Broadcom Aktie
WKN DE: A2JG9Z / ISIN: US11135F1012
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15.04.2026 14:56:41
MÄRKTE USA/Wall Street in Seitwärtsbewegung erwartet
DOW JONES--Die US-Börsen dürften zum Start in den Mittwochshandel auf der Stelle treten. Die Futures auf die großen Aktienindizes deuten eine kaum veränderte Eröffnung am Kassamarkt an. Stimmungstützend wirken weiter optimistische Erwartungen an Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Nachdem erste Gespräche am Wochenende ergebnislos abgebrochen worden waren, hat US-Präsident Donald Trump nun die Möglichkeit einer zweiten Gesprächsrunde angedeutet. Das Ende des Kriegs sei "sehr nahe", sagte er.
Die am Vortag kräftig gefallenen Ölpreise legen aktuell leicht zu, liegen aber weiter klar unter der Marke von 100 Dollar. Der Preis für ein Barrel Brentöl steigt aktuell um 0,8 Prozent auf 95,59 Dollar. Der Dollar tendiert gut behauptet. Am US-Anleihemarkt steigt die Zehnjahresrendite um 1 Basispunkt auf 4,27 Prozent. Gold verbilligt sich um 0,6 Prozent auf 4.812 Dollar je Feinunze.
Konjunkturdaten dürften eher wenig bewegen, nachdem am Vortag unerwartet günstig ausgefallene Erzeugerpreisdaten Inflations- und somit Zinserhöhungserwartungen etwas gelindert hatten. Der Empire State Manufacturing Index erhöhte sich im April wider Erwarten auf plus 11,0 Punkte, während Volkswirte einen Rückgang auf minus 0,5 erwartet hatten. Der Anstieg der Importpreise war im März mit 0,8 Prozent geringer als die von Ökonomen vorhergesagten 2,4 Prozent. Im Späthandel steht der Wirtschaftsbericht "Beige Book" der US-Notenbank auf dem Kalender.
Auf Unternehmensseite haben mit der Bank of America und Morgan Stanley zwei weitere große US-Banken Geschäftszahlen veröffentlicht. Beide Geldhäuser haben im ersten Quartal mehr verdient als erwartet. Für Morgan Stanley geht es vorbörslich um 2,7 Prozent aufwärts. Bank of America gewinnen 1,2 Prozent.
Broadcom rücken im vorbörslichen Handel um 2,2 Prozent vor, nachdem der Chiphersteller den Ausbau seiner Partnerschaft mit Meta bekanntgegeben hat. Broadcom wird die Facebook-Mutter in noch größerem Umfang mit speziell angefertigten KI-Chips beliefern. Meta tendieren etwas fester.
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US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief
2 Jahre 3,76 +0,01 3,77 3,74
5 Jahre 3,89 +0,02 3,89 3,86
10 Jahre 4,27 +0,01 4,27 4,24
DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:20
EUR/USD 1,1784 -0,1 -0,0011 1,1795 1,1797
EUR/JPY 187,48 +0,1 0,2100 187,27 187,3600
EUR/CHF 0,9218 +0,1 0,0010 0,9208 0,9208
EUR/GBP 0,8693 -0,0 -0,0001 0,8694 0,8689
USD/JPY 159,06 +0,2 0,2900 158,77 158,8100
GBP/USD 1,3551 -0,1 -0,0013 1,3564 1,3575
USD/CNY 6,8205 +0,1 0,0049 6,8156 6,8157
USD/CNH 6,8172 +0,1 0,0074 6,8098 6,8074
AUS/USD 0,7138 +0,2 0,0015 0,7123 0,7136
Bitcoin/USD 74.390,95 +0,4 264,89 74.126,06 74.855,48
ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
WTI/Nymex 91,40 +0,1 0,12 91,28
Brent/ICE 95,59 +0,8 0,80 94,79
Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
Gold 4.811,88 -0,6 -28,46 4.840,34
Silber 78,62 -1,1 -0,91 79,53
Platin 2.100,03 -0,2 -3,62 2.103,65
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Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/cln/mgo
(END) Dow Jones Newswires
April 15, 2026 08:57 ET (12:57 GMT)
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