr versprochen.

Der Goldpreis gab etwas von seinen jüngsten Gewinnen ab. Die Feinunze verlor 0,1 Prozent.

Nasdaq mit Zukauf unter Druck

Unter den Einzelaktien gaben die Titel des Börsenbetreibers Nasdaq um 11,8 Prozent nach. Die US-Technologiebörse erwirbt für 10,5 Milliarden US-Dollar den Bankensoftwarehersteller Adenza.

Microsoft gewannen 1,6 Prozent. Die US-Kartellbehörde FTC will die 75 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme des Videospieleherstellers Activision Blizzard durch Microsoft offenbar zunächst mit einer einstweiligen Verfügung verhindern, sagte eine mit den Vorgängen vertraute Person. Activision verloren 0,8 Prozent.

Oracle stiegen vor ihrem Zahlenausweis nach Börsenschluss um 6,1 Prozent. Wolfe Research hat die Aktie auf Outperform angehoben.

Tesla (+2,2%) setzten ihre Gewinnstrecke fort, es war der zwölfte Tag in Folge mit Aufschlägen. Die Analysten von Mizuho sagten, ihre Untersuchungen deuteten darauf hin, dass die Verkäufe von Tesla in China im Vergleich zu den in China ansässigen Wettbewerbern "stark" waren.

Biogen stiegen um 1,5 Prozent. Das Alzheimer-Medikament Leqembi, das Biogen zusammen mit der japanischen Eisai entwickelt hat, steht in den USA vor der Zulassung. Am Freitag war der Handel mit dem Wert ausgesetzt gewesen.

Adobe-Aktien kletterten um 4,6 Prozent, unterstützt durch eine Reihe positiver Analystenkommentare zu den anstehenden Finanzergebnisse des Unternehmens und seine neue Strategie der künstlichen Intelligenz. Das Unternehmen wird am Donnerstag nach Börsenschluss die Ergebnisse für das zweite Quartal veröffentlichen.

Die Aktie von Blue Apron gab um 13,6 Prozent nach, nachdem sie zuvor um rund 67 Prozent nach oben geschossen war. Hintergrund des Kurssprungs war eine Vereinbarung zur Übertragung der Betriebsinfrastruktur an Freshrealm. Im Rahmen der Übereinkunft, die mit bis zu 50 Millionen Dollar bewertet wird, erhält Blue Apron eine Vorauszahlung von etwa 25 Millionen.

Carnival schossen um 12,5 Prozent nach oben. Zwei Analysten - von der Bank of America und von JP Morgan - äußerten sich bullisch zu dem Wert und erhöhtren ihre Einstufung auf Outperform bzw Buy.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 34.066,33 +0,6% 189,55 +2,8%

S&P-500 4.338,94 +0,9% 40,08 +13,0%

Nasdaq-Comp. 13.461,92 +1,5% 202,78 +28,6%

Nasdaq-100 14.784,30 +1,8% 255,94 +35,1%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,57 -2,9 4,60 15,3

5 Jahre 3,88 -3,5 3,92 -11,5

7 Jahre 3,82 -1,9 3,83 -15,5

10 Jahre 3,73 -0,8 3,74 -14,7

30 Jahre 3,88 -0,5 3,88 -9,2

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7:54 Fr, 17:28 % YTD

EUR/USD 1,0760 +0,1% 1,0747 1,0754 +0,5%

EUR/JPY 150,15 +0,2% 149,94 149,80 +7,0%

EUR/CHF 0,9777 +0,7% 0,9719 0,9702 -1,2%

EUR/GBP 0,8600 +0,7% 0,8548 0,8548 -2,8%

USD/JPY 139,55 +0,1% 139,53 139,30 +6,4%

GBP/USD 1,2511 -0,6% 1,2572 1,2579 +3,4%

USD/CNH (Offshore) 7,1559 +0,2% 7,1527 7,1390 +3,3%

Bitcoin

BTC/USD 25.812,74 -0,9% 25.790,58 26.589,07 +55,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 67,06 70,17 -4,4% -3,11 -16,0%

Brent/ICE 71,82 74,79 -4,0% -2,97 -14,2%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 30,15 32,05 -5,9% -1,90 -59,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.958,44 1.961,24 -0,1% -2,80 +7,4%

Silber (Spot) 24,07 24,30 -0,9% -0,23 +0,4%

Platin (Spot) 995,23 1.014,55 -1,9% -19,33 -6,8%

Kupfer-Future 3,75 3,79 -1,0% -0,04 -1,7%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

