MÄRKTE USA/Wall Street knüpft an Vortagesaufschläge an

NEW YORK (Dow Jones)--An den US-Börsen geht es am Donnerstag weiter aufwärts, nachdem die Anleger am Vortag nach Bekanntwerden des Fed-Protokolls offenbar wieder Mut gefasst haben. Kurz nach dem Start gewinnt der Dow-Jones-Index 1 Prozent auf 32.429 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite gewinnen 0,9 bzw. 0,7 Prozent.

Ein Mutmacher ist laut Analysten, dass die US-Notenbank möglicherweise ihr aggressives Vorgehen gegen die extrem hohe Inflation überdenken werde. Das Protokoll habe zwei weitere Zinserhöhungen um jeweils 50 Basispunkte praktisch angekündigt und für die Zeit danach ein flexibles Vorgehen signalisiert, auch abhängig von der Entwicklung der Wirtschaft. Das Protokoll enthielt insgesamt somit keine negative Überraschung. Insgesamt habe die Fed wenig mitgeteilt, was der Markt nicht schon gewusst habe, sagt Marktstratege Stephen Innes von SPI Asset Management.

"Bis zu einem gewissen Grad sind die Märkte beruhigt, dass die Fed die Geldpolitik nicht aggressiver als erwartet straffen wird. Aber die Stimmung am Markt ist nach wie vor angespannt", sagt Anlagestratege Luc Filip von SYZ Private Banking. Es bestehe noch eine große Unsicherheit darüber, was passieren werde, wenn die Inflation hoch bleibe.

Die Konjunkturdaten des Tages bewegen kaum. Während die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten einen Tick besser als erwartet ausfielen, wurde das US-BIP zum ersten Quartal unerwartet etwas nach unten revidiert und der BIP-Deflator, ein gesamtwirtschaftliches Preismaß, stieg einen Tick stärker als erwartet um 8,1 Prozent.

Mega-Übernahme im Technologiesektor

Bei den Einzelwerten schauen Anleger auf kursbewegende Schlagzeilen - und da gibt es einige. Der US-Chiphersteller Broadcom hat sich, wie zuvor schon in Berichten spekuliert, mit VMware auf eine Übernahme geeinigt. Die Transaktion hat ein Volumen von 61 Milliarden Dollar. Während Broadcom 0,4 Prozent verlieren, steigen VMware um 1 Prozent. Die Vollzugsmeldung bewegt die Kurse also nicht mehr. Von Broadcom vorgelegte Zweitquartalszahlen spielen kaum eine Rolle.

Apple verlieren 2 Prozent. Die Analysten von Equita Sim verweisen auf einen Bericht mit Produktionsvoraussagen, wonach Apple 2022 die Herstellung von iPhones auf Vorjahresniveau plane. Das Zahl liege weit unter der Marktprognose. Zudem hat der Technologiekonzern die Stundenlöhne deutlich angehoben.

Elon Musk will die Barkomponente seiner geplanten Übernahme von Twitter erhöhen, wie aus Unterlagen der Börsenaufsicht hervorgeht. Zur Finanzierung seines 44-Milliarden-Dollar-Deals will Musk auf Eigenkapital zurückgreifen und nicht auf Kredite, die durch Aktien seines Elektroautoherstellers Tesla abgesichert sind. Twitter steigen um 4,1, Tesla um 1 Prozent.

Der Chiphersteller Nvidia hat mit seinem Ausblick auf das laufende zweite Quartal die Markterwartungen verfehlt. Zugleich berichtete Nvidia für das erste Quartal Geschäftszahlen über der Markterwartung. Der Kurs sinkt um 1,1 Prozent.

Splunk klettern dagegen 7,8 Prozent. Der Anbieter von Datensicherungssystemen schnitt im ersten Quartal trotz eines Verlustausweises besser als gedacht ab. Das wichtige Cloud-Geschäft wuchs um 66 Prozent. Auch der Ausblick überzeugte.

Nutanix brechen um 32,1 Prozent ein, nachdem das Unternehmen für Speicherlösungen vor allem mit dem Ausblick enttäuscht hat. Guess klettern nach Vorlage von Erstquartalszahlen um 6,8 Prozent, Williams-Sonoma nach überzeugendem Zahlenausweis gar um 10,4 Prozent.

EU-Ölembargo nimmt Gestalt an

Die Ölpreise ziehen an um bis zu 2Prozent. Die EU treibt die Pläne für ein Ölembargo für russisches Erdöl trotz der Einwände Ungarns voran. Der Bann russischen Öls würde zu einer Angebotsverknappung führen.

Am Rentenmarkt überwiegen die Konjunktursorgen, steigende Notierung drücken die Renditen. Aus China kommen mahnende Stimmen von der Regierung zu den Wachstumsrisiken. Aber auch das stärker als gedacht geschrumpfte US-BIP stützt die Anleihen. Der Dollar stagniert, der Goldpreis leidet unter Zinserhöhungsspekulationen - bedingt durch den BIP-Deflator.

